Навстречу съезду. Константин Хахалин – о коммунистах Китая

Стомиллионная партия китайских коммунистов проводит свой очередной ХХ съезд, 2296 делегатов которого примут очередные "исторические решения". Незаурядность предстоящего события состоит в том, что на этот раз вне зависимости от итогов съезда они в любом случае будут иметь бесспорно важное значение не только для местных коммунистов, не только для Китая, но и вообще для всех, соответственно месту и весу КНР в сегодняшнем мире. Безусловно, особую пикантность пекинскому форуму придаёт его главный вопрос – о продлении или непродлении полномочий Си Цзиньпина на посту председателя КНР. Переводя на язык российских реалий, можно сказать и так: это вопрос о том, состоится ли "обнуление" двух предыдущих сроков Си Цзиньпина на постах руководителя страны и лидера правящей партии? Именно это главным образом обсуждают сейчас в Китае и за его пределами.

В течение почти полувека китайских реформ не было случая "захода" партийного или государственного лидера на третий срок правления, до Си Цзиньпина таких попыток не делал никто. Ни один партийный съезд не сопровождался таким информационным шумом, которым окружён предстоящий. Это и насыщение медийного пространства официальной пропагандой, выстроенной по высочайше утверждённым и кристально отцензурированным партийно-государственным методичкам, и "живое творчество масс", обобщенно именуемое социальными сетями. Интересно, что при этом вливание в государственный информационный сегмент концепций вроде "Си – это Китай, Китай – это Си" представляется невозможным, прежде всего в силу существования неподвластного официальному мощного потока сообщений и дискуссий, способного переварить подобные идеи до состояния в лучшем случае несмешного анекдота. В этой связи усомнюсь в эффективности той "китайской стены", которая выстроена в стране усилиями служб кибербезопасности. Мой личный опыт беспроблемного общения с китайскими друзьями по запрещённому в этой стране WhatsApp прямо указывает на наличие многочисленных дыр в броне государственной цензуры.

Антикоррупционная кампания проводилась в режиме непрерывной "чистки партийных рядов"

Особенность сложившейся в стране ситуации – в существенных изменениях за годы реформ и правящей партии, и самой страны, при сохранении в основном прежнего государственного устройства в параметрах "социалистического общества с китайской спецификой". В далёком 1989 году этот разрыв спровоцировал известные трагические события на площади Тяньаньмэнь, а к сегодняшнему дню только увеличился. КПК уже нельзя считать рабоче-крестьянской партией, более половины её членов получили высшее образование. К тем, кого раньше, согласно коммунистической традиции, принято было назвать "гнилой интеллигенцией", относится, например, основатель популярного во всём мире сервиса Alibaba коммунист Джек Ма. В китайском обществе сложился средний класс, в лучшем случае равнодушный к социалистическим идеалам, а по большей части симпатизирующий буржуазно-демократическим ценностям.

В таких обстоятельствах ещё более спорными выглядят перспективы появления нового "кормчего" в лице Си Цзиньпина с его претензией на третий срок правления. Очевидно, это понимает и сам партийный лидер, демонстрирующий накануне съезда необычную решительность. Прежде партийным форумам не предшествовали показательные репрессии в отношении представителей высшего эшелона власти. А тут в конце сентября к смертной казни приговорили бывшего министра юстиции. К слову, того самого, который создавал юридическую базу "обнуления".

Фу Чжэнхуа признан виновным в коррупции, про которую разговор особый. Фокус здесь кроется в соотношении того, что в китайской антикоррупционной кампании составляет борьба со взяточничеством, а что – борьба с политическими конкурентами Си Цзиньпина. Показательно, что первой жертвой громкой антикоррупционной кампании оказался в начале 2010-х годов Чунцинский горком партии во главе с товарищем Бо Силаем, серьёзным соперником Си Цзиньпина в борьбе за лидерство в партии. Чунцинский горком был фактически разгромлен, Бо Силая арестовали, его супруга также не избежала уголовного преследования. В дальнейшем антикоррупционная кампания проводилась в режиме непрерывной "чистки партийных рядов", который можно представить и как режим "зачистки оппонентов". В любом случае партноменклатура воспринимает антикоррупционную кампанию как постоянную угрозу своему существованию. И по этой причине есть сомнения в единстве взглядов партийной элиты на вопрос о продлении полномочий Си Цзиньпина.

Есть и ещё одно обстоятельство, которое может помешать новому успеху председателя КНР. Китайское бизнес-сообщество практически торпедирует его политику "стратегического партнёрства" с ведущей войну против Украины Россией. Многочисленные факты отказа от сотрудничества с российскими компаниями ввиду риска вторичных санкций, уход многих китайских компаний с российского рынка свидетельствуют о принципиальном несогласии представителей бизнеса с внешнеполитическими ориентирами нынешнего главы КНР. А ведь многие крупные предприниматели, в соответствии с политикой "трёх представительств", являются членами партии, зачастую не рядового статуса, а некоторые избраны делегатами съезда.

Накануне съезда в Пекин стягиваются армейские части и военная техника. Их прибытие официально объяснено проведением 1 октября военного парада по случаю годовщины образования КНР, однако нет свидетельств того, что все эти военные вернулись в районы своей постоянной дислокации. Вероятно, какие-то подразделения оставлены в столице, чтобы торжественно приветствовать решения партийного форума. Или оставлены на "всякий случай" – в соответствии с подписанным Си Цзиньпином минувшим летом указом, санкционирующим использование армии для решения внутренних проблем. В этой связи уместно упомянуть о заметном росте протестной активности граждан в Китае в последние годы. Прежде митинги и демонстрации проходили исключительно на местном уровне, по многочисленным сугубо местным поводам, но ежегодно это десятки тысяч протестных акций по всей огромной стране, так что китайское общество уже накопило немалый опыт самоорганизации. По некоторым сообщениям, накануне съезда в Пекине уже прошли протестные акции.

Открытия "исторического" ХХ съезда китайской компартии с нетерпением ждут очень многие. Вспомню о магии цифр: каким "историческим" оказался ХХ съезд советской компартии!

Константин Хахалин – кандидат исторических наук, синолог, живет на Тайване



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