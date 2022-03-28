"Не хочу получать от них ни рубля". Разочарование журналиста RT

Сотрудники ФСБ, проверявшие вылетающих в Стамбул россиян, не обратили внимания на 27-летнего англичанина, который тоже покидал Москву. Он же готовился к тому, что его могут остановить и забрать на проверку мобильный телефон. После начала войны с Украиной такие проверки стали рутиной. На всякий случай он стер телеграм и другие приложения соцсетей. Еще несколько дней назад этот англичанин, Джонни Тикл, был "золотым пером" государственного телеканала RT, теперь же оказался в потоке политических эмигрантов, покидающих путинскую Россию. В Стамбуле Джонни побывал на концерте Оксимирона, а потом уехал домой, в Англию. Его многолетний роман с Россией закончился – возможно, на время, а может быть, и навсегда.

Джонни Тикл вырос в Престоне, городке на северо-западе Англии, изучал русский язык в Лондоне, влюбился в Санкт-Петербург и решил после окончания учебы перебраться в Россию. Ему было 23 года, и Москва казалась ему городом больших возможностей. "Я стал домашним учителем в семье богачей – обычная работа для молодого иностранца в Москве", – рассказывает он Радио Свобода.

Через два года Джонни получил предложение работать на англоязычном сайте RT, хотя журналистского образования у него не было.

Большинство западных журналистов, работающих на RT, Путина не поддерживали

В ту пору RT, специализировавшаяся на обличении недостатков западного общества, решила побольше рассказывать иностранцам о событиях в России, и Джонни, влюбленный в страну, идеально подходил для таких заданий. "Я никогда не поддерживал Путина, – утверждает он, – мне просто очень нравилась Россия. И большинство западных журналистов, работающих на RT, тоже Путина не поддерживали".

Почему же все эти люди работали на путинское государство и получали деньги из российского бюджета?

Джонни говорит, что при приеме на работу он получил обещание, что ему не придется писать ничего, что противоречило бы его убеждениям, и что его статьи не станут цензурировать. "Они полностью свое обещание сдержали", – утверждает он. Многие заметки на сайте выходили анонимно, но всё, что писал Джонни, публиковалось под его именем и, по его словам, никогда не подвергалось цензуре. В качестве примера он приводит свои публикации об отравлении Навального, в которых приводится мнение Bellingcat и в точности изложена версия самого Навального наряду с версией российских властей – без всяких намеков на то, кто прав.

"Большинство сотрудников нашей редакции не были пропагандистами, мы хотели быть журналистами, писать выверенные заметки. Значительная часть того, что мы делали, была просто скучной работой новостников. Мы стремились стать главным англоязычным ресурсом, собирающим новости о России. Конечно, мы соблюдали российские законы. Но тогда они не были столь суровыми, как сейчас, когда приняли закон о "фейках". Теперь конечно, все изменилось".

Джонни Тикл говорит, что в телекомпании, а особенно на англоязычном сайте, и прежде происходили крупные стилистические перемены. "Крымский" период 2014–2016 годов отличался пропагандистской риторикой, позднее журналисты получили большую свободу. "Если бы меня начали цензурировать, я бы сразу ушел", – утверждает он.

Даниэль Ланге, бывший сотрудник телеканала RT в Германии, уволившийся со скандалом и написавший разоблачительную книгу о деятельности этой медиаимперии, рассказывал, что его поразило, как щедро оплачивалась работа и какие огромные деньги вкладывались в оборудование студий. В разговоре с Радио Свобода Джонни Тикл напоминает, что RT – огромный конгломерат разноязычных редакций, и то, что рассказывает Ланге о нравах в берлинском бюро, имеет мало общего с происходившим в Москве. На тележурналистов везде тратили огромные деньги, но в редакции, где трудился Тикл, особой роскоши не было, потому что сайт не был приоритетом для руководства. "Я получал неплохую зарплату, которую хватало на жизнь в Москве, но ничего потрясающего. Телезвездам платят совсем другие деньги". (Из опубликованной на днях хакерами базы "Яндекс.Еды" мы знаем, что журналист RT Антон Красовский за 6 месяцев только на доставку кушаний на дом потратил 532 000 рублей.)

Новые законы в России фактически делают журналистику нелегальным занятием

Джонни говорит, что даже не был лично знаком с Маргаритой Симоньян. "Там строгая иерархия, я общался лишь с непосредственным начальством. И надо понимать, что Симоньян вовсе не занимается повседневным руководством RT. Создается впечатление, что она целыми днями только и делает, что пишет в свои соцсети. Да и с людьми из редакций, работающих на других языках, я не был знаком. Более того, у меня не было даже контактов с теми, кто делал англоязычное телевидение". Он считает, что в силу раздробленности и многоязычия у RT не существует единой информационный политики. "На испанском сайте можно прочитать что-то, принципиально отличающееся от того, что написано на английском".

24 февраля 2022 года Джонни Тикл объявил в твиттере, что покидает компанию. "RT получает деньги от государства, и я не хотел больше брать от российского государства ни одного рубля. Даже если предположить, что они разрешили бы мне писать о войне точно и сбалансированно, я все равно не стал бы этого делать и не взял бы у российского государства денег". Тикл говорит, что, как и большинство западных журналистов, работающих в Москве, он чуть ли не до последнего момента был уверен, что война не начнется. "Я был убежден, что это безумная идея, бессмысленная война, в которой нельзя победить. Многие, как и я, не любили Путина, но мы считали, что он ведет себя по-своему логично. А в этой войне никакой логики нет. Я ненавижу его, он злодей, но я был уверен, что он не может быть настолько карикатурным злодеем".

После того, как компания лишилась лицензий, а ее сайт во многих странах заблокирован, это конец

Джонни говорит, что в его редакции тоже почти никто не ожидал подобного развития событий. Многие коллеги решили последовать его примеру. "Война продолжается уже месяц, и люди продолжают уходить". Из отдела, в котором он работал, уволились более двадцати журналистов, и такой же отток идет из других редакций. RT в США прекратил свое существование. На вопрос, есть ли у RT будущее, Джонни Тикл отвечает уверенным "нет". Его коллеги, амбициозные молодые иностранцы, покинули редакцию, и найти им замену будет крайне сложно. "Предположим, на их места можно нанять россиян. Но теперь после того, как компания лишилась лицензий, а ее сайт во многих странах заблокирован, это конец. Возможностей у "мягкой силы" почти не остается".

У тех же, кто остался работать и писать о войне, незавидная участь. "Они пытаются что-то сделать в рамках новых законов. Поэтому они публикуют преимущественно цитаты. Они не могут описывать военные преступления и многое другое, потому что это теперь запрещено. Новые законы в России фактически делают журналистику нелегальным занятием".

Джонни Тикл не собирается в обозримом будущем возвращаться в Россию. Начинает меняться и его отношение к стране, которой он так восхищался.

"Я жил в России, мне очень нравится Москва, я был доволен своей работой и много лет объяснял друзьям и родственникам: "Россия вовсе не такая, как вам кажется. Россия не такая, какой ее показывают в британских программах новостей или в кинофильмах". Но в день вторжения я подумал: "Я все время говорил этим людям, что Россия – не такая, как им кажется. А, может быть, она и вправду такая?"