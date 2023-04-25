Налог на "уехавших". Как идеология топит российский бизнес

Два заголовка из "топа" популярного российского агрегатора новостей в понедельник, 24 апреля. Первый: "Правительство внесло законопроект о повышении ставки налога для работающих из-за границы". Вторая: "В первом квартале в России зафиксирована рекордная нехватка кадров".

Не нужно обладать выдающимися мыслительными способностями, чтобы оценить, как принятие Государственной думой законопроекта из первой новости повлияет на российский рынок труда, о котором говорится во второй. А теперь, собственно, о том, что происходит и чем это грозит как "уехавшим", так и оставшимся.

Итак, правительство России внесло в парламент законопроект, который обязывает работодателей взимать с работников и фрилансеров налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30 процентов, если эти работники и фрилансеры утратили российское налоговое резидентство. Налоговым резидентом в России считается человек, находившийся на территории страны более 183 дней за последние идущие подряд 12 месяцев.

Власти никак не могли определиться, как все-таки относиться к тем, кто покинул территорию России

Через несколько часов после того, как документ был опубликован в электронной базе Государственной думы, а новость широко распространилась в русскоязычных изданиях, Минфин в своем телеграм-канале уточнил, что законопроект все еще дорабатывается на площадке правительства, а поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них действующие налоговые условия никак не меняются.

Следует отметить, что финансовое ведомство подготовило поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие повышение ставки НДФЛ для "уехавших" россиян с 13 до 30 процентов, еще в июле 2022 года. Однако все последние месяцы власти никак не могли определиться, как все-таки относиться к тем, кто покинул территорию России, – "бить рублем" и "клеймить позором", как, например, предлагает председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Или "бороться" за них, как считают в одном из "крыльев" кремлевской администрации.

Все зависит от страны, в которую они "релоцировались"

В том, что именно идеологическое наполнение законопроекта стоит на первом месте, убеждает в том числе последнее уточнение Министерства финансов, что на работников с трудовым договором поправки распространяться не будут. Финансовое ведомство фактически еще до принятия разработанного им же законопроекта подсказывает самый простой способ обойти закон, когда он будет принят. Впрочем, даже при работе с фрилансерами у российских работодателей появится ряд возможностей не платить в бюджет 30-процентный НДФЛ.

Например, предложить "внештатникам" оформить самозанятость или, если выплаты превышают определенный статусом лимит, открыть ИП. Что касается самих работников, то все зависит от страны, в которую они "релоцировались". Если там еще не разорвали соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения и продолжают обмениваться налоговой информацией, то теоретически у российских налоговиков могут возникнуть определенные вопросы, если человек встанет на налоговый учет за границей.

В этом случае те, кто верит, что российское государство в его нынешнем виде проживет достаточно долго, чтобы у него успели дойти руки до своих уехавших граждан, встанут перед выбором: декларировать свои российские доходы и платить с них 30 процентов или от них отказываться и искать заработок в стране пребывания. В любом случае начинать думать об этом нужно будет не раньше 2024 года. Даже если Дума предложенные поправки примет, в силу они вступят только с 1 января следующего года.

Открытая экономика позволяет специализироваться на чем-то, что лучше всего получается

Всерьез рассчитывать, что налоговый "кнут" заставит вернуться россиян, уехавших от войны, мобилизации и политических репрессий, глупо. Да никто на это особенно и не надеется. При разработке законопроекта ситуацию на российском рынке труда явно во внимание не принимали. Между тем Банк России опубликовал результаты опроса, который проводился среди 14 тысяч работодателей из нефинансовых секторов экономики. Оценивалась обеспеченность работниками, которая оказалась на самом низком уровне за всю историю наблюдений.

Хуже всего дела обстоят на предприятиях обрабатывающей промышленности, в водоснабжении, добыче полезных ископаемых, а также на транспорте и в области хранения. Лучше всех (хотя и тоже с нехваткой кадров) чувствуют себя продавцы автомобилей. Но у них, по понятным причинам, другая проблема – найти, чем торговать. В любой другой ситуации все это было бы неприятно, но не критично. Открытая экономика позволяет специализироваться на чем-то, что лучше всего получается. И в обмен на это "что-то" (в российском случае – сырье) получать из других стран то, что лучше получается у них.

До 2014 года Россия так и жила. А сейчас, особенно после 24 февраля 2022 года, возможности для насыщения импортом внутреннего рынка уже не те, что раньше. И напоследок, чтобы не быть голословным, еще один заголовок из "топа" и тоже от 24 апреля: "Южная Корея расширила ограничения на экспорт в Россию почти до 800 видов товаров". Новые санкции начинают действовать с 28 апреля. До настоящего времени в список запрещенных к экспорту в Россию и Беларусь входит 57 групп товаров. Южная Корея – "первая ласточка".

Множество россиян либо воюют, либо бежали от войны

С 19 по 21 мая в Японии пройдет саммит "Большой семерки". И, по информации Bloomberg, которую со ссылкой на источники в японском правительстве подтвердило агентство Киодо, при подготовке к этому мероприятию обсуждается вариант запрета практически на весь экспорт в Россию. От одежды и косметики до автомобильных покрышек и подержанных автомобилей. Исключение могут пока оставить для лекарств и сельскохозяйственной продукции.

Есть, конечно, Китай. Вот только китайские компании, если их поставят перед выбором: потерять российский рынок или европейский вместе с американским, скорее всего, предпочтут уйти из России. А именно к такой постановке вопроса, судя по всему, развитые страны и склоняются. В результате Россия может остаться с сильно сократившимся и изрядно подорожавшим импортом. А импортозамещением, для которого сейчас прекрасные условия, заняться банально некому: множество россиян либо воюют, либо бежали от войны.