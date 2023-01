"Путин будет разочарован". Эксперты – о назначении Валерия Герасимова

Назначение Валерия Герасимова новым командующим российской группировкой в Украине может быть связано с аппаратной борьбой в высших эшелонах российской власти, хотя есть вероятность, что оно свидетельствует о планах России по серьезной эскалации военных действий – которую, впрочем, российская армия вряд ли сможет "потянуть".



В среду Министерство обороны России объявило, что новым командующим Объединённой группировкой российских войск в Украине назначен начальник Генштаба Вооружённых сил генерал армии Валерий Герасимов. Генерал Сергей Суровикин, до этого возглавлявший группировку, станет одним из трех заместителей Герасимова и останется командующим Воздушно-космическими силами РФ. Двумя другими замами назначены главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба Алексей Ким.

В сообщении российского военного ведомства о назначении Герасимова говорится, что оно связано "с расширением масштаба задач", решаемых в ходе "специальной военной операции", как Кремль называет войну в Украине. Официально о том, сохранит ли Герасимов пост начальника Генштаба, не сообщается.



С одной стороны, при Суровикине Россия была вынуждена совершить очередной "жест доброй воли" и отступить из Херсонской области, хотя в сравнении с хаотичным отступлением из-под Харькова эта операция прошла слаженно и с минимальными потерями. С другой стороны, в этот же период российские войска максимально приблизились к взятию ключевых населенных пунктов в Донбассе – Соледара и Бахмута (значительную роль в этом российском наступлении сыграли наемники "ЧВК Вагнера"). При Суровикине также оформилась российская тактика нанесения максимального ущерба энергетической инфраструктуре Украины, которая, впрочем, не изменила кардинальным образом баланс сил на поле боя.

Основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин не раз публично и резко критиковал за неэффективность и просчеты в планировании "специальной военной операции" как Герасимова, так и генерала Александра Лапина, который, в свою очередь, на этой неделе был назначен начальником штаба Сухопутных войск. Это заставило некоторых наблюдателей связать новые назначения Лапина и Герасимова с попыткой Кремля "осадить" амбициозного "повара Путина" на фоне успехов "вагнеровцев" в противостоянии украинской армии в Донбассе.



В ноябре 2022 года исполнилось ровно 10 лет с тех пор, как Валерий Герасимов стал начальником Генштаба ВС РФ. Герой России и организатор российских военных кампаний в Донбассе в 2014–2015 годах и в Сирии, новый командующий российскими войсками в Украине больше всего известен как автор несуществующей "доктрины Герасимова" – это название с легкой руки западных журналистов получила статья Герасимова 2013 года, в которой были изложены планы действий России в отношении Украины и возможной войны с Западом. Эксперты отмечают, что начальник Генштаба в России – это не та фигура, которая может определять политическую стратегию, и полагают, что текст Герасимова был лишь компиляцией идей российских военных теоретиков.

"Эта статья была основана на ежегодном выступлении Герасимова в Академии военных наук. Очевидно, что статью и инфографику составлял не сам Герасимов, а несколько нижестоящих офицеров. Герасимов изложил основные идеи российских военных теоретиков о том, как США ведут политическую войну посредством "цветных революций", опираясь на применение высокоточного оружия", – писал о "доктрине" в апреле 2020 года руководитель программы исследования России в американском Аналитическом центре военно-морских сил Майкл Кофман.



Является ли назначение Герасимова повышением для него и понижением для Сергея Суровикина? Радио Свобода собрало мнения военных аналитиков о том, что стоит за очередной перестановкой в российском военном командовании, и в первую очередь – означает ли она подготовку России к масштабному наступлению в Украине.

"Внутрироссийская борьба за власть"

Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) пишет в своей статье, что назначение Герасимова, вероятно, призвано поддержать два вектора политических и военных устремлений Кремля: улучшить управление и командование российскими войсками для решающих военных действий в 2023 году, а также укрепить позиции Минобороны в негласном противостоянии с набирающим самостоятельный вес Евгением Пригожиным с его "ЧВК Вагнера".



"Весьма вероятно, что это политическое решение, призванное восстановить первенство Минобороны во внутрироссийской борьбе за власть. … Суровикин, предыдущий командующий театром военных действий в Украине, был любимцем Пригожина, и украинская разведка сообщала, что Суровикин является соперником министра обороны России Сергея Шойгу. … Повышение Герасимова, вероятно, отчасти является политическим шагом, направленным на ослабление влияния выступающих против Минобороны силовиков, а также сигналом для Пригожина и других акторов уменьшить свою критику российского военного ведомства", – говорится в статье.

Аналитики Института изучения войны также считают, что Герасимов был назначен для поддержки предполагаемых "решительных действий" России в Украине. "Путин неоднократно демонстрировал, что неверно понимает возможности российских вооруженных сил, но не отказался от своих максималистских военных целей. … Текущие усилия России, вероятно, направлены на поддержку дальнейших наступательных операций в той или иной форме, и Герасимов, человек, который одобрил и не отклонил катастрофический военный план России в феврале 2022 года, вряд ли начнет сопротивляться Путину сейчас", – заключают авторы текста на сайте ISW.



С тем, что в назначении Герасимова и отставке Суровикина важна политическая, а не только военная составляющая, согласен и старший сотрудник Института внешней политики в Вашингтоне Роб Ли.



"Я не думаю, что отставка Суровикина связана с его неудачами [в Украине]. Не исключено, что она обусловлена политическими причинами. Как командующий объединенными российскими силами в Украине Суровикин становился очень влиятельным и, вероятно, имел доступ к Путину в обход Шойгу и Герасимова. … Это также отчасти может быть ответом на все более влиятельную и публичную роль "ЧВК Вагнера" в войне. Пригожин пытается сделать себя публичным лицом российских сил, постоянно выкладывает видео, якобы показывающие его на передовой, лично видящим трудности, с которыми сталкиваются его бойцы. Он неоднократно критиковал генералов и руководителей Минобороны, которые поступают наоборот. Теперь Герасимов может делать то же самое, но уже в условиях стабилизированной линии фронта, когда не нужно будет брать на себя вину за такие эпизоды, как оставление Херсона", – пишет Ли в твиттере.

"Назначение Герасимова может указывать на эскалацию"

Термин "доктрина Герасимова" вошел в обиход в том числе с подачи британского политолога, старшего научного сотрудника Института международных отношений в Праге Марка Галеотти (несмотря на то, что Галеотти употребил его с долей иронии и впоследствии сам не раз подчеркивал, что никакой "доктрины" не существует).



Галеотти считает, что назначение Герасимова безусловно является болезненным понижением для Суровикина, несмотря на то что тот останется одним из заместителей нового командующего российскими войсками в Украине и даже при условии, что эта рокировка действительно является ответом на "повышение статуса" российской "специальной военной операции". Вместе с этим, по мнению Галеотти, новую должность трудно назвать "повышением" и для самого Герасимова:



"Что Суровикин сделал не так? По сути, ничего (если вывести за скобки вопросы морали). Да, за время его командования российская армия столкнулась с разного рода неприятностями, например, с недавним украинским ударом по расположению мобилизованных в Макеевке. Однако есть предел тому, что может сделать один новый командир за 3 месяца. Путин не обязательно отдает себе в этом отчет, особенно если учесть, что у него нет военного опыта, а его окружение полно подхалимов. Для Герасимова, которого уверяли, что он в немилости и вот-вот будет уволен, это тоже своего рода понижение, или как минимум "чаша с ядом". Теперь ответственность на нем, а у Путина, насколько я понимаю, по-прежнему нереалистичные ожидания. Очевидно, что нас ждут весенние наступления России, для этого она и держит в резерве 150 тысяч мобилизованных. 150 тысяч солдат, пусть и плохо обученных, будут иметь значение, хотя, подозреваю, для достижения целей Путина этого будет недостаточно. Какие-то продвижения российской армии вполне могут быть, но они не будут решающими (да и сами украинцы рассчитывают на весеннее контрнаступление).

Я думаю, во многих отношениях стратегия России связана с политикой, а не с победами на поле боя. Другими словами, это демонстрация Западу, что Россия по-прежнему готова к игре "в долгую" и надеется, что единство Запада в поддержке Украины будет потеряно. Путин будет разочарован тем, как будут обстоять дела на самом деле, но он просто вынужден верить в это – это его единственный шанс на какую-то победу. … Так или иначе, назначение Герасимова может указывать на какую-то эскалацию, не на ядерный вариант, а на дополнительную мобилизацию или развертывание в Украине призывников, которые лучше обучены и экипированы, чем "мобики", – считает Марк Галеотти.

"Этот шаг не был необходимостью"

Дара Массикот, старший научный сотрудник корпорации RAND, занимающейся вопросами обороны и безопасности России, пишет в твиттере, что в истории с заменой своего "самого компетентного" старшего командира на некомпетентного Герасимова есть все – "распри, борьба за власть и зависть".

"Трудно согласиться с тем, что для понижения Суровикина были причины. Как полководец и своего рода "фиксер" он закрепил российские позиции, лучше использовал ресурсы, пользовался авторитетом у Путина, был популярен в войсках и среди блогеров, у Пригожина и Кадырова, в целом привлек к себе много внимания. Он не совершал стратегических ошибок на поле боя, как другие российские генералы. Я не верю в официальное объяснение его отставки Министерством обороны России. Этот шаг не был необходимостью. Судя по всему, Путин получал от Суровикина более реалистичные оценки ситуации, в то время как раньше он имел совсем другую версию событий от Сергея Шойгу. Шойгу и Герасимов провалили войну: приняли секретный план, содержавший множество неверных допущений, не сказали о нем большинству своих войск, что привело к большим потерям и частично разбитой российской группировке в Украине. Под командованием Шойгу и Герасимова был уничтожен большой процент Сухопутных войск и войск ВДВ. … Руководство операцией было столь небрежным, что при любой нормальной системе оно должно было бы стать поводом для увольнения. Но Шойгу и Герасимов лояльны системе, поэтому их оставили, хотя уже на протяжении нескольких месяцев они находятся в стороне от основного командования военными действиями. Они опытные игроки, и я рассматриваю эти перестановки как исход борьбы за власть в их пользу.

Что будет дальше? Многократно возрастает вероятность, что от уставшей российской армии потребуют сделать что-то, на что она не способна. Герасимов не сопротивлялся этому в феврале, не будет сопротивляться и сейчас. Я не знаю, хорошо это или плохо для Украины", – пишет Дара Массикот.



Источник издания Financial Times, "близкий к Министерству обороны России", говорит, что решение о назначении Герасимова командующим российскими войсками в Украине отражает организационные проблемы, лежащие в основе военных действий, а не свидетельствует о намерении России начать наступление на каком-то новом направлении.



"Они просто тасуют колоду, потому что зашли в тупик и понятия не имеют, что делать", – цитирует слова источника издание. "Все эти люди – старики, которым за 70, и они не знают, как вести современную войну".



Многие наблюдатели за войной в Украине также склонны смотреть на перестановки в российском командовании без лишней серьезности, считая их бесплодными попытками хоть как-то улучшить зашедшую в тупик ситуацию с попыткой Путина завоевать Украину и вспоминая анекдот про еврея, который пришел к раввину и попросил его помочь с проблемой падежа кур. Сначала раввин наказал еврею начертить на земле круг и бросать в него зерно. Тот послушался, но куры продолжали умирать. Тогда раввин предложил нарисовать на земле квадрат и делать то же самое. Куры по-прежнему умирали. Когда не помогло и изменение фигуры на треугольник, а все куры умерли, раввин сказал еврею: "Жалко, у меня ведь было еще столько идей!"