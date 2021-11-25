В Челябинске противники QR-кодов ворвались в здание Заксобрания

Группа противников вакцинации от COVID-19 и QR-кодов - несколько десятков человек - прорвалась 24 ноября в здание Заксобрания Челябинской области. Они пытались попасть на заседание, где обсуждали федеральные законопроекты о введении QR-кодов в общественном транспорте. Об этом сообщает 74.RU.

Толпу сдерживали три охранника. На кадрах из Заксобрания видно, как агрессивные люди пытаются пройти через турникеты и бьют охранников. Некоторые из посетителей пришли с плакатами, требующими отставки нового спикера регионального парламента Александра Лазарева.

В пресс-службе Заксобрания сообщили, что жителей не пропустили на заседание из-за того, что они не подали заявку на участие за пять дней до собрания. К посетителям вышел председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков и попытался объяснить им ситуацию, но ему не удалось успокоить толпу. В итоге в здание вызвали полицию.

На заседании депутаты Заксобрания Челябинской области проголосовали за законопроекты, как было заявлено, ради "защиты основных конституционных прав человека - права на жизнь и здоровье".