Не только виллы. Приближенные Путина теряют имущество в Чехии

В гостинице Savoy Westend в Карловых Варах, принадлежащей приближенному к Владимиру Путину российскому олигарху Владимиру Евтушенкову, постояльцы не могут купить даже минеральную воду. Все гостиничные услуги, кроме проживания, им недоступны, как рассказывают сотрудники: на счету гостиницы нет средств для обеспечения ее обычной работы, потому что из-за санкций отель лишен права доступа к своим счетам. На просьбы журналистов о комментарии руководство гостиницы отвечает отказом. Так действуют санкции, введенные правительством Чехии после принятия так называемого "закона Магнитского" в июне прошлого года.

Закон позволяет вводить санкции (запрет на въезд в страну и замораживание активов) в отношении российских физических и юридических лиц на национальном уровне, даже если они не находятся в санкционных списках Евросоюза. Изначально этот документ, принятый уже в нескольких странах, имел целью наказать тех, кто причастен к гибели в тюрьме при до сих пор не выясненных обстоятельствах юриста Сергея Магнитского, в особенности тех, кто замешан в коррупции, с которой Магнитский и боролся в России.

После начала российской агрессии в Украине закон стал применяться и в отношении тех россиян и белорусов, кто причастен к войне. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский после одобрения документа заявил: "Закон направлен против лиц, принимающих участие в развязывании войны, но по каким-то причинам имена которых не были включены в санкционные списки ЕС. Я не буду называть конкретных фамилий, нас ждет работа в определенном направлении, которую должно выполнить министерство по заданию правительства". Спустя год после этих слов чешское правительство приняло два постановления о включении россиян в национальный санкционный список: в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла, а также Владимира Евтушенкова и его сына Феликса. В обоих случаях – в связи с причастностью к развязанной Россией войне.

В отличие от патриарха Кирилла, семья Евтушенкова владеет в Чехии внушительным имуществом – правда, опосредованно, через цепочку компаний, но каждый раз ведущих к АФК "Система". АФК "Система" непосредственно участвует в войне против Украины: контролирует группу "Кронштадт" – крупную компанию, занимающуюся производством беспилотных летательных аппаратов. На ее сайте говорится, что она разрабатывает и производит оборудование и программное обеспечение для оборонной промышленности.

По данным системы "Контур-Фокус", в группе "Кронштадт" в марте прошлого года произошла перерегистрация прав собственности. Вместо ООО "Аэромакс" группой "Кронштадт" теперь владеет АО "Центр-Телко", но как первая, так и вторая компания контролируются АФК "Система" Евтушенкова.

Ранее литовские власти заподозрили "Систему" в сборе данных для российской армии. Упоминание об этом было в докладе "Оценка национальной угрозы", подготовленном департаментом государственной безопасности Литвы. В этом документе говорится, что АФК "Система" собирала картографические данные, которые могут быть использованы для запуска ракет. И это удалось выяснить задолго до начала нынешней войны – в 2019 году. "Система" в 2020 году открыла венчурный фонд Sistema SmartTech, управляющим партнером которого стала дочь министра обороны России Ксения Шойгу – ее отец после начала войны России в Украине находится в санкционных списках США, Евросоюза и других стран.

Несмотря на это, ни Евтушенков, ни члены его семьи не были включены в санкции Евросоюза. Его имя есть лишь в санкционных списках Австралии, Великобритании, Новой Зеландии, Украины и Чехии.

В Чехии Евтушенков до недавнего времени владел заводом NVision Czech Republic, который производит детали для телекоммуникационной и автомобильной промышленности. Когда Россия начала войну против Украины, но еще до того, как против Евтушенкова ввели чешские санкции, у завода сменился собственник. Теперь по меньшей мере на бумаге предприятие принадлежит многолетним сотрудникам компании балканского и украинского происхождения.

Тем не менее эксперты, занимающиеся поиском российских активов в странах Евросоюза, отмечают, что смена владельцев любых юридических лиц не означает, что находящиеся под санкциями предприниматели теряют контроль над той или иной компанией. "На практике мы наблюдаем, что российские бенефициары в компаниях в ЕС заменяются прокси-владельцами, то есть доверенными лицами, либо пакеты акций переоформляются на фирмы, открытые в офшорных зонах, где нет обязательств раскрывать конечных владельцев", – обращает внимание Иржи Скугровец, один из аналитиков чешской лаборатории Datlab, созданной при Карловом университете в Праге. Datlab сегодня помогает чиновникам в ЕС определить, каким компаниям можно доверить выполнение государственных заказов.

Уже упомянутая пятизвездочная гостиница в Карловых Варах, столкнувшаяся с финансовыми проблемами после введения санкций, до января этого года была оформлена на ВАО "Интурист" – компанию, которой владеет АФК "Система", и, следовательно, Евтушенков. Сейчас он не может распоряжаться этим имуществом из-за санкций, однако гостиница снова переоформлена на нового владельца, с юридическим адресом в Москве. Эксперты считают, что это может быть так называемая буферная компания, призванная помочь обойти санкции реальным владельцам имущества.

Еще одна гостиница с подобным, как и в Карловых Варах, словом в названии – Westend – находится в чешском городе Марианске-Лазне. До ноября прошлого года Hotel Sanatorium Westend принадлежала близкому к Кремлю олигарху Дмитрию Пумпянскому. В чешских документах он указал свое постоянное место жительства в Швейцарии, а не в России, где находится его бизнес, хотя нынешняя война России ведется в том числе и под лозунгами противостояния всему западному.

В отношении Пумпянского – в отличие от Евтушенкова – санкции были введены сразу после начала Россией войны в Украине, в списки попали и его жена Галина, и сын Александр. Все они являются владельцами "Трубной металлургической компании". Гостиница, принадлежащая в Чехии Пумпянскому, которая была записана на компанию Ogrea s.r.o., сейчас закрыта и не принимает гостей. Чешские власти наложили на нее в связи с санкциями арест.

Появление чешского санкционного списка позволяет напомнить об ответственности за развязывание Россией войны и другим причастным к ней. Весной этого года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обратил внимание на имущество в Чехии семьи главы российского оборонного холдинга "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова. Ракеты, которые производит холдинг, массово используются для обстрелов территории Украины, в том числе жилых кварталов. Например, ракета Х-101, которая производится конструкторским бюро "Радуга", входящим в возглавляемый Обносовым холдинг, использовалась при обстреле Умани, когда погибли 23 человека, в том числе шестеро детей, а также при обстреле торгового центра в Кременчуге, когда погибли и были ранены десятки мирных жителей.

Дочь Обносова Ольга Зорикова и ее муж Ростислав Зориков владеют в Праге недвижимостью на сумму восемь миллионов евро. Доход Зорикова в России – 37 тысяч рублей в месяц, он владеет небольшой фирмой, которая занимается печатью, а его жена якобы работает в российском агентстве, занимающемся организацией свадеб. При этом супруги постоянно живут в Праге, где имеют во владении не только дорогие квартиры (одна из них стоимостью более одного миллиона долларов), но и несколько дорогих автомобилей. Чехия внесена Россией в список недружественных стран, а родственники одного из виновников войны в Украине продолжают жить в этой стране.

Расследование ФБК позволило привлечь внимание властей Чехии к семье Обносова. Один из активистов российского оппозиционного молодежного движения "Весна", Андрей Карелин, начал протестовать рядом с зарегистрированным на имя семьи Зориковых четырехэтажным зданием в центре Праги. Ростислав Зориков напал на него и выбил из рук телефон – за то, что активист снимал его, когда он выходил из машины.

Это привлекло внимание чешской общественности. Президент Чехии Петр Павел, к которому обратились с вопросом о том, почему в стране продолжают жить родственники Бориса Обносова, ответил, что пока не существует законного механизма, позволяющего лишать граждан других государств разрешения на длительное или постоянное место жительства в Чехии.

При этом журналисты обратили внимание, что члены семьи Зорикова могут быть включены в национальные санкционные списки. Как удалось выяснить Радио Свобода, недавно Ростислав Зориков переоформил компанию Alterra s.r.o., на которую была записана часть его чешской недвижимости. Из списка владельцев исчезло как его имя, так и имена его отца Андрея Зорикова и еще одного совладельца – Андрея Семичева, бывшего главы управляющей компании "Промышленные парки "Югры".

Семичев был замешан в нескольких коррупционных схемах, о чем писали российские СМИ, – помимо участия в коррупции, журналисты недоумевали, откуда вообще взялся этот человек, никак не связанный ранее с Ханты-Мансийским автономным округом, где он в 2018 году неожиданно возглавил крупное акционерное общество.

Теперь фирма Alterra s.r.o. принадлежит исключительно одному владельцу, Камилю Багомедову. Багомедов владеет этой компанией с 2011 года, Ростислав Зориков стал компаньоном весной 2022 года. Спешная смена списков владельцев компании совпала при этом с повышенным вниманием активистов и прессы к собственности семьи Обносова. Зять Обносова Ростислав Зориков, согласно чешскому реестру юридических лиц, продолжает при этом заниматься сдачей в аренду принадлежащей ему и его жене недвижимости в Праге – посредством компании Riomax s.r.o. Он владеет ей с августа 2020 года.

Переоформлением и продажей чешских фирм и недвижимости занялся и живущий в городе Марианске-Лазне ветеран ГРУ Роман Урин. Сейчас его шикарная вилла выставлена на продажу за 43 миллиона чешских крон (приблизительно два миллиона долларов). Вилла продается вместе с компанией, на которую она оформлена, – RACHIL GROUP s.r.o., принадлежащей Урину-старшему и его супруге Ольге. Согласно чешскому реестру юридических лиц, виллу Урин приобрел в 2008 году.

Проект "Сканер" пишет, что Роман Урин является отцом Матвея Урина, в 2000-х владевшего несколькими банками в России, которые один за другим были ликвидированы, а в некоторых случаях по причине якобы использования мошеннических схем: при отзыве лицензий в четырех банках Урина-младшего фальсифицировали отчетность – ценные бумаги, к которым были привязаны активы, были фиктивными. Но самое главное, что часть активов финансовых учреждений была украдена.

Урин-младший также известен тем, что его охрана избила предполагаемого зятя Путина, гражданина Нидерландов Йоррита Фаасена, близко знакомого со старшей дочерью российского президента Марией. Несмотря на то что пресс-секретарь Дмитрий Песков опровергал эту связь, Мария Воронцова подписывала несколько своих научных статей именем Мария Фаасен. Фаасен жил в России с 2007 года, когда устроился на работу в "Газпром-инвест", а впоследствии был директором "Стройтрансгаза", российской компании по строительству нефте- и газопроводов.

Урин-младший находится в тюрьме по статье "Мошенничество", в 2015 году его осудили на восемь с половиной лет лишения свободы, и в следующем году он должен выйти на свободу. Его отцу в Чехии принадлежало и еще одно общество с ограниченной ответственностью, Mon Plaisir Residence s.r.o. Оно имело внушительный уставный капитал, почти 12 миллионов крон (более полумиллиона долларов). Эта компания перестала владеть RACHIL GROUP s.r.o., на которую оформлена шикарная вилла на чешском бальнеологическом курорте, через несколько дней после начала войны, 4 марта 2022 года. Компанией Урин владел без малого 10 лет.