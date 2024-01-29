Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле атаковал беспилотник

Нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле атаковал беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

По его словам, возгорания нет, никто не пострадал, на месте происшествия работают правоохранительные органы и специальные службы. Евраев утверждает, что атака "была предотвращена".

По информации телеграм-канала "112", дрон упал рано утром около установки гидрокеринга для очистки сырья. По сведениям телеграм-канала Astra, сотрудников завода временно отпустили домой.



"Славнефть" входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России по объёму добычи нефти.

Об атаке беспилотника сегодня утром сообщил и губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, в результате "падения БПЛА и детонации взрывного устройства" были повреждены остекление и стены корпусов в загородном лагере. "В зимнее время учреждение не работает, находясь на консервации. Пострадавших нет", – написал Голубев.

Сегодня же стало известно, что Минэнерго России планирует запретить полёты над объектами топливно-энергетического комплекса страны – в качестве "специальной меры защиты". Об этом узнали "Ведомости". Исключения составят самолёты президента и премьер-министра России, иностранных лидеров и правительственных делегаций, а также те воздушные суда, которые получат разрешение от центра при ФСБ.