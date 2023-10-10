Назначить врага. Что общего у Путина и руководства ХАМАС

Две войны – развязанная Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года против Украины и развязанная палестинскими боевиками ХАМАС 7 октября 2023 года против Израиля, на первый взгляд, являют собой полную противоположность. По крайней мере, с экономической и особенно демографической точки зрения. Но все-таки у них много общего.

Тот факт, что сектор Газа в последние десятилетия был большой "демографической бомбой", не подлежит сомнению. На очень небольшой территории – всего 360 квадратных километров (а это примерно втрое меньше территории "старой" Москвы) живет около 2 миллионов человек. Причем население каждые 20-25 лет удваивается. Потому что рождаемость в секторе Газа одна из самых высоких в мире. Львиная доля населения – люди моложе 25 лет. Средний возраст – 18 лет, а у мужского населения и того ниже.

Пока в секторе действовала гражданская палестинская администрация, там выращивали цитрусовые и поставляли их в Израиль. После того, как к власти пришло военизированное движение ХАМАС, израильский рынок закрылся. Так что еще один из самых высоких в мире показателей – это безработица среди молодежи моложе 25 лет. И, как бы цинично это ни прозвучало, ХАМАС просто утилизирует "лишнюю" молодежь.

Другое дело Россия. Гигантская неосвоенная территория. Естественная убыль стареющего населения. В 2021 году средний возраст перевалил за 40 лет. Коэффициент рождаемости (количество детей на одну женщину) не поднимался выше 2 с 80-х годов прошлого века. То есть, страна десятилетиями не обеспечивает естественного воспроизводства населения.

Война в Украине резко ухудшила ситуацию. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5. Экономика лишилась ощутимой части мужчин и без того малочисленной возрастной группы. Это и мобилизованные, и погибшие с ранеными, и покинувшие страну. До 2022 года демографический кризис худо-бедно сглаживался притоком мигрантов. Но при 100 рублях за доллар никакого смысла ехать в Россию на заработки не осталось.

В результате главной проблемой российской экономики стал острый кадровый голод, который официально называется "рекордно низкой безработицей". Рассказы о "структурной перестройке" разбиваются о статистику. В 2022 году Росстат зафиксировал максимальное падение производительности труда в России с 2009 года. Причиной стал уход из страны иностранных компаний, обеспечивающих эту самую производительность.

И все-таки в этих двух войнах много общего. И у ХАМАС, и у путинской администрации главная задача – максимально долгое пребывание у власти. А для этого хочешь не хочешь, приходится поддерживать лояльность населения. Экономическими средствами (то есть за счет улучшения уровня жизни) не получается – напомню, до войны в России реальные располагаемые доходы почти десять лет падали. Так что остается старый испытанный способ – назначить врага и свалить на него ответственность за все свои неудачи.

А дальше все получается само собой. Чем больше погибших и раненых, тем выше подогреваемый пропагандой градус ненависти к тем, кого назначили "врагами". Причем, как внешними врагами, так и внутренними. Война оправдывает борьбу с инакомыслием, позволяет идентифицировать тех, кто пребывает у власти с государством, страной, народом. Это в большей степени относится к России, но и руководство ХАМАС после начала войны, по всей видимости будет считать себя олицетворением всей Палестины и всех палестинцев.

Но главное, что общего у нынешних российских и палестинских властей – это абсолютное отсутствие хоть какой-то надежды на хороший сценарий. Как для них лично, так, к сожалению, и для народов, которые они втянули в преступные войны.