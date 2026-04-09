Прокуратура Адыгеи проверяет обстоятельства избиения 13-летней школьницы в Майкопе. Инцидент получил широкую огласку после публикации в социальных сетях видеозаписи, на которой группа подростков в течение полутора часов преследует и унижает сверстницу. Это уже второй за три месяца случай массового избиения школьниц в Майкопе, обнаживший проблему подросткового насилия, которое становится систематическим, особенно, когда за инициатором конфликта стоит влиятельная семья. В этом случае, например, отец одной из нападавших возглавляет республиканское управление Следственного Комитета.

Также в выпуске:

