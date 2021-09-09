Прокуратура Москвы направила письмо главам корпораций Apple Тиму Куку и Google Сундарараджану Пичаи с просьбой заблокировать приложение “Навальный” команды оппозиционера. Об этом сообщает государственное агентство РАПСИ со ссылкой на неназванный источник.

Аналогичное письмо, передаёт РАПСИ, направлено генеральному директору "Яндекса" Елене Буниной. От руководителей IT-гигантов прокуратура просит в срочном порядке принять меры по устранению нарушений российского законодательства о выборах.

Таковым в прокуратуре посчитали созданное для телефонов iPhone и операционной системы Android приложение “Навальный”. Оно должно незадолго до голосования в Госдуму и региональные парламенты в сентябре этого года назвать сторонникам оппозиционера имена кандидатов, выбранных командой политика в рамках проекта "Умное голосование".

В прокуратуре напомнили, что ряд проектов Навального признаны в России экстремистскими. Это распространяется и на приложение, уверены в ведомстве. Российские власти уже потребовали от корпораций удаления приложений в судах. 23 июня Роскомнадзор направил в Google письмо с просьбой прекратить техническую поддержку сайта проекта. Ведомство назвало доступ к прилоэением “вмешательством в выборы” и грозит Google и Apple штрафами и уголовным преследованием.

Ответили ли главы Apple и Google на обращение прокуратуры — не сообщается.