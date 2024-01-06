Лотерейный билет. Иван Беляев – о "выборах" президента России

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И форма, и суть президентских выборов выхолащиваются в России практически с начала их существования.

Думается, ни один серьёзный человек не сможет сказать, что они являются хоть мало-мальски свободными, честными, конкурентными или непредсказуемыми. Практически очевидно, что в марте 2024 года Путин будет переизбран довольно убедительным большинством голосов. Ну или "переизбран".

Но теперь важно понять, на какой лад это должно настроить противников режима и войны. На мой взгляд, "безнадёжность" – это плохой вариант, а куда более подходящий – "расслабленность".

Есть ли шанс, что эти выборы с потешными марионеточными кандидатами создадут кризис для Путина?

Зачистка всей процедуры и вообще института выборов дошла до той стадии, когда ни один активист, журналист, политический комментатор или просто избиратель не в состоянии сделать ничего, что бы ещё ухудшило ситуацию. Возьмите тот же 2018 год – тогда часть оппозиции полагала, что Алексей Навальный может составить реальную альтернативу Путину и побороться за победу или минимум за второй тур. Раз так – допуск до выборов Григория Явлинского и Собчак превращал их в спойлеров, а голосовать за таких кандидатов означало подыгрывать Кремлю. Разумеется, для некоторой части противников Путина всё выглядело иначе: они считали, что борьба за допуск Навального не имеет перспектив, а правильнее сфокусироваться на агитации за зарегистрированных кандидатов.

Был ли кто-то из них прав, я не знаю и уже даже не хочу знать. Время отбросило и такого рода проблемы. Сейчас очевидно, что антипутинское движение не в состоянии выдвинуть мощного кандидата, который бы выступил с радикально антирежимных и антивоенных позиций. Но раз так – значит, фактически не может быть речи и о любого рода "спойлерстве". Если в бюллетене будет депутат от "Новых людей" Даванков, Борис Надеждин или даже неведомая мне ранее блогерка Рада Русских – это ничего не меняет и ничего не портит.

Старый как мир довод про "легитимацию" я бы тоже не учитывал. Очень весомая часть россиян прекрасно всё понимает про природу выборов в стране, особенно в том, что касается выборов президентских, но тем не менее большинство признаёт их проведение и итоги. Никакой большей или дополнительной легитимности нет и не надо.

Логичный встречный вопрос: есть ли шанс, что эти выборы, даже с потешными марионеточными кандидатами, создадут какой-то кризис для Путина? Спровоцируют неопределённость? Подтолкнут режим к деэскалации насилия, выходу из войны? Думаю, что шансов таких практически нет. Если в обществе и существует определённая усталость от войны, она на сегодняшний момент полностью удерживается под контролем.

Однако при всей микроскопичности и иллюзорности шансов они не совсем нулевые, в отличие от – как уже сказано – возможности хоть что-то испортить. Представьте, что у вас под ногами лежит неразыгранный лотерейный билет. Какова вероятность, что вы выиграете с него хотя бы три копейки? Скорее всего, это просто клочок бумаги. И всё-таки рациональным шагом было бы поднять его и проверить тираж.

Вероятность победить отсутствует, но и затрат никаких

Так и президентские выборы. Со всех точек зрения это "фриролл": вероятность победить практически отсутствует, но и затрат никаких. Отсюда та самая "расслабленность", которую я пытаюсь проповедовать: не возлагать надежд, не обольщаться излишними иллюзиями, не брызгать ядом бессмысленного (ибо слишком понятного) пессимизма; пытаться использовать эти "выборы" для разговора с теми, чьё отношение к режиму если не враждебно, то хотя бы шатко, а если нет сил на это – хотя бы не использовать их для раздувания розни между теми, кто и так против Путина. Есть возможность без риска проголосовать – проголосовать. Нет такой возможности или желания – ничего страшного.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода



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