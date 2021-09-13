Навальный утверждает, что в колонии препятствуют его общению с адвокатами

Администрация колонии во Владимирской области, где отбывает срок лишения свободы оппозиционер Алексей Навальный, в последнее время начала препятствовать его встречам с адвокатами. Это утверждение содержится в записи от имени Навального, опубликованной в понедельник в его аккаунте в Instagram.

"Теперь, когда ко мне приходит адвокат, его пускают, но вскоре в комнату, где мы разговариваем через стекло, приходит сотрудник колонии и сообщает, что встреча с адвокатом “нарушает распорядок дня”, и он ее прерывает", – говорится в сообщении. Навальный связывает это с предстоящими выборами в Госдуму и опасениями властей, что он передаст через адвокатов свои рекомендации, как голосовать.

Администрация колонии ситуацию пока не комментировала. Адвокат оппозиционера Вадим Кобзев подтвердил, что защитникам не позволяют общаться с Навальным: "Теперь Навального выводят на свидание с защитниками, но вскоре уводят обратно, а нас выгоняют. В пятницу так было, и сегодня. И говорят, что теперь всегда будет так. Озвученная причина удивительна – предусмотренное законом четырёхчасовое свидание с адвокатом "нарушает распорядок дня" Навального. Но распорядок дня никогда и не включает в себя встречу с адвокатом, в нем всегда есть какие-то мероприятия, и приехавший защитник всегда нарушает распорядок дня".

Соратники Навального намерены в ближайшие дни опубликовать списки кандидатов, которых они рекомендуют поддержать в рамках стратегии так называемого "Умного голосования". Российские власти оказывают противодействие этим планам, блокируя информационные ресурсы, связанные с командой Навального. Ранее в понедельник стало известно, что Навальный подал иск к Роскомнадзору и Генпрокуратуре. Карточка дела находится в картотеке Тверского суда Москвы.

Как сообщает The Insider (издание включено в реестр СМИ-"иноагентов") со ссылкой на соратника Навального Ивана Жданова, в иске Навальный оспаривает блокировку в России его сайтов. По словам Жданова, главная цель иска – подготовить возможность последующей подачи жалобы в Европейский суд по правам человека.

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры летом нынешнего года заблокировал несколько сайтов, связанных с Навальным – среди них не только сайты его штабов, признанных экстремистскими организациями и запрещённых, но и его личный сайт. На прошлой неделе стало известно о блокировке сайта "Умного голосования".

В конце декабря 2020 года СКР сообщил о возбуждении уголовного дела против Навального за мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере. Ему вменяют хищение и растрату на "покупку имущества и ценностей" тех пожертвований, которые поступали от сторонников.

В феврале 2021 года Бабушкинский суд Москвы рассматривал дело Навального о клевете на ветерана войны Игната Артеменко. Оппозиционер вел себя на том процессе эмоционально, постоянно спорил с мировой судьей Верой Акимовой и заявлял о ее предвзятости. После этого Следственный комитет принял заявление судьи и возбудил дело по статье "неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи". Что конкретно возмутило судью и какие слова ее оскорбили, до сих пор неизвестно.

В начале августа Навальному предъявили обвинение за создание организации, посягающей на личность и права граждан. Следствие считает, что "на протяжении всего периода деятельности" структур Навального их работа сводилась к созданию в России условий, способствующих возбуждению у граждан "социальной розни, политической ненависти и вражды" вместо заявленной официально борьбы с коррупцией.