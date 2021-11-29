Название документа с QR-кодом могут сменить - из-за "негативного отношения"

Власти России обсуждают новое название документа о вакцинации от коронавируса, медотводе от неё или перенесённом заболевании, стремясь свести к минимуму использование термина "QR-код". Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники, близкие а Администрации президента и к правительству.

Как утверждают собеседники РБК, термин "QR-код" решено не использовать в публичном пространстве из-за "в основном негативного" отношения к нему граждан. Как именно власти определили, что население относится к этому термину негативно - неясно, однако среди противников принудительной вакцинации и ограничений на посещение общественных мест для непривитых термин "QR-код" действительно стал нарицательным, по сути синонимом всех вводимых ограничений. "Часть людей считают словосочетание «QR-код» сатанинским, кто-то воспринимает его через призму ограничения свобод", - поясняет собеседник РБК.

Как подчёркивают источники РБК, QR-код — это лишь инструмент передачи информации, а сам документ для привитых и переболевших должен называться как-то иначе. Обсуждаются такие варианты, как "паспорт здоровья", "сертификат здоровья", "зелёный паспорт" и так далее. Эксперты подчёркивают, что документы о вакцинации с QR-кодами используются во многих странах, в частности в ЕС, и там они как правило называются "паспортами", "зелёными сертификатами" и так далее.

В законопроектах об использовании QR-кодов, внесённых недавно в Госдуму, сейчас используется абстрактный термин "документация", которая, как говорится в тексте, "содержит двухмерный штриховой код (QR-код)".

Законопроекты сейчас находятся на обсуждении в регионах. В первом чтении Дума, как ожидается, рассмотрит их 16 декабря. Как пишут в понедельник "Ведомости", законы об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте в этом году не примут.Вероятнее всего, их одобрят в январе, а начать действовать они могут в феврале.