Навальный подал иск к руководству колонии строгого режима в Мелихове

Политик Алексей Навальный подал иск к исправительной колонии №6 во Владимирской области (Мелехово), где он отбывает наказание. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Владимирской области.
В иске политик указал, что его адвокату не предоставили информацию о заказчике изделий, которые он производит в колонии.
В сообщении пресс-службы уточняется, что "данные сведения ему предоставлены не были по причине отсутствия согласия заказчиков на распространение информации об изготовлении их продукции в исправительных учреждениях".
Навальный и его адвокаты считают, что такого основания для отказа в предоставлении информации по закону не предусмотрено и отказ является необоснованным.
В середине июля Навальный так описывал свою работу в колонии : "Шьем мы какие-то дурацкие ремешки, и, если честно, я уверен, что их просто сразу выкидывают, а все это придумано, чтобы загрузить работой странную подпольную промзону моей "тюрьмы в тюрьме"".
Это первый иск Навального к руководству ИК-6 в Мелихове. Ранее политик подал несколько исков к руководству колонии общего режима № 2 в Покрове, где он находился с марта 2021-го по июнь 2022 года.
- В марте Навальный был приговорён Лефортовским судом Москвы к 9 годам колонии и штрафу, его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Навальный отрицает свою вину и называет дело политическим. По новому приговору Навальный должен отбывать наказание в колонии строго режима. В июне политика перевели в исправительную колонию № 6 в Мелихове, заключенные которой неоднократно сообщали о пытках.
- Навальный рассказывал, что в ИК-6 для него оборудовали "тюрьму в тюрьме". В колонии политик работает на швейном производстве. Во время работы, по его словам, ему приходится сидеть по семь часов за швейной машинкой на "табуретке высотой ниже колена".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.