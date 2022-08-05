Нефтегазовые компании стремительно богатеют из-за роста цен на топливо

Прибыль нефтегазовых компаний выросла в разы на фоне мирового роста цен на топливо, вызванного в том числе российским вторжением в Украину. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил компании в "гротескной жадности" и призвал облагать их сверхприбыли налогом.

Рекордсменом и по объёму прибыли, и по её росту стала американская компания Exxon. Во втором квартале 2022 года она заработала почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, – 17,9 миллиарда долларов.

Следом за ней расположилась ещё одна компания из США – Chevron, её прибыль составила 11,6 миллиарда долларов, также увеличившись почти в четыре раза. Британская BP заявила, что её прибыль за последний квартал стала самой высокой за 14 лет, достигнув 9,3 миллиарда долларов.

"Рекордные прибыли за счёт беднейших людей в мире" раскритиковал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. "Мы наблюдаем скандальную сверхприбыль нефтегазовой отрасли в то время, пока мы все теряем деньги", – заявил Гуттериш, напоминая о росте глобальной инфляции.

Глава ООН призвал правительства всех стран облагать нефтегазовые сверхприбыли налогом и использовать полученные средства для поддержки людей, находящихся в наиболее уязвимом положении. По его мнению, необходимо послать сигнал нефтегазовой индустрии, что их "гротескная жадность наказывает самых бедных и уязвимых людей и разрушает наш единственный общий дом – планету".