Год назад Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше", отправив его в колонию на 2 года и 8 месяцев. Тогда в середине января оппозиционный политик вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение после отравления в России в августе 2020 года. Уже в аэропорту Навальный был задержан и позже арестован, а по всей стране 23 и 31 января прошли одни из самых массовых за последние годы акций протеста. Их жестко разогнали сотрудники полиции, ОМОН и Росгвардии, тысячи людей были задержаны.

Радио Свобода собрало несколько историй о людях, участвовавших в событиях годичной давности: о 84-летней активистке, о фальшивых дворниках, избитых школьниках, свадьбах и эмиграции активистов. А также о слежках, обысках и судах, которые продолжаются до сих пор.

Протест и запрет на работу

В Калининграде активистка Анастасия Нехаева год назад дважды выходила на протестные акции. 23 января, когда она стояла с плакатом "Свободу Навальному и всем политзаключенным", на нее напал неизвестный:

– Я стояла на углу площади, где очень оживленный пешеходный переход. Ко мне подбежал нервный мужчина, он кричал: "Что вы стоите здесь, позорите". Он попытался вырвать из моих рук плакат, но я увернулась, – говорит Анастасия Нехаева. – В этот момент к нам стали подбегать случайные прохожие, они за меня заступились, отогнали его. Полицейские во время той акции уважительно к нам относились, никого не избивали, не оскорбляли. А 31 января меня задержали, составили протокол по ч.5 статьи 20.2 КоАП РФ и отпустили из отдела полиции. Юридически это совершенно неправильное обвинение – по факту никаких нарушений порядка не было.

Анастасия Нехаева лишилась работы из-за своей политической активности. Впоследствии работодатели также отказывали ей в трудоустройстве, узнав о штрафах по делам об административной ответственности.

31 января прошлого года в Калининграде одним из самых первых на митинге задержали Ивана Лузина, сотрудника штаба Навального (штабы Навального признаны экстремистской организацией и запрещены в России).

– Люди собрались возле торгового центра в центре города, пошел сильный снег, было плохо видно, – рассказывает активист Иван Лузин. – В целом все прошло без каких-либо жестких действий со стороны полиции, сотрудники ГИБДД даже помогали переходить дорогу. Мы проходили мимо правительства Калининградской области, которое огородили железным забором. Позже водили хороводы, но это было уже после того, как меня задержали и отвезли в отделение полиции, выписали протокол по статье ч.5 20.2 КоАП РФ "Нарушение правил проведение публичного мероприятия" и отпустили. На этом митинге задерживали отдельных людей, которых хорошо знали в лицо сотрудник управления "Э" по борьбе с экстремизмом, – вспоминает Лузин.

Фальшивая борода Марии Петуховой

За многими активистами была установлена слежка. Накануне 23 января координатор калининградских сторонников Навального Александр Черников после задержания сотрудниками полиции сложил с себя полномочия организатора и записал видеообращение с просьбой не ходить на митинги. Вместо него стала работать Мария Петухова.

– Мне пришлось взять функции организатора на себя, распечатывала баннеры и плакаты, в некоторых типографиях мне отказывали, но другие все же согласились, и мы смогли подготовить агитационные материалы, – рассказывает Петухова.

В какой-то момент возле своего дома она обнаружила полицейскую машину и поняла, что нужно срочно менять место жительства. Петухова переехала на конспиративную квартиру, но там ее тоже нашли – ночью прокололи колеса автомобиля.

"Космонавты" окружили машину, не представились, открыли дверь и меня оттуда выволокли за ноги

– Утром я увидела возле дома еще больше полицейских машин и стала думать, как мне попасть на митинг. Сначала хотела спуститься по простыням вниз, но потом передумала – опасно, да и быстро заметят, – говорит Мария Петухова. – Я решила по-другому поступить. Нарезала свои волосы, наклеила их на лицо, сделав фальшивую бороду, надела очки, шапку, неприметную мужскую одежду и благополучно прошла мимо полицейских. Хотя я думала, что меня тут же схватят. На митинге я сняла шапку, вымыла лицо. Когда митингующие стали расходится, я решила, что надо тоже уходить, села в такси, но "космонавты" окружили машину, не представились, открыли дверь и меня оттуда выволокли за ноги.

Марию Петухову задержали и посадили на семь суток. Сотрудницы ФСИН раздевали до нижнего белья, обыскивали. Туалет был прямо в камере, но горячей воды не было. По окончании отбытия наказания ее задержали снова ­– якобы, выйдя из спецприемника, стала ругаться нецензурными словами. Петухова получила пять суток за мелкое хулиганство. В апреле ее снова задержали и оштрафовали на 150 тысяч за участие в митинге в поддержку Навального. После чего Мария Петухова эмигрировала в Польшу.

Дырявый матрас и разваренная каша

Евгения Федулова, 46 лет, пришла на митинг 23 января в Калининграде, уже имея два административных дела за пикеты в поддержку политзаключенных и Алексея Навального.

Постельного белья не было, горячей воды тоже, арестованные женщины мылись холодной водой

– Мы собирались 23 января около Дома Советов, была большая толпа. Движение началось по Ленинскому проспекту до площади Победы. "Эшники" тоже шли в толпе, фотографировали, снимали. Я на них никогда не обращаю внимание, знаю, что они есть и как выглядят. А 27 января меня задержали около подъезда моего дома. Подошли три человека – два в штатском, один в форме. Не представились, сказали, что надо проехать в отдел полиции. Я у них в базе уже давно была как активист, постоянно участвующий в разных митингах. Меня отвезли в суд, составили протокол, суд дал шесть суток ареста.

31 января выйти на митинг Елена Федулова не смогла, поскольку отбывала срок в спецприемнике для административно задержанных. Ей выдали дырявый, грязный матрас. В камере стояла скрипучая, старая железная кровать, постельного белья не было, горячей воды тоже, арестованные женщины мылись холодной водой.

– Кормили очень плохо, я почти ничего не ела. Разваренная каша на воде, суп был такого неприятного вида, что я все выбрасывала, – рассказывает Федулова. – В камере со мной за участие в митинге 23 января сидела Мария Петухова, которая работала в штабе Навального. Нас в камере было только двое. Обыскивали нас женщины-сотрудницы ФСИН, они забрали все вещи.

– А в чем заключался личный досмотр?

Они сами удивляются, что можно завести дело за митинг

– Тебя заводят в отдельную комнату. Там стоит женщина – сотрудница ФСИН. Я не очень помню все хорошо – вроде я раздевалась до нижнего белья. Сотрудница вела себя корректно, не скажу, что как-то по-хамски. Не знаю, искренне ли, но они сами удивляются, что можно завести дело за митинг. Я сидела в спецприемнике 48 часов до суда. Потом еще 72 часа до второго суда, потому что у адвоката не хватало времени собрать какие-то данные. Суд отказал прокуратуре и следствию помещать меня в СИЗО, и меня отпустили, даже не под домашний арест, а совсем. Однако в ходе рассмотрения дела в апелляционной инстанции следователь мне вручил подписку о невыезде.

Сейчас Евгения Федулова ждет решения суда кассационной инстанции. Ее в четвертый раз арестовали спустя почти семь месяцев после январских событий, 19 августа 2021 года. За неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий Федуловой уже грозит уголовная так называемая "дадинская" статья. Сейчас она ждет очередного судебного заседания.

Венчание в англиканской церкви

Студентка Мария Исаева, 24 года, и Глеб Марьясов, 21 год, познакомились на январских протестах в Москве. Летом они вступили в брак, а осенью обвенчались в англиканской церкви Святого Андрея во время перерывов между судами.

– Я выходила на акции протеста два раза – 23 и 31 января. В первый раз, когда я стояла вместе с другими протестующими в "сцепке", меня несколько раз ударил дубинкой полицейский по руке и голове с такой силой, что потекла кровь, я села на снег, потом меня отвели чуть подальше, – вспоминает Мария Исаева. – До сих пор не знаю фамилии тех людей, что помогали мне промывать рану водой и обрабатывать перекисью водорода, сделали перевязку. Меня отводили все дальше и дальше. С передышками мы добрались до одного из кафе, хотели погреться и отдохнуть. Но менеджер набросился на нас с криком, что ему не нужны проблемы с полицией. Он нас выгнал. Приезд скорой помощи мы ждали на улице. Меня отвезли в Боткинскую больницу, там наложили швы и дали заключение. Я обратилась в Комитет против пыток.

В тот же день будущего мужа Марии Исаевой, либертарианца Глеба Марьясова, схватили, избили и посадили на 30 суток в Центр временного содержания иностранных граждан, расположенный в деревне Сахарово в Новой Москве.

– Когда мы пришли его встречать, его снова забрала машина Главного следственного управления и там ему предъявили обвинение по уголовному делу 267.1 УК РФ (Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств), потом его отпустили, ограничив право на передвижение и пользование интернетом. Мы успели пожениться до вынесения приговора, – рассказала Мария Исаева.

Мировой суд Тверского районного суда Москвы приговорил Глеба Марьясова к 10 месяцам тюремного заключению и выплате штрафа Московскому метрополитену – 1,5 миллиона рублей и Мосгортрансу – 1, 1 миллиона рублей.

Взыскивать миллионные штрафы против активистов – еще одна стратегия борьбы с оппозицией, наметившаяся после январских митингов. Спустя почти год после событий ГУ МВД подало иск на 3,9 миллиона рублей против бывшей главы штаба Навального в Петербурге Ирины Фатьяновой. Первое судебное заседание должно состояться 15 февраля, представлять интересы Фатьяновой будут ее адвокаты – сама она эмигрировала из страны.

Лжедворники

В квартиру к сестрам Ирине и Ольге Зениным, известным активисткам в Ростове-на-Дону, накануне акции протеста пытались пройти сотрудники полиции, чтобы вручить предупреждение о недопущении беспорядков. Но сестры дверь не открыли, хотя и слышали звонки полицейских. В день акции они пошли на центральную городскую улицу Пушкинскую – около библиотеки, она имеет статус свободной зоны, где можно проводить публичные мероприятия.

Вокруг было много не только полицейских в форме, но и переодетых полицейских, которые изображали из себя дворников

– Улица была перегорожена несколькими рядами ограждений, Ограждения были установлены и на всех крупных городских площадях. Вокруг было много не только полицейских в форме, но и переодетых полицейских, которые изображали из себя дворников, – рассказывает Ирина Зенина. – Главная задача сотрудников управления "Э" по борьбе с экстремизмом найти и указать пальцем на активистов, которых тут же задерживались. Также "эшники" фотографировали и снимали на видео самых активных зачинщиков, которых потом распознавали и привлекали к суду.

На людей в ярко-желтых спецовках, которые изображали из себя дворников, активно разбрасывающих среди митингующих снег, обратила внимание и 84-летняя Лидия Ольшанская. Сестры Зенины увидели и смогли снять на видео момент, когда к Ольшанской подошли люди в штатском, подхватили ее под руки и увели, доставив потом в отделение полиции. Ольшанскую поместили в спецприемник, потом доставили в суд, где продержали до 12 часов ночи и оштрафовали на 11 тысяч рублей, которые она выплатила, не обращаясь никуда за помощью.

Лидия Ольшанская приходила и в Ростовский областной суд, чтобы поддержать 81-летнюю Татьяну Термолаеву, мать активистки Юлии Морозовой, которую дважды осудили за участие в акциях протеста 23 и 31 января. На выходе из спецприемника для административно задержанных Юлию Морозову арестовали заново. Всего она получила 20 суток ареста и лишилась работы: администрация таможенной академии, где она работала, отказались продлить с ней контракт по причине политической неблагонадежности.

Арест академика

В январских акциях протеста принимал участие академик Российской академии наук, физик Ефим Хазанов. Он – лауреат Государственной премии, автор 160 статей в международных научных журналах о новых свойствах лазера, живет в Новгороде.

– Я вышел 23 и 31 января потому, что невозможно было не выходить. Вышел без плаката, – говорит Ефим Хазанов. Полиция вела себя ужасно, но меня лично не задержали. Но многих брали. Ну и кроме задержаний они перекрыли пешеходные улицы, тротуары и площади, закрыли Кремль – боялись чего? Позорно.

За участие в шествии академика поставили на особый учет в местном Управлении по борьбе с экстремизмом и накануне 21 апреля, очередного митинга в поддержку Навального, в рабочий кабинет Ефима Хазанова вошли несколько человек.

После таких задержаний, наоборот, возникает активное желание быть свободным

– Один в гражданской форме и обычный полицейский наряд из двух сотрудников. Я отказался добровольно проехать в отдел полиции, тогда меня туда доставили. Продержали около четырех часов и выпустили, составив протокол за организацию митинга – репост в социальной сети об апрельском митинге Навального, – рассказал Ефим Хазанов. – После таких задержаний, наоборот, возникает активное желание быть свободным. То, что мы вышли в январе прошлого года, это правильно. Эффект от этого был и еще больше будет, это не мгновенный эффект.

Наложенный на него штраф 20 тысяч рублей академик выплатил – его адвокат решение Новгородского суда сейчас оспаривает в ЕСПЧ.

Избили за помощь девушке

– Уполномоченная по правам ребенка сообщала приблизительно о 300 задержанных несовершеннолетних 23 января, что, на мой взгляд, ближе к реальному числу, – говорит Иван Касьяненко, аналитик ОВД-инфо. – 31 января, по нашим данным, задержали минимум 205 несовершеннолетних по всей России, в том числе в Москве, Петербурге, Владивостоке, Вологде, Сочи, Краснодаре, Екатеринбурге, Магнитогорске и других городах.

Во время задержаний к подросткам применялось физическое насилие.

– Семнадцатилетний Валерий Свиридов вместе со своим отчимом был на Пушкинской площади в Москве во время акции протеста. Они шли к себе домой в район Лефортово и не были участниками митинга. На них были яркие шапки – желтая и разноцветная, очевидно, этим привлекли внимание, – рассказал Петр Хромов, юрист Комитета против пыток.

Ему пришлось пять дней лечиться в больнице с подозрениями на травму почек

Далее Валерия Свиридова и его отчима нагнала незнакомая девушка, которая убегала от преследовавших ее полицейских. Девушка упала, Валерий помог ей подняться и тут же к нему подбежали четверо сотрудников полиции. Один из "космонавтов" повалил отчима в снег, а два других держали и били Валерия резиновой дубинкой по пояснице так, что ему пришлось пять дней лечиться в больнице с подозрениями на травму почек. Красные следы от дубинок не сходили несколько дней. Его отчима оштрафовали на 10 тысяч рублей.

– На действия сотрудников полиции нами было подано несколько жалоб. Но Следственный комитет упорно не хочет рассматривать заявления о применении насилия сотрудниками полиции к задержанным на акциях. К заявлению мы приобщили несколько свидетельских показаний, видео и фотографии, медицинское заключение из больницы, но никакого результата до сих пор нет, – говорит Петр Хромов, юрист Комитета против пыток.

Кольцо репрессий будет сжиматься, но система сожрет сама себя, так как она неэффективна

Практически сразу после январских протестов в России был принят закон о лишении свободы на срок до 5 лет за вовлечение несовершеннолетних в митинги, на срок до 10 лет – за подстрекательство к организации массовых беспорядков. А в школах с "неблагополучными" подростками беседовали инспекторы по делам несовершеннолетних, угрожая применить к ним все меры государственного воспитания – для начала поставить на учет. Одна из несовершеннолетних участниц протеста – попросила не называть свое имя – до сих пор боится даже подходить к тем людям, с которыми она выходила на Пушкинскую улицу.

– Конечно, прошел год после самых массовых акций протеста, и становится ясно, что гайки будут закручивать, будут объявлять все независимые СМИ иноагентами, будут усиливать давление на НКО. Кольцо репрессий будет сжиматься, но система сожрет сама себя, так как она неэффективна, невозможно жить в экономической изоляции в глобальном мире, – считает активист Мария Петухова. – Это не значит, что надо опустить руки. Если ты можешь жить, не заглушая голос своей совести, то ты должен что-то делать. Невозможно себя подавлять, замалчивать, все равно тебя будут разрушать изнутри.

Преследования продолжаются

Тем временем правоохранительные органы продолжают возбуждать уголовные дела в отношении людей, поддерживающих протесты.

– 26 января этого года в квартиру московского фотографа Александра Струкова ворвались оперативники, провели обыск, изъяли компьютер. Ему предъявили обвинение за комментарии в телеграм-канале Znak.com. 28 января Люблинский райсуд избрал меру пресечения на два месяца, до 27 марта. Следователь сказал, что, скорее всего, Струков будет сидеть в СИЗО-2 в Бутырке, но когда туда обратилась его мать с просьбой о передаче, ей ответили, что он туда не поступал, – рассказала его адвокат Валерия Ветошкина.

Александру Струкову предъявили обвинение по ч.2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды") и ч. 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"). Свою вину он не признал.

Сейчас, по словам Ветошкиной, они снова обратились к следователю с требованием указать точное местонахождение подзащитного.

– Это очень опасный прецедент, когда будут привлекать к уголовной ответственности за комментарии в телеграме, – говорит адвокат.