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Бывший наёмник "ЧВК Вагнера" рассказал о казнях пленных украинцев

Андрей Медведев

Бывший командир одного из подразделений "ЧВК Вагнера" Андрей Медведев, запросивший политического убежища в Норвегии, рассказал о убийствах вагнеровцами пленных украинцев. По его утверждению, военнопленные интересуют ЧВК только как источники информации, а после допросов их казнят.

Ранее основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин заявлял, что с пленными обращаются гуманно и формируют из них обменный фонд — известно как минимум об одном случае обмена, в котором участвовала ЧВК.

По словам Андрея Медведева, у "ЧВК Вагнера" есть специальный отряд, который занимается казнями как провинившихся наёмников, так и украинцев. В частности, ему известно о расстреле четырёх украинских военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен под Бахмутом. По его утверждению, все четверо были после допроса застрелены у посёлка Клиновое в Донецкой области.

Евгений Пригожин в ответ на запрос норвежской газеты Aftenposten заявил, что Медведев имеет гражданство Норвегии и входил в состав "норвежского батальона ЧВК под названием "Нидхёгг"" [имя дракона из скандинавской мифологии]. По утверждению Пригожина, Медведев должен быть привлечён к ответственности за жестокое обращение с пленными и находится в розыске службы безопасности "ЧВК Вагнера".

Андрей Медведев заключил контракт с "ЧВК Вагнера" в июле 2022 года, но через несколько месяцев уволился, по уго словам, из-за несогласия с "бессмысленной войной и беспределом командования". 13 января он пересёк границу в Мурманской области и запросил политического убежища в Норвегии.

  • Ранее неоднократно сообщалось о казнях "ЧВК Вагнера" собственных наёмников за попытки дезертирства, сдачи в плен или иные нарушения. В ноябре в телеграм-каналах, связанных с "ЧВК Вагнера", было опубликовано видео, на котором бывшего российского заключённого Евгения Нужина, завербованного ЧВК для участия в войне в Украине, но позже добровольно сдавшегося в плен украинским войскам и заявившего о желании воевать на их стороне, насмерть забивают кувалдой. Медведев утверждает, что был командиром Нужина.
  • "ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке, Латинской Америке и в войне с Украиной. Бойцов "ЧВК Вагнера" подозревают в многочисленных военных преступлениях как в Украине, так и в других странах, где они действуют.
  • Согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными, подписанной в том числе Россией, пленным должны быть гарантированы жизнь и гуманные условия содержания. Казни или жестокое обращение с военнопленными относятся к военным преступлениям.

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