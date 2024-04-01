Назначенный Россией чиновник погиб при взрыве автомобиля в Луганске

В подконтрольном России городе Старобельске Луганской области Украины в понедельник был взорван автомобиль, в котором находился назначенный Россией чиновник. Валерий Чайка занимал должность замглавы районного Центра по обслуживанию образовательных организаций. Он погиб на месте.

В российском Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по факту подрыва машины и гибели человека.

Назначенный Россией глава Старобельска Владимир Чернёв в своём телеграм-канале заявил, что Чайка "стоял у истоков становления Старобельска после освобождения от украинских бандформирований".

Украинская пресса, сообщая о взрыве, называет Чайку коллаборантом. В 2010 году он избирался депутатом Старобельского городского совета от "Партии регионов" Виктора Януковича. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск в Луганскую область, перешёл на их сторону и был назначен российской администрацией советником главы Старобельского района региона.

В прошлом году СБУ возбудила против него уголовное дело по факту коллаборационной деятельности. Обвинительный акт в отношении Чайки был направлен в суд, сообщает "РБК-Украина". По этому обвинению ему грозило до 15 лет лишения свободы.