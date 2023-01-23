"Некрофильская страсть элиты". Рунет о "выхухоли" с кувалдой

О главе партии "Справедливая Россия – за правду" и одноименной фракции в Госдуме Сергее Миронове в последнее время вспоминают нечасто. Возможно, поэтому на прошедшей неделе он выбрал радикальный способ, чтобы о себе напомнить.

Напоминание удалось: Миронова наконец-то заметили.

Александр Коляндр

В общем, уж не знаю, что у этих горе-реставраторов получится из серпа, но из молота получилась кувалда

Руслан Аблякимов

«Если в начале пьесы в кабинете Сергея Миронова лежит пригожинская кувалда, то к концу пьесы она обязательно ударит его по голове» (Антон Чехов)

Вера Афанасьева

«Человеку, видимо, нравится убивать людей так, чтобы мозги разлетались.



Ну, неряха немного, бывает.



Но нормально всё - вон, кувалду держит, на ноги себе не роняет»



Миронов похвастался тем, что получил кувалду в подарок от Пригожина:



«Благодарю основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за подарок. Это очень полезный инструмент».



И продекламировал новый слоган «Справедливой России»:



«Утоляя ватный голод

Рацион сведя к овсу,

Заменили серп и молот

На кувалду и косу».



Молодец какой!

Александр Щерба

Он стоял и думал: «Мне почти 70 лет. У меня зеркальная болезнь. Я фотографируюсь с кувалдой, которой убили россиянина. Потому что так нужно россии!»

Алексей Федяров

И вдруг Сергей отчётливо понял, что жизнь одна, рая не существует, но проснуться не смог, потому что невозможно проснуться, когда не спишь.

Кувалда осталась в кабинете, смотреть на неё страшно, а попросить унести ещё страшнее.

ЛР

Социальная реклама:

«А ты уже вступил, м@#ила,

В Союз Кувалды и Кадила?»

Римма Поляк

Выхухоль с кувалдой

Миронову вспоминили всё, в том числе и старое прозвище, которое он получил ещё в 2003 году, после того, как его тогдашняя "Партия жизни" объявила об акции "Возродим русскую выхухоль".



Рустем Адагамов

страх есть у всех. Пригожин не один раз уже угрожал элитам, обвиняя их в недостаточном патриотизме. вот выхухоль и старается

Не реже 2003 года Миронову припоминали 2011-й и 2012-й.

Константин Калачёв

Много удивления, возмущения, негодования, одобрения насчет Сергея Миронова с кувалдой Пригожина. Так ведь Миронов просто конъюктурщик. В 2011-м с белой ленточкой, сейчас с кувалдой. Куда ветер подует.

Александр Пожалов

весной 2012-го, уже после президентских выборов, тот же Миронов с белой лентой на груди выводил фракцию СР из зала заседаний Госдумы прямо в момент выступления с отчётом некоего... В.В.Путина

Многие блогеры считают, что Миронов просто испугался угроз Пригожина депутатам и поспешил засвидетельствовать ему своё почтение.

Дмитрий Колезев

Сергею Миронову, председателю партии «Справедливая Россия», прислали из ЧВК кувалду «Вагнера» и он с ней радостно сфотографировался.

Напомню, кувалда — символ внесудебной казни, которую вагнеровцы учинили над своим бывшим товарищем Евгением Нужиным. Бывший заключенный, сидевший за убийство и завербованный в ЧВК, сдался в плен украинцам, а когда вернулся на родину, его голову разбили кувалдой и сняли это на видение в назидание других.

Следственный комитет, который возбуждается по любому поводу, даже ухом не повел. Ну, подумаешь, убили человека с особой жестокостью и сняли это на камеру... Эка невидаль, есть дела и поважнее. Например, СК Александр Бастрыкин взял на особый контроль отравление шаурмой в Екатеринбурге (это не шутка).

Вернемся к кувалде. С тех пор глава ЧВК Евгений Пригожин не раз вспоминал ее в качестве аргумента в своих выступлениях на тему «зажравшейся элиты», «предателей» и прочих врагов, которые, по его мнению, мешают России победить Украину.

Кувалда стала востребованным символом. Сначала ее упоминал генсек «Единой России» Андрей Турчак, а теперь вот с ней фотографируется Сергей Миронов.

Кстати, по данным The Insider, сам Сергей Миронов записал на свою жену богатое имущество (квартиру за 350 млн, Porsche Panamera и так далее), а потом фиктивно развелся с ней. Супруга Сергея Миронова в инстаграме ругает США, но отдыхает в Испании, Италии и Швейцарии.

Так что, возможно, Пригожин, объявивший войну людям, которые «отдыхают за границей, воспитывают детей за границей, провозглашают высокие ценности, но, тем не менее, всячески поддерживают Запад и питаются им», прислал Сергею Миронову кувалду не только в подарок, но и с намеком. А Миронов не понял. Или понял, испугался, и на его лице — не улыбка, а гримаса страха.

Но вообще — вдумайтесь. Руководитель фракции в Госдуме радостно фотографируется с символом показательного внесудебного убийства в духе ИГИЛ. Такова теперь российская «политика».

Аббас Галлямов

Он просто трус, который испугался угроз Пригожина в адрес недостаточно «патриотичных» элит.



Вообще, главная проблема России - это вовсе не автократические замашки «глубинного народа», как считают некоторые. Нет, это трусость отечественного истеблишмента.

На это же намекает и прокремлёвский политолог Сергей Марков

Сергей Миронов с кувалдой от ЧВК «Вагнер» - личный презент от Евгения Пригожина. Подарок со смыслом.



Как знать, вдруг в перспективе это будет как «знак качества» для политических партий: есть у лидера той или иной партии «персональная» кувалда от Пригожина - прошел профотбор, ну а нет - то ты несистемный маргинал без политического будущего в эпохе постСВО.



Аплодирую Евгению Викторовичу: и Сергею Михайловичу: кувалда - это пять баллов! Реально креативно и сильно! В «десятку»!

В "выхухоли с кувалдой" блогеры видят не просто смешного в своём старании выслужиться политика, символ сегодняшней России.

Мария Филимор-Слоним

Конечно, кувалда, подаренная Пригожиным лидеру уже непонятно какой, да это и неважно, партии Сергею Миронову, это очень яркий символ сегодняшней России и месту так называемого "Парламента" в этой стране. Просто отлично!!!

Сергио Орера

Стремительная фашизация политической эстетики в России. Пригожин подарил Миронову кувалду - символ жестокой внесудебной расправы. Миронов с мерзкой ухмылкой ухватился за счастливый талисман пригожинского беспредела. На кувалде изображена группы эмблема Вагнера и гора черепов.

Начали с "денацификаии" Украины, закончат хрустом черепов в России. Уже недолго осталось.

Оля Бориславская

На фото очередное доказательство того, что в России фактически нет государства, а есть оккупация россиян откровенными преступниками, если хотите по научному- насильственный захват власти ст.278 УК РФ.

Леонид Невзлин

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов похвастался подарком от Пригожина — кувалдой с черепами.



Ровно как я и говорил недавно – кувалдизм и есть идеология позднего Путина. Все чаще будем видеть такие уродские новости из России.

(про кувалдизм)

Кувалдизм - вот идеология позднего путинизма. Вряд ли уголовник Пригожин, давая распоряжение о казни своего бывшего солдата кувалдой и о распространении страшного видео, сознавал, что создает идеологию. Но именно так и получилось.



И вот высокопоставленный единоросс Турчак уже угрожает кувалдой какому-то курскому депутату. Потому что это просто и теперь в России модно. Зачем что-то обсуждать, когда можно кувалдой. Кувалдизм это демонстрация права на насилие, право чинить суд и расправу по своему разумению. Символ бесправия для тех, у кого нет кувалды. Тотального презрения к законности и морали. Культа издевательства над слабым.



Мы еще увидим, как по улицам российских городов зашагают колонны людей, у которых на шевронах будет вышита кувалда. Появятся песни и, может быть, даже памятники. А бодрые начетчики выведут кувалду в основу всего русского мира с начала времен. Что может быть и недалеко от истины, кстати.

Тем более - что далеко ходить, на гербе СССР молот уже был, народу привычно. Как привычно ему и бандитское, мафиозное государство.

Анатолий Несмиян

Сергей Миронов похвастал кувалдой с дарственной надписью от ЧВК «Вагнер».



Ну, кто-то фуражку Гитлера любовно помещает в капище, кто-то кувалдой хвалится. Какая-то некрофильская страсть сплошная у нашей «элиты». Все смыслы - исключительно в области мертвечины.



Цивилизация смерти.