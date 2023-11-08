В Луганске российский депутат убит в результате покушения

Депутат российского регионального парламента в аннексированном Луганске, бывший глава вооружённых сил сепаратистов Михаил Филипоненко погиб 8 ноября в результате покушения. До вторжения 2022 года он представлял луганских сепаратистов в центре по контролю за прекращением огня в Донбассе.

В автомобиле Филипоненко сработало взрывное устройство, сообщил его сын Иван "Луганскому информационному центру". Других подробностей не приводится. Телеканал RT сообщает, что взрыв произошёл у дома погибшего. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Филипоненко — бывший исполняющий обязанности начальника Народной милиции (вооружённых сил) пророссийских сепаратистов в Луганске. 21 феврале 2022 года, за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину, сепаратисты заявляли, что на него произошло покушение. Сообщалось, что его автомобиль взорван. Утверждалось, что были ранены он и его водитель.

В тот же день главы сепаратистов в Луганске и Донецке обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать их независимость от Украины.

До 2010 года Филипоненко был депутатом Ленинского районного совета Луганска от "Партии регионов". В 2012 году он принимал участие в выборах в Верховную раду Украины от партии "Новая политика". За неё проголосовали 21033 человек, она набрала 0,10 процента голосов. В российском региональном парламенте Луганской области он возглавлял фракцию ЛДПР.

В Украине против Филипоненко было возбуждено уголовное дело. Он находился в розыске по подозрению в посягательстве на территориальную целостность страны, передаёт издание NV.