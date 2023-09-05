Путин отказал Эрдогану. Ждать ли мирового кризиса продовольствия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напрасно слетал в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным. Зерновую сделку ему реанимировать не удалось. На что турецкий лидер надеялся – загадка.

О том, какое значение Путин придает зерновому рынку и на каких условиях согласится вернуться в "Черноморскую зерновую инициативу", было известно заранее. На совместной пресс-конференции, которая состоялась по результатам переговоров, он лишь снова повторил свои требования:

В ход могли пойти не только обещания, но и завуалированные угрозы

"Как уже не раз говорил, нас просто вынудили принять это решение – я имею в виду, Россию вынудили, – так как западные страны блокировали и продолжают блокировать выполнение "зерновой сделки" в части обеспечения доступа российской сельхозпродукции на мировые рынки. То есть отказываются выводить из-под санкций экспорт нашего зерна и удобрений, возобновлять поставки в Россию агротехники и запчастей, снимать проблемы с логистикой и фрахтом судов, банковским обслуживанием и страхованием продовольственных поставок"– заявил Путин.

Эрдоган прекрасно понимал, что ничего (или почти ничего) из того, что хочет Путин, он предложить не может. И все-таки прилетел в Сочи. Вопрос в том, на что он рассчитывал. Не на свое же личное обаяние, в конце концов. Тут возможны два варианта. Первый: во время переговоров, особенно с глазу на глаз, в ход могли пойти не только обещания, но и завуалированные угрозы.

Эрдоган изначально не слишком надеялся убедить Путина

Например, Эрдоган мог намекнуть, что турецкие компании, банки и таможенные служащие начнут более внимательно относиться к международным ограничениям. Турция, конечно, не Китай, но перспектива лишиться этого канала доставки в Россию так называемого "параллельного" импорта – вполне весомый аргумент. Вот только турецкая экономика далека от процветания.

Инфляция в августе выросла до 58,9 процента. Турецкая лира с начала года подешевела к доллару почти в полтора раза. А без российского трубопроводного газа и внешнеторгового посредничества все обстояло бы куда хуже. Так что гораздо более вероятен второй вариант: Эрдоган изначально не слишком надеялся убедить Путина, а прилетел за "утешительными призами", которые должны были подсластить горькую пилюлю отказа.

Например, Путин на той же пресс-конференции вспомнил про строительство "Росатомом" первой турецкой атомной электростанции "Аккую", которую в апреле 2023 года загрузили ядерным топливом. А Эрдоган рассказал, что уже обсудил с Путиным строительство второй атомной станции – в Синопе.

Кроме того, президент Турции вполне мог попросить дополнительные скидки на российский трубопроводный газ, а также гарантированные цены на российское зерно. Взамен Эрдоган несколько раз назвал Путина другом и фактически пообещал представлять его интересы. Вот выдержка из опубликованной на сайте Кремля стенограммы, где Эрдоган рассказывает о "зерновой сделке": "Наши российские друзья говорят о своих ожиданиях в этом плане, мы на разных платформах делаем акцент на эти ожидания. Я поделился со своим уважаемым коллегой, что мы готовы провести такие консультации, поделился со своим другом".

Возможно, виной тому антураж, но нынешний визит Эрдогана стилистически больше всего напомнил регулярные посещения той же самой сочинской резиденции их с Путиным белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Под вопросом окажется уже не только украинский, но и российский экспорт

Возвращаясь к "зерновой сделке", можно констатировать, что не только Эрдоган, но и Путин не получил желаемого. Международные санкции смягчать никто не собирается. Подключать обратно к международной платежной системе SWIFT "Россельхозбанк" или какие-то другие уполномоченные российские банки – тоже. А это значит, что торговля зерном "за рубли" в соответствии с путинским указом столкнется с серьезными технологическими проблемами. И под вопросом окажется уже не только украинский, но и российский экспорт.

Если до 1 ноября (а именно в этот день должна заработать аналогичная торговле газом схема оплаты зерна) вопрос не будет решен, могут начаться перебои. Путин, судя по всему, готов стоять до конца в надежде на повторение достигшего пика после начала войны энергетического кризиса, только уже на мировом продовольственном рынке.

Пострадают от этого, прежде всего, беднейшие страны

Однако более вероятен другой сценарий – с российским зерном произойдет то же самое, что произошло с нефтью. Оно будет поставляться со скидкой к биржевым ценам в "дружественные" страны – Китай, Индию, ту же Турцию, – а уже оттуда поступать на мировой рынок. Планы заработать на зерне то, что потеряли на нефти и газе, в этом случае окажутся несостоятельными.

Максимум, чего способен добиться Путин теперь уже "зерновым шантажом", – нового всплеска глобальной инфляции, которая бумерангом вернется в Россию. Пострадают от этого прежде всего беднейшие страны. Вот только заместить на мировом рынке российское зерно может оказаться даже проще, чем российский газ. Если цены действительно подскочат, уже в следующем сезоне вырастут посевные площади в Европе, США, Канаде, Австралии, Аргентине, Индии, Китае. И как только это произойдет, можно будет "выключать" Россию еще из одного сегмента мирового рынка и делить ее долю на этом рынке.