"Не федерация, а империя". Крым после отказа России защищать меньшинства

Россия официально вышла из европейской Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Это решение может заметно ухудшить положение коренных и малочисленных народов, проживающих в аннексированном Крыму. С 2014 года российские власти преследуют крымскотатарских активистов и гражданских журналистов, а после начала полномасштабной войны репрессии против них только усилились.

В середине января Совет Европы опубликовал официальное заявление в связи с решением российских властей денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств. Консультативный комитет, наблюдающий за выполнением конвенции, выразил по этому поводу сожаление. "Данный шаг лишает более 25 миллионов человек, принадлежащих к многочисленным национальным меньшинствам Российской Федерации, защиты, предоставляемой этим уникальным международным договором", – говорится в заявлении.

По оценке Консультативного комитета, представители национальных меньшинств в России страдают от ущемления своих языковых прав и права на образования. Число носителей малых языков стремительно сокращается, а многие такие языки и вовсе оказались на грани исчезновения. Власти преследуют правозащитников, отстаивающих права национальных меньшинств.

Особенную тревогу у европейского органа вызывает положение дел в аннексированном Крыму и на других территориях, которые оказались под временным контролем или оккупацией со стороны России: "Помимо человеческих страданий и разрушения культурного наследия в результате агрессии, нарушаются права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и кроме того, эти лица подвергаются политике ассимиляции со стороны оккупационных сил". В Совете Европы также подчеркнули, что "молодые люди из числа [национальных] меньшинств чрезмерно представлены среди новобранцев и погибших в агрессивной войне Российской Федерации против Украины".

Пострадают коренные народы Крыма

Население Крыма во все времена отличалось этническим разнообразием. Согласно переписи населения 2001 года, на полуострове проживают представители по меньшей мере 125 национальностей (назначенные Россией власти аннексированного полуострова в 2015 году насчитали в Крыму 175 этнических групп).

Второй по численности этнической группой, согласно переписи, проведенной российскими властями после аннексии полуострова, являются крымские татары (около 13%), третьей – украинцы (7,5%). Для сравнения, в 2001 году украинцами себя называли 24% крымчан, но в результате аннексии их число снизилось более чем в три раза: на подконтрольных России территориях говорить о своих украинских корнях стало опасно еще до начала полномасштабного вторжения. Кроме того, часть украинцев покинула регион после 2014 года. Другие народы Крыма: татары – 1,5%, белорусы – 0,5%, армяне – 0,4%, остальные – от одной десятой доли процента и меньше. Счет крымчаков и караимов, которые наряду с крымскими татарами признаны коренными народами Крыма, идет на сотни человек – их 0,04% и 0,02% соответственно от общей численности населения.

Представитель коренного крымчакского народа Вячеслав Ломброзо в разговоре с Радио Свобода указал на то, что оккупация Крыма накладывает ряд серьезных ограничений на крымчакское сообщество (крымчаки – древнейшее еврейское население Крыма. – Прим. РС).

Оккупация делает невозможным проведение исследований истории коренного народа

– С одной стороны, крымчакское сообщество малочисленно, и оккупационная власть не видит в нем особой угрозы, с другой – прекратить существование культурно-просветительского общества крымчаков, которое ведет активную деятельность с 1989 года, для оккупационных властей не будет больших сложностей. Поэтому при любом проявлении нелояльности к оккупационной власти есть большой риск того, что общество прекратит свое существование, а для крымчаков, которые и без того критически малочисленны, это будет иметь катастрофические последствия. Это влияет на свободу действий и высказываний руководства крымчакского общества и его рядовых членов. Кроме того, в здании общества в Симферополе находится уникальный крымчакский этнографический музей, где собраны ценные экспонаты крымчакской культуры и быта. Любые "неосторожные действия" могут лишить крымчаков и весь мир большого числа первичных источников о культуре и быте этого коренного народа Украины. Сама оккупация делает невозможным для исследователей и ученых доступ к документам и артефактам, которые находятся в музее, для проведения исследований истории коренного народа, – говорит Вячеслав Ломброзо.

Представители коренных народов Крыма считают, что после выхода России, которая де-факто контролирует захваченный полуостров, из Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств их положение может заметно ухудшиться.

– Важно понимать, что конвенция закрепляет ряд важных прав национальных меньшинств, в том числе и коллективных прав. И здесь речь не только о сохранении культуры, религии или языка. Что чрезвычайно важно, в этом документе идет речь и об экономических правах, и о праве на создание собственных учебных заведений. Самое главное, конвенция устанавливает прямой запрет на ассимиляцию и изменение структурного состава населения региона. То есть даже если смотреть на то, что формально Россия не признала крымских татар коренным народом Крыма, она принимает эти обязательства перед ними. Выход из конвенции, скорее, демонстративный акт, который говорит о том, что оккупанты больше не собираются даже делать вид, что Россия придерживается международных стандартов, – считает Людмила Коротких из Крымскотатарского ресурсного центра.

В организации прогнозируют ухудшение ситуации с соблюдением прав крымских татар, а также других коренных народов и национальных меньшинств. "В первую очередь, это усиление мобилизационных процессов. Массовую мобилизацию представителей меньшинств можно рассматривать как политику ассимиляции народа, а в этом случае мы можем говорить о крымских татарах как о численном меньшинстве, поскольку их количество в составе населения полуострова значительно меньше доминирующего. К тому же важно помнить, что крымские татары – это коренной народ, и объем прав, согласно международному праву, [они] имеют значительно больше, чем национальные меньшинства", – отмечает Коротких.

Наталья Белицер, эксперт-исследователь киевского Института демократии имени Пилипа Орлика, полагает, что сама по себе денонсация европейского документа не окажет большого влияния на жизнь малых народов на де-факто подконтрольных России территориях, поскольку Москва и так не соблюдает требования международных договоров.

Правовая система РФ выстроена таким образом, что судьба этнических сообществ фактически не зависит от норм международного права

– Правовая система РФ выстроена таким образом, что судьба этнических сообществ фактически не зависит от норм международного права, в том числе от Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Поэтому факт денонсации этого инструмента вряд ли повлияет на ситуацию – в отличие от совокупности факторов, связанных с российско-украинской войной. По существу, Россия – это не федерация, а империя, поэтому отношения между доминирующей нацией и этническими меньшинствами в ней всегда были проблемными, как и во всех других многонациональных империях, а российско-украинская война лишь обострила и без того сложные межэтнические и межрелигиозные проблемы, – считает экспертка.

С этим согласен и Вячеслав Ломброзо: "На протяжении большей части своей истории Россия выступает агрессором, который систематически игнорирует принципы международного права. Поэтому выход из европейской Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств не имеет для нее принципиального значения. Россия не только игнорировала эту конвенцию, но и никогда не выказывала желания придерживаться ее положений".

Конвенция и оккупированные Россией территории Украины

В Совете Европы настаивают на том, что оккупация территории – не повод нарушать права национальных меньшинств, которые там проживают. Скорее наоборот: "Что касается спорных территорий или регионов государств – сторон Рамочной конвенции, де-факто неподконтрольных властям, то Консультативный комитет отмечает, что применимость прав, содержащихся в Рамочной конвенции, не меняется в результате смены фактических властей. Напротив, права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, остаются в силе и часто приобретают особую актуальность в период конфликтов".

Представители России в своих докладах подробно описывали, как хорошо российские власти соблюдают права национальных меньшинств в аннексированном Крыму. Однако в действительности происходило обратное.

– Начиная с 2014 года [в аннексированном Крыму] в наиболее тяжелом положении оказались крымские татары, преследуемые с особой жестокостью. К концу 2023 года из 191 крымского политзаключенного 123 были крымскими татарами (при этом доля крымских татар в населении полуострова – около 15 процентов). Длительные сроки заключения получали под надуманными предлогами активисты, гражданские журналисты и члены панисламского движения "Хизб ут-Тахрир" – фактически лишь за чтение и обсуждение религиозной литературы, – отмечает Наталья Белицер.

По ее словам, после начала полномасштабной войны репрессии против крымских татар, "а также этнических и "политических" украинцев Крыма" усилились: ужесточение борьбы с "инакомыслием" сопровождалось, в частности, расширением незаконной практики этапирования арестованных в отдаленные регионы России. В 2023 году правозащитники зарегистрировали 50 подобных случаев; 45 этапированных были крымскими татарами.

Об усилении репрессий на полуострове с начала полномасштабного вторжения говорят и в Крымскотатарском ресурсном центре – некоммерческой организации, которая занимается защитой коллективных прав крымских татар как коренного народа Крыма.

– Кроме стандартных инструментов, таких как преследование за религиозные взгляды (что на самом деле служит просто удобным инструментом, ведь большинство крымских татар исповедуют ислам), добавились и новые. В частности, это преследования за так называемую дискредитацию вооруженных сил России, а также за якобы участие в батальоне имени Номана Челебиджихана. По этому обвинению также преследуется много крымских татар, проживающих в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей. Нельзя не упомянуть одно из самых массовых международных преступлений, которое совершает Россия на всех оккупированных территориях, – это принудительная мобилизация. Если весной 2022 года ее пытались осуществить под видом призыва, что является нарушением норм международного гуманитарного права, то уже с осени 2022 года продолжается полноценная мобилизация жителей оккупированного Россией Крыма на войну в Украине. Учитывая, что российская армия имеет дефицит людей, можно говорить о подготовке к очередному эпизоду этого преступления, – заявила Радио Свобода менеджерка Крымскотатарского ресурсного центра Людмила Коротких.

Россия – первая страна, вышедшая из конвенции

Рамочная конвенция – это первый в Европе юридически обязывающий многосторонний документ, связанный с защитой национальных меньшинств. Его приняли на сессии Комитета министров Совета Европы в Страсбурге в ноябре 1994 года. С февраля 1995 года документ открыт для подписания. К 2006 году его подписали 43 государства – члена Совета Европы, 39 из них ратифицировали документ. Украина присоединилась к конвенции в 1995 году, Россия – в 1996-м. Обе страны ратифицировали соглашение в 1998 году.

Страны, присоединившиеся к Рамочной конвенции, обязаны гарантировать представителям национальных меньшинств право на равенство перед законом и на равную защиту с его стороны. Они должны содействовать вовлечению малых народов во все сферы экономической, социальной, политической и культурной жизни. Конвенция призвана помогать национальным меньшинствам сохранять и развивать собственную культуру, религию, язык и идентичность. Базовыми принципами документа названы защита от дискриминации, свобода выражения мнения, запрет насильственной ассимиляции и другие.

Российская Федерация стала первым в истории государством, которое вышло из соглашения. После того как Москва начала полномасштабную войну в Украине, Россию исключили из Совета Европы. В феврале 2023 года Госдума приняла закон о прекращении действия в отношении России 21 договора с Советом Европы, в том числе конвенции о правах человека. Закон о денонсации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств был подписан в октябре прошлого года. Официальной причиной такого решения стало то, что Совет Европы ограничил полномочия российской стороны в Консультативном комитете. Из-за этого "Россия лишилась возможности… отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом".

Страны, которые присоединились к Рамочной конвенции, должны регулярно отчитываться перед Консультативным комитетом о том, как они защищают права национальных меньшинств на своей территории. На основе этих докладов Комитет министров Совета Европы дает рекомендации – на что государствам стоит обратить внимание и какие проблемы надо решить. Теперь этот механизм на Россию распространяться не будет.

Хотя закон о выходе из Рамочной конвенции вступил в силу еще в октябре 2023 года, в Страсбурге считают, что Россия денонсировала документ 3 января 2024 года – именно в этот день уведомление о денонсации поступило в Совет Европы. Однако, согласно положениям конвенции, должен еще пройти шестимесячный период. Таким образом, только 1 августа 2024 года действие документа перестанет распространяться на Россию.

Некоторые зарубежные эксперты считают Рамочную конвенцию не самым совершенным механизмом защиты прав национальных меньшинств. Например, потому что представители малых народов, подвергающиеся дискриминации, не могут пожаловаться в европейские судебные органы напрямую. Слабым местом является и то, что в документе прямо не сформулировано ни что такое национальные меньшинства, ни что именно относится к их правам и свободам.

Однако конвенция позволяет заявить на европейском уровне о проблемах малых народов в конфликтных регионах, в частности в аннексированном Крыму. По словам представителя Совета Европы Татьяны Баевой, Консультативный комитет "постоянно следит за положением крымских татар после незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года". "Другие нерусские меньшинства в Крыму не создавали своих оппозиционных структур или организаций и потому не имеют особых проблем этнического или религиозного характера", – отмечает Наталья Белицер из Института демократии имени Пилипа Орлика.