Навальный подал иск к руководству колонии строгого режима в Мелихове

Политик Алексей Навальный подал иск к исправительной колонии №6 во Владимирской области (Мелехово), где он отбывает наказание. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Владимирской области.

В иске политик указал, что его адвокату не предоставили информацию о заказчике изделий, которые он производит в колонии.

В сообщении пресс-службы уточняется, что "данные сведения ему предоставлены не были по причине отсутствия согласия заказчиков на распространение информации об изготовлении их продукции в исправительных учреждениях".

Навальный и его адвокаты считают, что такого основания для отказа в предоставлении информации по закону не предусмотрено и отказ является необоснованным.

В середине июля Навальный так описывал свою работу в колонии : "Шьем мы какие-то дурацкие ремешки, и, если честно, я уверен, что их просто сразу выкидывают, а все это придумано, чтобы загрузить работой странную подпольную промзону моей "тюрьмы в тюрьме"".

Это первый иск Навального к руководству ИК-6 в Мелихове. Ранее политик подал несколько исков к руководству колонии общего режима № 2 в Покрове, где он находился с марта 2021-го по июнь 2022 года.