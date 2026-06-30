"Не втягивайте нас"

29 июня авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Визит в Китай не был анонсирован. Лукашенко полетел в Пекин сразу после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Валдае.

Причём до сих пор не известно, о чем два дня Лукашенко и Путин говорили на Валдае. Возможно, одной из тем могло стать (не)участие Минска в войне России против Украины. Перед встречей с Путиным Лукашенко публично попросил не втягивать Беларусь в войну.

Также, как предполагали некоторые СМИ, Лукашенко мог передать Путину послание из Киева. 29 июня Insider UA со ссылкой на источники в офисе президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский через Александра Лукашенко мог предложить Путину начать мирные переговоры. При этом в Кремле заявили, что Путин никакого послания не получал.

Зачем Лукашенко летал к Си? Возможно, чтобы заручиться поддержкой: Пекин регулярно выступает с призывами к Москве и Киеву вернуться за стол переговоров. Последний такой призыв прозвучал из уст китайского постпреда при ООН Сунь Лэя только что на заседании Совета Безопасности.

Эти и другие вопросы треугольника Россия – Китай – Беларусь разбираем в программе "Лицом к событию" с китаистом Алексеем Чигадаевым и политологом Екатериной Глод.