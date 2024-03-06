В Бердянске при взрыве погибла член назначенной Россией УИК

В городе Бердянске Запорожской области Украины, который находится под контролем российских властей, утром в среду был взорван автомобиль. Его владелица умерла от полученных травм. Как сообщил представитель так называемых "новых регионов" в Общественной палате России Владимир Рогов, погибшая участвовала в организации предстоящих выборов президента России, которые пройдут 15-17 марта в том числе и на оккупированных территориях. Она была членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Рогов назвал взрыв попыткой "помешать запорожцам впервые выбрать своего президента" со стороны украинских властей и их сторонников. Он добавил, что Следственный комитет России по Запорожской области возбудил дело по статье о теракте.

В телеграм-канале главы Бердянской городской администрации Виктории Галициной сообщили об убийстве "одного из организаторов псевдовыборов во временно оккупированном Бердянске" и призвали горожан к осторожности в свете предстоящего голосования, заявив о возможности провокаций со стороны российских властей.