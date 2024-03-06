В Бердянске при взрыве погибла член назначенной Россией УИК

В городе Бердянске Запорожской области Украины, который находится под контролем российских властей, утром в среду был взорван автомобиль. Его владелица умерла от полученных травм. Как сообщил представитель так называемых "новых регионов" в Общественной палате России Владимир Рогов, погибшая участвовала в организации предстоящих выборов президента России, которые пройдут 15-17 марта в том числе и на оккупированных территориях. Она была членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Рогов назвал взрыв попыткой "помешать запорожцам впервые выбрать своего президента" со стороны украинских властей и их сторонников. Он добавил, что Следственный комитет России по Запорожской области возбудил дело по статье о теракте.
В телеграм-канале главы Бердянской городской администрации Виктории Галициной сообщили об убийстве "одного из организаторов псевдовыборов во временно оккупированном Бердянске" и призвали горожан к осторожности в свете предстоящего голосования, заявив о возможности провокаций со стороны российских властей.
- В украинских регионах, подконтрольных российским войскам, периодически происходят покушения на представителей назначенных Россией администраций. "РБК-Украина" упоминает взрывы у офиса партии "Единая Россия" в Новой Каховке 27 февраля, а также подрыв избирательного штаба той же партии 30 августа прошлого года. 6 декабря в Луганске был взорван автомобиль депутата подконтрольного российским властям "Народного совета Луганской народной республики" Олега Попова, он погиб. 8 ноября из-за взрыва погиб депутат российского регионального парламента в аннексированном Луганске, бывший глава вооружённых сил сепаратистов Михаил Филипоненко.
- Убийство некомбатанта может расцениваться как военное преступление. Российские власти обвиняют в покушениях украинские спецслужбы. Те напрямую на себя ответственность, чаще всего, не берут.
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