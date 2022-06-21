Алексей Навальный получил первый выговор в колонии строгого режима

Спустя неделю после перевода в колонию строгого режима в Мелехово, оппозиционер Алексей Навальный получил первый выговор. Об этом он сообщил в своём Инстаграме.
"Нет, не быть мне арестантом, вставшим на путь исправления. Только неделю я на своей уютненькой зоне строгого режима, а мне уже влепили "выговор правами начальника учреждения", - написал он.
Всего, по словам оппозиционера, он накопил уже 30 выговоров, которые должны были сгореть 30 августе – спустя год после последнего. Но оказалось, что накануне перевода в новую колонию на Навального составили очередной рапорт, якобы за нарушение формы одежды: утром политик пошёл умываться в футболке, а не в тюремной робе".
"Чтоб вы понимали: в 6-30 утра все зэки моются-бреются и все идут в умывальник в футболках. Но я-то шёл опасно! Я-то шёл как экстремист, и моя футболка угрожала действующей власти. Поэтому моя новая зона, рассмотрев письмо старой зоны, вызвала меня на комиссию, осудила за такой беспредел и вынесла новый выговор. Так что и мои 30 прежних выговоров со мной теперь еще на год", – написал Навальный.
По словам оппозиционера, теперь его в любой момент могут признать злостным нарушителем и отправить в штрафной изолятор, "где запросто и умрешь от "воспаления легких" или сломаешь шею, упав с нар".
- Заключённые в ИК-6 в Мелехове не раз жаловались на пытки. В марте прошлого года "Медиазона" опубликовала выдержки из письма бывшего заключённого колонии Ивана Фомина, в которых он описывает случаи избиений, пыток и сексуального насилия. Навальному стало известно, что его переведут в Мелехово ещё весной. Тогда он сообщил, что заключённые рассказывает ему, что в колонии для оппозиционера готовится "тюрьма в тюрьме".
- В марте 2022 года Навальный был приговорён Лефортовским судом Москвы к 9 годам колонии и штрафу, его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд посчитал, что Навальный и его коллеги из ФБК незаконно собирали пожертвования и тратили их на личные нужды. Навальный отрицает свою вину и называет дело политическим.
- 24 мая Мосгорсуд отклонил апелляцию политика на приговор, и он вступил в силу. По новому приговору Навальный должен отбывать наказание в колонии строго режима.
- 14 июня 2022 года он был переведён из колонии общего режима в Покрове в колонию строго режима в Мелехово.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.