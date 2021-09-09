Команда Навального откажется от сбора персональных данных сторонников

Бывший директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что команда политика Алексея Навального откажется от сбора любых персональных данных участников проекта "Умное голосование". "Мы вообще стараемся постепенно и в дальнейшем будем продолжать эту политику отказа от сбора любых персональных данных, понимая уровень угроз, который сейчас существует", — сказал Жданов в эфире "Дождя" (телеканал признан иностранным агентом в России).

Последнее время команда Навального занималась мобильным приложением и Telegram-ботами "для того, чтобы уйти именно от той системы сбора электронных адресов, к которой мы привыкли за последние десять лет".

Жданов также утверждает, что Роскомнадзор протестировал массовую блокировку сайтов. По его мнению, это связано с приложением для телефонов "Навальный". По словам Жданова, Роскомнадзор тестировал на крупных операторах связи блокировку DNS-серверов Google и Cloudfire. Он считает, что после блокировки этих сервисов многие россиян могут остаться без доступа в интернет.

В середине августа полиция в Москве и других городах России стала массово обзванивать и приходить домой к сторонникам Алексея Навального. Их адреса попали в базу данных, которая оказалась в свободном доступе в интернете. Полиция посетила больше тысячи человек по требованию администрации президента, писала "Русская служба Би-би-си".

В апреле произошла утечка базы адресов электронной почты с сайта "Свободу Навальному". Хотя личные данные люди, регистрировавшиеся на сайте, не указывали, некоторым из них начали поступать угрозы, или же у них начались неприятности на работе, вплоть до увольнений. Соратники Навального утверждают, что утечку организовал бывший сотрудник внесённого в реестр экстремистских организаций и запрещённого ФБК Фёдор Горожанко, он сам это отрицает. Ряд специалистов по компьютерной безопасности также обращали внимание на уязвимости другого проекта сторонников Навального "Умное голосование", а также системы отправки донатов.

5 сентября стало известно, что Арбитражный суд Москвы запретил Google и Yandex показывать словосочетание "умное голосование" в поисковой выдаче. Это обеспечительная мера по иску ставропольской компании "Вулинтертрейд", которая занимается продажей овечьей шерсти. В июне "Вулинтертрейд" зарегистрировала "Умное голосование" как свой торговый знак. В пресс-службе компании Yandex заявили о намерении оспорить решение Арбитражного суда.

23 июня Роскомнадзор направил в Google письмо с просьбой прекратить техническую поддержку сайта проекта "Умное голосование" политика Алексея Навального. В ведомстве полагают, что ресурс нарушает правила обработки персональных данных пользователей.

В сентябре соратник Навального Леонид Волков сообщил, что Роскомнадзор начал блокировать сайт "Умного голосования", сообщил Леонид Волков. "Как ни странно, это хорошая новость: попытки прогнуть Google, чтобы тот просто удалил наш "экстремистский" сайт с хостинга appspot провалились", – отметил Волков.

9 июня Мосгорсуд признал "экстремистскими организациями" Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (фонды также признаны иностранными агентами) и штабы Навального. В том же решении суд объявил о немедленном прекращении деятельности этих организаций.