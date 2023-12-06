В Луганске взорван автомобиль "депутата ЛНР" Олега Попова

В Луганске в среду был взорван автомобиль депутата подконтрольного российским властям "Народного совета Луганской народной республики" Олега Попова. Представитель так называемых "новых регионов" в Общественной палате России Владимир Рогов написал в своём телеграм-канале, что Попов был ранен. Однако позже экстренные службы Луганска сообщили, что от полученных ранений он погиб.

Ранее на Олега Попова уже совершались покушения. В сентябре 2022 года было объявлено о его смерти в результате заказного убийства. Но в феврале этого года Попов снова приступил к исполнению служебных обязанностей. СМИ тогда назвали сообщения о его смерти частью "оперативной игры" спецслужб для раскрытия других возможных покушений.

В "Народном совете ЛНР" Попов возглавлял комитет по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина.