NBC: США возьмут ведущую роль в мониторинге буферной зоны Украины

США рассматривают возможность взять на себя ведущую роль в мониторинге потенциальной буферной зоны на территории Украины в случае заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, зона может представлять собой демилитаризованный коридор между российскими и украинскими территориями, её границы пока не определены. Предполагается, что Вашингтон обеспечит наблюдение с помощью спутников и беспилотников, координируя действия с союзниками.

Охранять буферную зону могли бы военные стран, не входящих в НАТО, например, Саудовской Аравии или Бангладеш. Американских солдат на территорию Украины США отправлять не планируют.

NBC News отмечает, план разработан после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа и рассматривается как элемент будущих гарантий безопасности Украины. Реализация возможна только при согласии президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, утверждают источники.

Ранее Politico сообщала, что европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны вдоль линии фронта.

Financial Times писала о возможной трёхуровневой обороне Украины с демилитаризованной зоной под контролем миротворцев из третьих стран на первом рубеже.

