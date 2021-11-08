"Это лично Путин". Соцсети о давлении на Навального в колонии

На телеканале "Дождь" (признан СМИ – "иностранным агентом") вышел документальный фильм, в котором бывшие заключённые ИК-2 рассказали, как руководство колонии оказывает непрерывное давление на Навального и заставляет других заключенных участвовать в этом давлении.

Алексей Малаховский резюмирует то, о чём говорится в фильме.

Почитайте, какой ад устроили для Алексей Навальный в колонии. Хотят сломать мужика:

– С Алексеем запрещено разговаривать вообще всем, для него даже создали специальный отряд. 10 месяцев Алексей живёт без возможности нормально взаимодействовать с людьми.

– Во время голодовки рядом с камерой Навального жарили колбасу, чтобы он прервал голодовку.

– На соседнюю кровать с ним клали заключённого с «открытой формой туберкулёза», чтобы его напугать.

– Перед прибытием Алексея в отряд там повсюду установили скрытые камеры, за ним постоянно ходят специальные люди и докладывают администрации о каждом шаге.

– Постоянно пытаются провоцировать, чтобы Алексей кого-нибудь ударил. По словам бывшего заключённого, провокаторы ни разу не добились успеха.

Двое бывших заключенных владимирской ИК-2 Нариман Османов и Евгений Бурак, отбывавшие наказание в одном отряде с политиком Алексеем Навальным, рассказали Телеканал Дождь подробности этиз пыток над политиком:

По их словам, заключенных перевели в отряд за неделю до прибытия Навального в колонию, и там все было «только что покрашено, в порядок приводили в спешке». Сотрудники колонии запретили им общаться с политиком, а в колонии также «везде» установили камеры, до приезда Навального такого не было, отметил Османов.

«Среди него там посадили 20 человек, таких кто могут каждое слово его "точковать" — чтобы он ни одного движения не сделал так, чтобы не знал никто», — рассказал Бурак. «[Навальный] привстал, просто хочет пройтись — один [заключенный] встает вперед, другой — назад. Просто на психику играют. Он сел, они садятся рядом, — описал Османов наблюдение за политиком. — Допустим, ты 10-20 раз сказал "здравствуйте", пять-шесть человек пишут на листочке "здравствуйте". Потом вечером все эти листочки сдаются в оперотдел».

«Когда Навальный приехал, один дневальный просто открыл карточку его, какого он года [рождения], какая статья у него. Его привели за это и побили, — вспомнил Бурак. — А второй был парикмахер, который Навального стриг. Навальный че-то спросил, для чего ты пишешь — а парикмахер постоянно фамилии записывает, кого подстриг, для отчета. Он объяснил для чего <…>, и за то, что он информацию дал Навальному, даже такую пустяковую, его тоже побили за это».

«Даже в туалет двери открытыми оставляют, — добавил Османов. — И там по-любому один из этих "угловых" находится. В туалете. Ты сидишь — он стоит. Ногой даже если [ударишь], он не уйдет. Ты садишься на очко, он сидит перед тобой на коленях. Один метр расстояния».

После возвращения политика после апрельской голодовки из больницы при другой колонии — владимирской ИК-3 «Моторка» — на соседнюю с ним койку положили заключенного, который несколько ночей не давал ему спать. «Тот на нервах ему играет, разные звуки издавал. Потом начал онанизмом заниматься.

[Навальный] даже ногой [ударил], говорит, вы че, офигели вообще», — рассказал Османов. Когда Навальный уходил из отряда на встречу с адвокатами, заключенные отчитывались о том, что они делали политику, утверждает он.

Оба заключенных также рассказали, что в день рождения Навального 4 июня после отбоя им показывали фильм о его «нетрадиционной ориентации». «[В фильме] Навальный с каким-то геем фотографировался в обнимку. Потом показывали фотографии этого пацана-гея, неприемлемые», — описал фильм Бурак. Сотрудники колонии готовили его с момента голодовки политика, добавил Османов.

«Что скажут сделать, то и сделают. Даже добро было нассать на него. Подойти просто и обоссать его. <…> И провоцируют на то, чтобы он ударил кого-нибудь из них», — утверждает бывший заключенный. По его словам, Навальный на провокации не поддавался, но однажды сказал: «Придет время, вы будете в окно убегать».

Мария Эйсмонт

Константин Гольденцвайг поговорил еще с несколькими осужденными, которые сидели в ИК-2 вместе с Навальным, и они рассказали какие именно условия создавались лично для Алексея.

Тот случай, когда ничего вроде бы нового (мы с Константин Котов с этой колонией знакомы хорошо) но все равно слушая конкретные истории, невольно немеешь перед этой опустошающей картиной человеческой мерзости подлости и извращенности.

И представляешь себя на месте осужденного из ИК-2:

когда за тобой в туалет ходит человек, который на расстоянии одного метра садится напротив тебя и наблюдает, как ты испражняешься;

когда рядом с тобой на соседнюю кровать кладут человека, который ночью начинает рыгать и заниматься онанизмом;

когда тебе дается 10 минут чтобы попить чай, но перед твоим заходом в комнатку, из чайника выливают всю воду, чтобы ты не успел попить чай в отведенное время;

когда с тобой запрещено разговаривать, а тех немногих кто решается, избивают;

когда некому пожаловаться, потому что люди, отвечающие за контроль над местами лишения свободы (ОНК), сами из органов и уверяют общественность, что "жалоб не поступало" и с тобой "все в порядке".

Оппозиционные блогеры возмущены, но не удивлены.

Наталья Геворкян

Зачем психологически прессуют Навального? Чтобы что? Чтобы вызвать на ответные действия, и в карцер? Чтобы наложил на себя руки? Чтобы сломался и запросил пощады? Ни один из этих вариантов, как мне кажется, не работает. Тогда зачем? Просто удовольствия ради? У отдающих приказы садистские наклонности? Это вариант.

Максим Свиридов

Время садистов. Им сейчас раздолье. Во всех структурах. От ППС до судов.

Лена Жданова

Этот фильм надо показать всему миру с субтитрами, чтобы на любых встречах с представителями России им задавали вопросы. После информации от Сергея Савельева о пытках в тюрьмах как стандартной российской тюремной практике и после этого фильма от нас вообще будут шарахаться как от прокажённых. За сто лет повадки чекистов не изменились. Какая цивилизация, какой Марс, у нас культура швабры и издевальств над людьми.

Марина Литвинович

Навальный в колонии проходит испытание злом. Испытание русской хтонью, страшной, чудовищной человеческой изнанкой. А вместе с Навальным это испытание проходят ещё тысячи человек. И их стало виднее в последнее время.

Испытание русской хтонью проходит каждый русский человек. С детства нас приучают терпеть, приучают к страху, насилию, унижениям. Учат, что избежать всего этого можно только самому став злом или вступив с ним в союз. Так морально слабый становится главным, а подлецы поощряются. Сильного системе надобно сломить, убить, уничтожить, подчинить. Так везде, не только в колонии.

В этой истории с российским тюремным адом власти пока не на нашей стороне. Система будет сопротивляться до последнего. До какого ада нам надо опуститься, чтобы ужаснуться и начать действовать?

Проблема в том, что происходящее в колониях делается как бы от нашего имени, от имени общества и ДЛЯ нас. Любой сотрудник вам скажет, что это все - для нашей, Общественной безопасности. Нам, как обществу, надо перестать с этим соглашаться, перестать терпеть и закрывать глаза.

Только общество своим давлением может добиться перемен в государственной политике. Больше говорить, больше требовать, не молчать. Пока от нашего имени осуществляется конвейер насилия, невозможно оставаться безучастным.

Андрей Десницкий

Навальный (признанный в РФ иноагентом и рептилоидом) стал источником света. Мы видим, что вокруг него и вокруг нас. Мы и раньше знали, да, но на свету это знание становится нестерпимым.

Сталингулаг

Попытки сломать Алексея Навального, создав ему невыносимые условия – это история про то, как страна превратилась в один огромный барак. Всё насквозь пронизано не только тюремной культурой официальных заявлений представителей власти, употребляющих блатной жаргон, но и буквально лагерным бытом, где одни думают, как им выжить в этом аду, а другие – как прибавить огня под котлом. Мы же прекрасно понимаем, что любые решения вокруг Навального принимаются на самом верху, а перед этим проходит не одно совещание, где вынашиваются планы положить рядом с Алексеем «обиженного», которого заставят громко онанировать, строятся легенды, как донести до заключённых, что политик здоровался за руку с гомосексуалами, и обсуждаются прочие дикие задумки. И по факту оказывается, нет разницы между садистом-вертухаем из региональной колонии, прикидывающим, черенком какого диаметра он будет орудовать сегодня, и столичными седеющими генералами, выбирающими на секретном брифинге очередной способ не позволить уснуть главному политзаключённому России

Ольга Романова

Загадка на сообразительность

В одной колонии служили два брата, Иван и Пётр. Служили, как все: подворовывали, телефоны проносили или наркоту, заключенных побивали, активистов вербовали – всё, как у людей. Но однажды братьям не повезло. Иван сломал одному зеку челюсть и порвал прямую кишку, а тот взял, да и смог-таки вызвать адвоката. Уж как только его ни пускали, а он шум поднял, дойду, говорит, до ЕСПЧ, и ведь дошёл. А Петра взяли с поличным: хотел одного ханурика по УДО отпустить, таксу ему объявил, условились о передаче денег. Пётр всегда с начальством честно делился, но вот решил скрысятничать. Тут-то его и повязали.

Кого из них посадят?

Конечно, Петра. А Иван на повышение пойдёт.

Нельзя брать в обход начальства. Нельзя брать не по чину. Не умеешь брать – не бери. А начальству что? Ему тоже надо отчитываться наверх про борьбу с коррупцией. Вот, выявили Петра. Всем остальным – наука.

А Ивана-то за что наказывать? Во-первых, физическое воздействие на заключенных разрешено с 2016 года (ФЗ 503 от 28.12.2016, ст 29) – ну, в случае невыполнения ими приказа можно, они ж всегда не выполняют, пусть докажут. Во-вторых, тюрьма не санаторий, тут всех бьют. В-третьих, ну, а как еще с ними? Да и общественное мнение такой подход поддерживает.

По последнему опросу Левада-центра (https://www.levada.ru/2021/10/29/pytki/), 20 процентов россиян считают, что пытки допустимы: 11% — только в исключительных случаях, когда это может спасти жизни людей, 9% — только по отношению к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление.

Да и пытками у нас что считается? Челюсть сломана – это разрешенное физическое воздействие, ну, перестарался чуток. Да и вообще, зек сам упал. Неоказание медпомощи, запрет передач или свиданий, плохой свет, вода, воздух, еда – это не пытки, это условия содержания, все так живут. Можно подумать, на свободе у них другой воздух или питание, не говоря уже о медпомощи.

Вот, кино показали на Дожде про Навального, как над ним издеваются в ИК-2 Покрова. Да кто над ним издевается-то? Пальцем его не тронули. А то, что контингент с ним общаться не хочет, так это его проблемы с коммуникацией. Или вот подложили к нему гражданина, который по ночам онанизмом занимается. А когда ему заниматься-то? Что ж теперь, не заниматься, раз Навальный? Живёт посреди народа, вот такой народ.

Посмотрит начальство это кино, и что сделает? Правильно, похвалит. Изобретательно, и следов не оставляет. Всем в пример поставит.

А по-другому можно? Можно. Вот сейчас идёт вал свидетельств о пытках в ИК-6 «Черный дятел», это Омутинский район Кировской области – несколько свидетельств опубликовано (https://www.idelreal.org/a/30870681.html), но их гораздо больше: письменные, под видео, с именами и фамилиями. Вливают в рот мочу, макают головой в фекалии, насилуют, само собой.

Вы слышали о «Чёрном дятле»? Там совсем страшные люди сидят: маньяки, насильники, людоеды. И еще те, кого туда отправляют из других зон на перевоспитание. И там уже насильники насилуют насильников. Не жалко.

А куда деваются эти люди, когда у них заканчивается срок?

Они перевоспитались, когда их пытали? Осознали? Стали мягче душой?

И те, кто пытал, и те, кого пытали, будут жить среди обычных людей. Соседями будут.

А может, их и не пытали вовсе? Вон и прокуратура проверяла - все заключенные и родственники врут. Да они всегда врут.

А теперь представьте себе взрослого мужчину - не одного, а многих, которые рассказывают о насилии. В том числе в отношении себя. Причём некоторые - уже после освобождения. Им зачем об этом врать?

Так может, с ними, с преступниками, иначе и нельзя?

Понимаете, дело в том, что права человека — они у всех одинаковые. У всех человеков. Если можно так с ними — значит, можно и с вами. Вот и всё

Эхо Москвы, кажется, считает отсутствие пыток "привилегированными условиями"

Многие уверены, что всё это делается с ведома и одобрения, а то и по личному указанию Путина.

Любовь Соболь

Нет никаких сомнений, что все издевательства над невиновным человеком, своим главным политическим оппонентом придумал Путин. Пытается довести и сломать

Игорь Барышников

Здоровый консерватизм по путински.

Это когда на шконку рядом с твоим политическим оппонентом ты кладешь углового (петухи, опушенные или обиженные по тюремной терминологии), который отрыгивает, плюет и дрочит по заданию вышестоящего руководства, чтобы твой оппонент не мог уснуть после 30 дней голодовки.

Николай Иванов

В авторитарном государстве без воли, разрешения автократа и "мышь не проскочит". Всё в России происходит только по воле Путина. Ему и за всё отвечать, если доживёт.

Сергей Пархоменко

Я тысячу раз участвовал в обсуждениях каких-нибудь очередных зверств и подлостей, происходящих в России, какой-нибудь дряни, которой приходится противостять честным и отважным людям, намеренным продолжать своё дело.

И рано или поздно кто-нибудь с ухмылкой спрашивает: «ну, а он-то тут при чем?»

Ты что, дескать, правда думаешь, что вот прямо Путин велел кого-то там хватать, тащить, мучить, кому-то шины протыкать, кому-то банковский счёт арестовывать, к кому-то в шесть утра с обыском вваливаться. Ну, мол, ладно тебе, Путину-то что до этого…

Так вот.

Я утверждаю, что то, что мы видим и слышим в фильме Константина Гольденцвайга на «Дожде», где описаны пытки, которым в колонии уже почти год подвергается Алексей Навальный,- это Путин. Лично Путин. Путин - собственной персоной.

Потому что все, что фараоновы холуи делают с Навальным,- требует прямой санкции. Она не обязательно бывает высказана прямыми словами. Но фараонова воля должна быть явлена отчетливо, недвусмысленно. Взглядом, междометием, пожатием плеча. Но так, что ошибки быть не может.

Я хорошо себе представляю этот диалог:

ПОСЕТИТЕЛЬ: Прикажете петуха-онаниста положить-с на соседнюю койку, чтоб шумно дрочил-с?

ХОЗЯИН: Отчего же. Положите.

ПОСЕТИТЕЛЬ: Имеется также возможность ночью навалить кучу на одеяло-с. Есть предложение кроме того, в дополнение, обоссать-с. Не изволите ли?

ХОЗЯИН: Можно и так. Не помешает.

ПОСЕТИТЕЛЬ: Наконец, готовы организовать групповое стояние опущенных на коленях перед очком, в момент отправления пациентом естественных надобностей. Будут гыгыкать, облизываться и тянуть скрюченные пальцы.

ХОЗЯИН: Хм. А вы затейник, Сергей Владиленович. Или это вас Николай Платонович надоумил? Ох, старый греховодник. Ну, ладно, валяйте. Не возражаю.

Это такая политика в сегодняшней России. За стабильность они так сражаются, вертикаль так удерживают. Такая их борьба.

Леонид Волков

Я со всей ответственностью хочу сказать одну очень важную вещь. У меня (пока) нет доказательств для нее на таком уровне, которые принял бы конкурентный и независимый суд в какой-нибудь Гааге, но это не мешает моей уверенности — а со временем, конечно, и доказательств будет все больше.

Вещь вот какая: это всё придумывает лично Путин.

Полный запрет другим заключенным на общение с Навальным, "заморозка". Психологическое давление: зеки, которые все время ходят за ним по пятам, даже в туалет. Пытка сном; соседи по нарам, которых заставляют шуметь и не только. И, конечно, постоянная спекуляция на теме тюремной кастовой системы, построенной на сексуальном насилии. Хоум-видео, которое в ИК-2 показывают в рамках "политинформации" заключенным, где Навальный жмет руку, очевидно, кому-то из сотрудников штабов, в нарезку со съемками скрытой камерой о личной жизни этого сотрудника. И все остальные вещи, о которых свидетельствуют бывшие заключенные, которые сидели вместе с Навальным, освободились, и согласились поговорить об этом с "Дождем" (честь и хвала и "Дождю", и, особенно, этим бывшим заключенным).

Это всё, безусловно, работа системы (а не перегибы на местах). Система работает по приказу. Приказы в отношении Алексея Навального может отдавать только Владимир Путин. Хотя бы потому, что спросят именно с Путина, если с головы Навального хотя бы волосок упадет, пока он в колонии; хотя бы потому, что санкции будут бить по Путину и его друзьям, его кошелькам. Ну представьте себе просто, как начальник колонии или даже глава ФСИН сам решает — "ух я сейчас Навальному этому устрою сладкую жизнь", и не идет это ни с кем согласовывать? Ну а как завтра ветер переменится? Мало ли, до каких политических разменов Путин договорится? Решит, что ему нужно, ну не знаю, какую-нибудь там комиссию ОБСЕ в ИК-2 привезти, чтобы показать, что все чинно-благородно — а там такое? Без отмашки с самого верха так система не работает.

И не только в отмашке дело. Совершенно понятно, какой приказ отдан: сделать жизнь Навального в колонии невыносимой. Трогать физически нельзя, убивать нельзя — но вот если другие заключенные его будут бить, это нормально; все же в камерах, каждый сантиметр просматривается, так, чтобы ФСИН всегда мог сказать — "а это не мы". А еще лучше, если получится спровоцировать, чтобы он сам кого-то ударил, и получил в ответ. Если за человеком ходить в туалет и не давать спать — может ведь и никакого дзена не хватить... Вот и отлично: спровоцируем, а потом покажем кадры "западным партнерам": мол, он вовсе не Махатма Ганди.

Репортаж "Дождя" свидетельствует: отдан очень ясный приказ. Сделать так, чтобы Навальный не просто сидел — а чтобы гнил в тюрьме; чтобы жалел о том, что вернулся. Хммм, давайте же подумаем, чей это приказ? Кто его пытался убить год назад, облажался, и теперь за это еще больше его ненавидит — за то, что Навальный выжил и вернулся? И теперь снова убивать нельзя, но есть все инструменты для того, чтобы "живые позавидовали мертвым"? Скажите, как его зовут?

Ну а вся фиксация на "неуставных отношениях", на тюремных кастах, на ЛГБТ-тематике — она говорит нам о том, что Путин не просто приказ отдал. А что он реально сидит там в Ново-Огарево или в Сочи, и со своими ближайшими дружками еженедельные совещания проводит: что бы еще такого сделать? "О, а давайте положим на соседнюю койку "петуха", и чтобы он ночью громко дрочил!" — "Бугага, Николай Платоныч, вот это ты круто придумал, так и сделаем, уважуха тебе!" — "Служу России, Владимир Владимирович!".

И это, пожалуй, даже больше говорит о Путине, чем все его дворцы, аквадискотеки и золотые ершики.

Но нашлись и те, кто увидел в фильме повод для оптимизма.

Кирилл Шулика

Материал "Дождя" показывает, что Навальный сидит, если так можно сказать, с достоинством, не ломается и не оскотинивается. Зеки его не ненавидят, несмотря ни на что. А ведь наверняка вертухаи прорабатывают сценарий как минимум избиений Навального, унижений со стороны зеков. Не зря же показывали помойный фильм. Не получилось в итоге.

Константин Янаускас

Фильм «Дождя» про психологические пытки Навального в колонии, мне кажется, должен посмотреть каждый. Потому что это фильм про какую-то нечеловеческую стойкость самого Алексея. И про то, что даже в таком адском месте, как покровская тюрьма, найдется тот, кто поддержит и поможет – такой как Нариман Османов. И про то, какие же больные ублюдки и садисты захватили власть в нашей стране.