В Челябинске противники QR-кодов ворвались в здание Заксобрания

Группа противников вакцинации от COVID-19 и QR-кодов - несколько десятков человек - прорвалась 24 ноября в здание Заксобрания Челябинской области. Они пытались попасть на заседание, где обсуждали федеральные законопроекты о введении QR-кодов в общественном транспорте. Об этом сообщает 74.RU.
Толпу сдерживали три охранника. На кадрах из Заксобрания видно, как агрессивные люди пытаются пройти через турникеты и бьют охранников. Некоторые из посетителей пришли с плакатами, требующими отставки нового спикера регионального парламента Александра Лазарева.
В пресс-службе Заксобрания сообщили, что жителей не пропустили на заседание из-за того, что они не подали заявку на участие за пять дней до собрания. К посетителям вышел председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков и попытался объяснить им ситуацию, но ему не удалось успокоить толпу. В итоге в здание вызвали полицию.
На заседании депутаты Заксобрания Челябинской области проголосовали за законопроекты, как было заявлено, ради "защиты основных конституционных прав человека - права на жизнь и здоровье".
- 12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесённую коронавирусную инфекцию, в транспорте и общественных местах. Законопроекты отправили на рассмотрение во все субъекты России, в Общественную палату, Счётную палату и Совет Федерации. Предположительно их рассмотрят в Госдуме 16 декабря.
- Законопроекты вызвали противоречивую реакцию в обществе, противники вакцинации и QR-кодов провели несколько митингов в разных городах и, как утверждали СМИ, обрушили рейтинг президента Владимира Путина до 20% в некоторых регионах.
- Как сообщала со ссылкой на источники "Медуза" (издание внесено в реестр СМИ-иноагентов), рассмотрение законопроектов о введении QR-кодов отложили и направили документ на обсуждение в регионы из-за разногласий в правительстве. На фоне протестов из законопроекта могут убрать название "QR-код" и заменить его на более позитивное, например, "паспорт здоровья".
- С 22 ноября в Татарстане ввели коды для поездки в общественном транспорте. С тех пор в Казани из транспорта высадили более 500 человек без подтверждающих документов. Перевозчику, согласно региональному законодательству, грозит штраф до 500 тысяч рублей за одного пассажира без QR-кода.
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