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Почти 17 тысяч россиян пересекли границу с Финляндией за выходные

Российско-финская граница, сентябрь 2022 года

За прошедшие выходные в Финляндию выехали почти 17 тысяч россиян, – заявили финские власти. Это на 80% больше, чем неделей ранее. В Куусамо четыре человека пытались пересечь границу незаконно, через лес, были пойманы и запросили убежища, пишет "Фонтанка" со ссылкой на финские СМИ.

В понедельник трафик у границ стабилизировался, но остался более загруженным, чем в предыдущие недели. Об этом сообщил Reuters сотрудник пограничной службы Финляндии Танели Репо.

Правительство Финляндии, опасаясь стать транзитной зоной для россиян, бегущих от мобилизации, 23 сентября заявило, что в ближайшие дни может ввести запрет на въезд для всех россиян, пересекающих границу с туристическими визами. Предполагается, что исключения будут делать для тех, кто едет в Финляндию к родственникам, на учёбу или по работе.

  • 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами масштабы мобилизации не ограничены.
  • После объявления о мобилизации в России тысячи людей решили уехать из страны – авиабилеты из России кратно подорожали, на сухопутных границах образовались многокилометровые пробки. За первые три дня только границу с Грузией пересекло более 4600 автомобилей.

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