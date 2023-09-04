Недоедим, но вывезем! Павел Сюткин – о пирожных вместо хлеба

Осенью хлеб в России подорожает, сообщают эксперты отрасли. Главная причина, как и всегда в нашей истории, – желание получить валюту. Нынешняя власть изо всех сил следует благословенным скрепам. "Недоедим, но вывезем!" – эта фраза Ивана Вышеградского, министра финансов при Александре III, снова взята на вооружение.

Россия – крупнейший мировой экспортер зерна. В дополнение к экспорту нефти и газа это многое говорит об индустриальном развитии страны. Прошло 150 лет, а правительство по-прежнему видит в вывозе пшеницы палочку-выручалочку в хронической ситуации экономического отставания от Запада.

пшеничная мука высшего сорта выросла в цене такими темпами, каких не наблюдалось за последние 15 лет

Советская практика мало чем отличалась в этом смысле. Зерно вывозилось нещадно, даже когда его не хватало для своего населения. К концу СССР ситуация изменилась – пришлось закупать пшеницу в Канаде. Но путинские менеджеры, думаю, так далеко не смотрят. Еще бы годик просидеть, а там видно будет. Выход же России из зерновой сделки спровоцировал рост цен на зерно и муку как на мировом, так и на внутреннем рынке. Самое время пополнить бюджет.

За истекший месяц пшеничная мука высшего сорта выросла в цене такими темпами, каких не наблюдалось за последние 15 лет. По сведениям Национального союза хлебопечения (НСХ), сейчас она превышает уровень прошлого года уже на 15−18%. И перспектив ее снижения не видно.

Сельскохозяйственные предприятия на этом фоне стали "придерживать" зерно, ожидая еще большего роста цен. В результате объем, поступающий на рынок, в том числе из нового урожая, по качеству не удовлетворяет потребности хлебозаводов. "Если ситуация кардинально не изменится, хлебопеками вынужденно рассматривается и негативный сценарий – вплоть до перехода при производстве хлеба на муку общего назначения вместо хлебопекарной", – сообщил недавно исполнительный директор НСХ Рустам Айдиев.

Все это несомненно приведет к еще большему ухудшению качества хлеба, поток жалоб на которое уже захлестывает СМИ. Только за последнюю пару недель они приходили отовсюду. По сведениям Роспотребнадзора, качество хлебобулочных изделий в Омске стало хуже, чем в прошлом году. В Тюмени производители хлеба все чаще идут на нарушения срока реализации и условий хранения. Почти 350 кг хлеба и круп забраковали в Красноярском крае и т. д.

Конечно, есть и еще масса причин подорожания хлеба. Фактически это целый комплекс проблем, накопившихся в экономике. Международные санкции, как ни храбрятся отечественные пропагандисты, пусть медленно, но работают. Российское сельское хозяйство, хоть в основном и достаточно примитивная сырьевая отрасль, но без импорта не обходится. Логистика доставки оборудования, запчастей, расходников сегодня тот еще квест. Подорожание бензина и солярки тоже происходит постоянно и независимо от ежегодных августейших указаний снизить цены.

Все это дополнилось обвалом рубля. Из-за этих факторов обслуживание импортного оборудования уже подорожало на 50%. Кроме того, производители хлеба предпочитают закупать зарубежный солод и добавки (вместо не имеющих аналогов отечественных), стоимость которых выросла до 30%. Из-за курса подорожала и упаковка.

в России тотальная нехватка хоть мало-мальски квалифицированных рабочих рук. Руки эти лежат под Бахмутом

Однако проблемы начались не только с самим производством хлеба. Как рассказали источники канала Baza, сотрудники многих предприятий отрасли уже не хотят работать за те зарплаты, которые они получали раньше. Сегодня в России тотальная нехватка хоть мало-мальски квалифицированных рабочих рук. Руки эти, как известно, лежат под Бахмутом. Там же, где и ноги. А несознательные оставшиеся работники требуют зарплаты повысить. Несмотря на то, что отечество в опасности.

Неожиданно хлеб стал той самой "машиной времени", отправляющей нас в СССР. Всенародная ностальгия по советским временам в России не обходится без традиционной фразы "А какой был хлеб тогда!". Между тем "тогда" он был весьма разным. Вспоминаю эпизод, рассказанный мне коллегами Льва Ауэрмана, классика советского хлебопечения. Его выпускники из Пищевого института часто присылали профессору образцы муки из разных городов. "Ничего из нее испечь нельзя", – однажды ответил он своему бывшему студенту. Так что качество советского хлеба – это порой лишь эффект детских воспоминаний, когда деревья были большими.

Но сегодня, неожиданно для многих ностальгирующих сограждан, Россия вполне погружается в поздний социализм. Когда удерживать социальную цену на хлеб властям было необходимо, но ни сил, ни возможностей для этого уже не оставалось. "Народный" хлеб будет становиться хуже и дороже. Приближаясь по качеству к другим "народным" продуктам – колбасе, сыру, маслу. Которые в последние годы стали грустной пародией на нормальную еду.

Впрочем, официального признания этих проблем в России не дождаться. Путинская власть предпочитается не замечать рост бедности и проблемы с питанием для миллионов соотечественников. И в этом смысле французская королева Мария-Антуанетта была хоть немного прозорливее, предлагая голодающим вместо хлеба есть пирожные.

Павел Сюткин – писатель, историк кухни, ведущий видеоблога "Вкус свободы"



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