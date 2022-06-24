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Участники саммита ЕС призвали искать энергоресуры по доступным ценам

Глава Евросовета Шарль Мишель среди участников саммита в Брюсселе

Лидеры ЕС согласились с необходимостью мер по дальнейшему сокращению поставок российского газа, обвинив Москву в использовании энергии в качестве оружия и предупредив свои страны, что "времена дешёвого топлива закончились".

"Инфляция – это серьёзная проблема для нас для всех. Агрессивная война, которую ведёт Россия, толкает вверх цены на продукты, энергию и сырьевые товары", - заявил на пресс-конференции в пятницу по завершении саммита ЕС глава Евросовета Шарль Мишель, добавив, что лидеры блока договорились тесно координировать свои ответные действия в сфере экономики.

На саммите в Брюсселе удалось согласовать уже ряд конкретных шагов, но лидеры поручили Еврокомиссии найти больше способов, чтобы обеспечить "поставки по доступным ценам" в условиях, когда Россия превращает энергию в средство ведения войны, пишет Reuters.

Также в пятницу стало известно, что лидеры ЕС одобрили переход Хорватии к использованию евро с января 2023 года. Таким образом, эта страна становится 20-м государством зоны хождения европейской валюты.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал решение ЕС "отличным сигналом для экономики" его страны. "Хорватия готова к членству в еврозоне. 70% приезжающих в Хорватию туристов также прибывают из государств еврозоны, с ней связаны две трети нашего торгового оборота", - отметил хорватский премьер.

Днём ранее участники саммита ЕС согласились предоставить Украине, а также Молдове полноправный статус кандидатов на вступление в Евросоюз. При этом возможная дата вступления пока не называется даже теоретически, политики говорят о десятилетнем и даже ещё большем сроке.

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