Неизвестный напал на ЛГБТ-активистов в Ярославле

В центре Ярославля на ЛГБТ-активистов Ярослава Сироткина и Александра Деррека напал неизвестный человек.

Как стало известно Радио Свобода, молодые люди стояли на остановке общественного транспорта. К ним подошёл неизвестный, который начал снимать их на камеру мобильного телефона, а затем выкрикнул оскорбительную фразу и распылил в глаза газовый баллончик и убежал.

Пострадавшие вызвали полицию и скорую. Врачи травмпункта диагностировали ожоги слизистых оболочек глаз.

Ярослав Сироткин и Александр Деррек – ярославские ЛГБТ-активисты, известные своей правозащитной деятельностью и акционизмом. Они неоднократно участвовали в акциях и пикетах в поддержку политзаключённых и ЛГБТ-сообщества.

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