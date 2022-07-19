Неистребимый СССР. Александр Подрабинек – о дурных законах

В этом месяце за одну неделю в трех республиках, некогда входивших в состав СССР, вынесли три приговора за выражение мнения и распространение информации. В России 8 июля Мещанский районный суд Москвы приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к 7 годам лишения свободы за распространение "заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил". Горинов назвал войну войной, и призвал не устраивать в это время праздники. В Беларуси 13 июля Гомельский областной суд приговорил к 8 годам колонии журналистку телеканала "Белсат" Катерину Андрееву. За её журналистскую деятельность ее признали виновной в "измене государству". Суд проходил в закрытом режиме. В Украине 12 июля суд приговорил к 5 годам лишения свободы пользовательницу сетей за публикацию в социальной сети "ВКонтакте" коммунистической символики и пропаганду советского тоталитарного режима. По сообщению Ивано-Франковской прокуратуры, подсудимая, чье имя не называется, "популяризировала идеи возрождения и восстановления СССР и оправдывала преступный режим, возвышая Ленина и Сталина".



Притом что идеологическая окраска этих деяний разная, их объединяет одно: отказ государства уважать право граждан на собственное мнение и возможность его публично высказывать. Если с запретом коммунистической партии в некоторых бывших советских республиках можно согласиться (в украинском случае к этому добавляется ещё и российская военная агрессия), поскольку эта партия была организатором преступлений против человечества, то с ограничением прав граждан на публичное выражение своих политических взглядов, какими бы они ни были, согласиться невозможно. Это нарушение фундаментального права человека, может быть, самого важного для демократии.

Опасность коммунистического наследия состоит не в том, что экзотические любители тоталитаризма воспевают советский строй и славят палачей, а в том, что новые постсоветские государства усваивают свойственную советскому режиму идеологическую нетерпимость и переносят её в свои законодательство и судебную практику. Даже в некоторых балтийских республиках, казалось бы, твердо вставших на путь демократии, свобода слова ограничивается по идеологическим причинам.

Уголовный кодекс Литвы (ст. 170) предусматривает ответственность за одобрение, отрицание или принижение значения преступлений нацистской Германии и Советского Союза. То есть за высказывание мнений на тему истории. Наказание до двух лет лишения свободы. Уголовный кодекс Латвии (ст. 74–1) предусматривает уголовную ответственность за оправдание военных преступлений СССР и нацистской Германии, отрицание геноцида и принижение преступлений против Латвийской Республики и её жителей. Наказание до пяти лет лишения свободы. Уголовный кодекс Армении считает преступлениями "деяния, направленные на оправдание, одобрение, смягчение или отрицание Геноцида", а также "преступлений против мира и безопасности человечества". Наказание до четырёх лет лишения свободы. Уголовный кодекс и Закон о свободе выражения мнения в Молдове предусматривают наказание, в том числе уголовное, за отрицание Холокоста, пропаганду ксенофобии, расизма и фашизма. О диктаторских режимах в Азербайджане, Беларуси, России и Туркмении даже и говорить нечего – здесь хватает и законов, ограничивающих свободу слова, и произвола, не считающегося с законами.

Выбраться из СССР удалось, но вытравить из себя советский опыт оказалось не так-то просто

Вводя в национальное законодательство подобные нормы, законодатели бывших советских республик апеллируют в том числе к европейскому опыту наказаний за отрицание Холокоста. Разумеется, наказывая за своевольную трактовку исторических событий, европейское право отступает от принципов свободы слова. Это дурное дело и плохой пример для остальных, но в условиях стабильной демократии судебно-полицейскому произволу развернуться трудно, поскольку ему противостоят многочисленные общественные и государственные институции, обеспечивающие общеизвестную систему сдержек и противовесов.



К чему такая практика ведет в эфемерных демократиях или авторитарных режимах, можно увидеть на примере России. Здесь любой несогласный с государственной политикой может получить ярлык фашиста, нациста, иностранного агента или национал-предателя. Сдержать аппетиты держиморд в такой системе некому, и приговоры "враги государства" получают нешуточные. По известной американской пословице, можно вывезти девушку из деревни, но нельзя вывести деревню из девушки. Увы, это полностью относится и к постсоветским государствам: выбраться из СССР удалось, но вытравить из себя советский опыт оказалось не так-то просто.

Александр Подрабинек – московский правозащитник и журналист



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