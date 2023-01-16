Бывший наёмник "ЧВК Вагнера" рассказал о казнях пленных украинцев

Бывший командир одного из подразделений "ЧВК Вагнера" Андрей Медведев, запросивший политического убежища в Норвегии, рассказал о убийствах вагнеровцами пленных украинцев. По его утверждению, военнопленные интересуют ЧВК только как источники информации, а после допросов их казнят.

Ранее основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин заявлял, что с пленными обращаются гуманно и формируют из них обменный фонд — известно как минимум об одном случае обмена, в котором участвовала ЧВК.

По словам Андрея Медведева, у "ЧВК Вагнера" есть специальный отряд, который занимается казнями как провинившихся наёмников, так и украинцев. В частности, ему известно о расстреле четырёх украинских военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен под Бахмутом. По его утверждению, все четверо были после допроса застрелены у посёлка Клиновое в Донецкой области.

Евгений Пригожин в ответ на запрос норвежской газеты Aftenposten заявил, что Медведев имеет гражданство Норвегии и входил в состав "норвежского батальона ЧВК под названием "Нидхёгг"" [имя дракона из скандинавской мифологии]. По утверждению Пригожина, Медведев должен быть привлечён к ответственности за жестокое обращение с пленными и находится в розыске службы безопасности "ЧВК Вагнера".

Андрей Медведев заключил контракт с "ЧВК Вагнера" в июле 2022 года, но через несколько месяцев уволился, по уго словам, из-за несогласия с "бессмысленной войной и беспределом командования". 13 января он пересёк границу в Мурманской области и запросил политического убежища в Норвегии.