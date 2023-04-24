Навальному дали 1 день, чтобы прочесть 700 листов уголовного дела

Политику Алексею Навальному, который находится в колонии строгого режима, дали только один день, чтобы ознакомиться с новым уголовным делом против него. При этом объём материалов по делу, которые он должен прочесть, составляет около 700 страниц. Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

По словам Жданова, времени для ознакомления с документами в распорядке дня колонии не выделено. При этом 8 часов в день осуждённый политик должен работать.

Ранее ФБК сообщал, что против Алексея Навального скоро начнётся новый судебный процесс. Басманный суд Москвы начнёт рассматривать дело 26 апреля. По оценкам соратника Навального Леонида Волкова, оппозиционеру могут значительно увеличить срок заключения.