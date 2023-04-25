Навальный рассказал об уничтожении его еды

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии во Владимирской области, рассказал об уничтожении его еды.

По словам Навального, ему разрешили тратить в колонии пять тысяч в месяц. На одну из них он покупает гигиенические принадлежности, а на остальные – еду, выходит по 129 рублей в день.

"Можно покупать в столовке по два варёных яйца и несколько варёных картофелин. По выходным – варёный рис. На гречку уже не хватает. Но даже и это просто грандиозное улучшение качества питания", – пишет Навальный.

Однако в ШИЗО, куда Навального сажали уже 13 раз с августа прошлого года, купленную еду получать нельзя. Раньше, по словам политика, ему возвращали деньги за "ШИЗО-дни". Теперь те, кто в ШИЗО, всё равно должны получать еду, но им её не дают, а просто показывают и выкидывают из-за истечения сроков годности.

"Выглядит это так. Открывается дверь. Там мент с пакетом: «Навальный, получите купленные продукты. Так, яйца варёные, распишитесь. Мы их выкидываем, срок годности истекает. Смотрите, картофель ещё у вас и рис. Утилизируем. Завтра испортится. Оу! Это у вас булка? На праздник купили? Шикарно живёте. Распишитесь тут за получение булочки, а тут за её уничтожение. Скоропортящийся продукт!", – рассказывает Навальный.

Ужесточение правил Навальный связывает с выходом расследования его команды о том, что колония, где он находится, закупает продукты по завышенным ценам.