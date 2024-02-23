"Некрополитика". Блогеры требуют отдать матери Навального тело сына

Мать Алексея Навального Людмила наконец смогла увидеть тело сына, но ей отказываются его выдать. "Вместо этого они шантажируют меня, ставят условия, где и как должен быть похоронен Алексей", - говорит она.

"Глядя мне в глаза, они говорят, что, если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына. Следователь Варапаев открыто мне сказал: "Время работает не на вас — труп разлагается", - расскащала Людмила Навальная в видеообращении, записанном 22 февраля. Видео широко разошлось в соцсетях.

Государство, якобы выступающее за "семейные ценности", на самом деле попирает их на каждом шагу, а вместе с ними - и ценности общечеловеческие, пишут в блогах.

Олег Пшеничный

Следователи шантажируют и угрожают Людмиле Ивановне. Она здесь называет фамилию конкретного следователя.

И всё что сейчас делается и говорится по отношению к матери и жене Навального, по отношению к его детям, по отношению к телу погибшего главы семьи, делается в официальной провозглашенный Год семьи, в государстве, кичащемся некими "традиционными ценностями" а на самом деле - гребаном мафиозном failed state - по всем параметрам.

Александр Баунов

Проблема с похоронами в том, что их трудно запретить, не нарушив общечеловеческую мораль.

А как правило диктатура, особенно та, которая пытается говорить на консервативном языке, как раз изображает защитницу этой самой общечеловеческой морали от якобы враждебной ей современности.

Греческие полковники, например, утверждали, что спасают от разложения высоконравственную православную «цивилизацию крещенных эллинов» и поэтому не решились в итоге запретить похороны своих знаменитых противников. [...]

Кроме того, греческие полковники проходили в школе трагедию Софокла «Антигона» и знали о конфликте государственного мышления и общечеловеческой морали по поводу похорон врага государства, и опять же в школе их научили, что в этом случае государственное мышление проигрывает общечеловеческой морали, потому что ее носители могут оказаться тут же у тебя под боком, в твоей же собственной семье. Возможно память об утратах Креонта (известных им со школы) — не дал похоронить тело врага — лишился сына и жены — удерживала их от такого шага.

Но наши Антигон не читают.

И вообще ведут себя как первая тирания на свете, не учитывающая опыт других тираний.

Галина Юзефович

Честно - я не смогла досмотреть это видео, потому что у меня тоже есть сыновья, и я физически не могу думать о том, что сейчас чувствует Людмила Навальная. А вот о чем я могу думать, так это об истинно античном трагизме, который приобретает наша сегодняшняя история - и вообще, и эта конкретная. Приам приходит к Ахиллесу, убийце своего сына, чтобы испросить у него тело Гектора для подобающего погребения. Только у нас в роли просителя выступает Гекуба, и боль ее явно страшнее.

Екатерина Шульман

Некрополитика всё более некро. Провалились прямиком в начало времён, где христианство ещё не зародилось, а в треугольнике Антигона - Полиник - Креонт и Приам - Гектор - Ахиллес решается важный цивилизационнный вопрос: тела убитых мы хороним или всё-таки едим.

Ирина Петровская

Я сомневаюсь, поручик (подполковник или до кого он там дорос) , была ли у вас мать.

Михаил Козырев

Каждому участнику этого беспредела я искренне желаю так же вымаливать тело своего родственника у этой бездушной человеконенавистнической системы.

Игорь Эйдман

Политиков и раньше убивали. Но никто никогда не издевался так изощрённо над матерью жертвы.

Российские власти вытирают ноги не только о законы и международные соглашения, они попрали базовые нормы поведения, принятые у людей с первобытных времен. Даже у закоренелых преступников принято уважать материнство и надругательство над горем матери считается нарушением воровских понятий. Путинская братва - это уже не просто воры, а сборище беспредельщиков, поправших всё человеческое.

Сеющий ветер - пожнет бурю. Убийство Навального и последующее беспрецедентное глумление над его матерью провоцирует появление мстителей, которые захотят наказать мучителей и убийц…

Пока идёт противостояние вокруг тела Навального, я вспомнил другое легендарное тело - тело Джона Брауна, вернее, одноименный неформальный гимн армиии северян, с которым они шли в бой против южан-рабовладельцев.

Тело Джона Брауна — во мраке гробовом,

А душа идет в поход.

Тело Джона Брауна лежит в земле сырой,

Но дух его зовет нас в бой!

Тело Навального не погребено,

Но дух его зовет нас в бой!

Наталья Геворкян

Я понимаю, что вопрос о том, есть ли у всех этих следователей и начальников матери, риторический

Эльвира Вихарева

Говорить тут нечего, нужно кричать.

От злости, от негодования, от боли. От бесправия. Потому что тело Навального – с ним ведут себя как те самые фашисты.

Тело стало их собственностью. Могут вывесить на площади для устрашения. Могут тайно похоронить. Что угодно могут.

Плюнуть в лицо матери – и всем./Издевательски позвать жену в Россию – на такие же пытки.

На их улице праздник. Они считают. Что схватили Бога за бороду.

Это они зря.

Борис Акунин

Убитый сын. Мать, которой не дают его похоронить.

Такое ощущение, что там совсем ничего человеческого не осталось.

Власть в России захватили то ли поклонники дьявола, то ли непосредственно демонические сущности - эта мысль звучит во многих комментариях.

Кирилл Рогов

Владимир Путин не отдает матери Навального тело убитого им ее сына, угрожая уничтожить тело, если она не согласится на тайные похороны. Это и есть его настоящая скрепа и настоящие традиционные ценности.

Какой-то запредельный кошмар. Просто какая-то команда сатанистов.

И еще - Алексей был прав, когда говорил, что если его убьют, это будет лишь свидетельством того, что он силен.

Путин боится его даже мертвого.

Илья Красильщик

Нет уже никаких слов, реально. Кто они? Как назвать? У меня только хрипы, визги и гавканье осталось.

Илья Вайцман

Людей там нет. Все "сотрудники", подчеркиваю: ВСЕ т.н. "силовики" - не люди. Упыри, нежить.

Лев Шлосберг

Бесчеловечность убивает того, кто бесчеловечен. Этот пожизненный приговор не может быть отменён никем и никогда. Бесчеловечность исключает веру в Бога, потому что Иисус любил людей. Бесчеловечность – это неотмолимый грех. Бесчеловечность питается ненавистью. Бесчеловечность отрицает само человеческое существо. Всех погрязших в бесчеловечности ждёт ад духовной пустыни. Бесчеловечность – это духовная смерть.

Прекратите издевательство над Людмилой Ивановной Навальной. Отдайте ей тело сына. Она родила его без вас и потеряла его навсегда. Она имеет полное право проститься с ним так, как считает нужным. Противодействие достойному прощанию матери с сыном отягчает все уже случившиеся страшные обстоятельства и подтверждает самые худшие предположения. Глумление над мёртвым человеком и его матерью будет с вами до конца вашей жизни.

Станислав Кучер

Живой Навальный доказал, что они жулики и воры.

Мертвый Навальный показал, что они вообще не люди.

Иван Яковина

Путин через следователей передал матери Навального, что не отдаст ей тело сына, пока она не согласится на закрытые тайные похороны. А если она будет упорствовать, то телу дадут полностью разложилось, чтобы от него мало чего осталось, или не отдадут его вовсе.

Шаман Габышев был прав: Путин - это мелкий демон из нижнего мира, напрочь лишенный человечности. Он просто хочет сидеть на троне, пытать и уничтожать все живое вокруг. Его шантаж матери им же убитого человека —это натуральный сатанизм (в плохом смысле слова).

Мария Слоним

Мертвяки боятся мертвого Навального, потому что он даже после смерти - жив, а они еще при жизни сдохли.

Антон Орех

Мертвый Навальный остается такой же проблемой, какой был при жизни. Какие уж тут чувства родных и уважение к смерти, если для властей любой вариант похорон - проблема. Похороны в России - это манифестация в канун выборов. Похороны за границей - это политические демарши иностранных держав и, что немаловажно, возможность провести независимое исследование тела.

Остаётся выбрать какой-то вульгарный вариант, нарушающий не только законы о погребении и ритуальном деле, но и базовые человеческие законы. Закопать на территории колонии, кремировать без согласия семьи, положить в холодильник на годы - или выключить холодильник, потому что «время работает не на вас». И что, собственно, помешает выбрать такой вариант? Если моральных барьеров не осталось - ничто не помешает

Марат Гельман

Если Бога нет, то все можно.

Мне кажется роль церкви в этой чудовищной истории очень велика. Не думаю конечно что Кирилл по секрету сказал Путину, что Бога нет, но думаю благословил на мерзости от его имени.

Цель оправдывает средства - это такая церковь Макиавелли. И они ее прихожане. Надо, очень надо, чтоб они своей цели не достигли.

Аббас Галлямов

Я вот вспомнил, что Гитлер был тайным поклонником каких-то языческих культов и оккультных учений, может и Путин туда же подался? По Данцигскому коридору?



Больно уж вся эта свистопляска с трупом дьявольский характер носит.

Дмитрий Гудков

Власти и после смерти видят в Навальном заложника и врага. Спрятать тело, тайно похоронить его, шантажировать – ничего нового об этих людях мы не узнаем.

Чернильная темнота, которую когда-то сфотографировали у Патрушева на месте глаз, не была случайной игрой светотени. Это и есть их суть, льющаяся наружу.

Они не могут поймать душу, уничтожить память – и поэтому устраивают свои пляски смерти вокруг тела.

Тела, с которым люди хотят прощаться.

А когда настанет черед этих «хозяев страны» ехать на лафете, то у них будет три варианта.

Либо проводить похороны тайно – как Сталина, когда выносили из Мавзолея.

Либо стать снарядом для пушки, как у Лжедмитрия.

Либо все же с помпой – но допустим только «лучших людей города», потому что ведь могут прийти и настоящие и показать, что они думают о сгнивших еще при жизни национальных лидерах.

Иван Филиппов

«Время работает не на вас, трупы разлагаются». Эти страшные слова матери Алексея Навального сказал сотрудник Следственного комитета Варапаев. И я никак не могу перестать о них думать. Не потому, что слова эти бесчеловечны и жестоки - это очевидно. Я же думаю о другом. О том как глубоко заблуждается следователь Варапаев. Да, он прав, можно убить человека и тело его истлеет. Но нельзя убить идею. Следователь ошибается, говоря, что «время работает не на вас». Время как раз работает против него. Время с большой В.

Помните как эту мысль прекрасно сформулировал в финале «Игры престолов» Тирион Ланнистер:

«Что объединяет народ? Армии? Золото? Гербы? Истории! Нет в мире ничего сильнее хорошей истории. И никто не сможет остановить её и ни один враг не сумеет одолеть её»

Нельзя уничтожить историю. Историю борьбы за справедливость. Историю мученической смерти. Историю большой любви. Они вечны.

Милый Дон Кихот имел хотя бы теоретическую возможность победить ветряную мельницу, а путинские инфернальные людоеды воюют с явлениями непобедимыми в принципе. Пески истории заметут имена убийц и тиранов, а именем Алексея Навального будут называть улицы и столетия спустя.

Мир российской политики часто сравнивают с «Карточным домиком» и, мне кажется, зря. Это мир «Игры престолов». Где есть две стороны и на одной стороне люди - не обязательно хорошие. Очень разные, обуреваемые страстями и даже пороками, но люди. А по другую сторону ледяные зомби. Голодные и бесчувственные, своим существованием уничтожающие саму идею человечности. Ненавидящие жизнь, не способные на чувства. И это невеселая мысль, потому что армия мертвых во главе с Королем Ночи выглядит очень страшно. Но с другой стороны очевиден и финал. И, кстати, если вы не смотрели «Игру престолов», то самое время начать.

Татьяна Лазарева

А вдруг там найдется кто-то, кто захочет попасть в учебник новой истории России будущего? Ведь читаю сейчас Шаламова - тогда такие были. Спасали. Редко. Иногда высокую цену платили. Но были, оставались людьми.

Оставайтесь людьми

Удерживая тело Навального, власти пытаются избавиться от улик, пишут многие блогеры.

Иннокентий Буковский

Тайно пытаются похоронить не Навального, а доказательства его убийства.

Андрей Лошак

Основной нарратив пропагандонов: Навального все забыли, сбитый летчик, поэтому зачем его было убивать. Путину это невыгодно!

Навального настолько не убивали, что вот уже неделю что-то химичат c его телом, не выдавая родной матери. Причины смерти меняются также часто, как когда-то диагнозы в омской больнице, а еще раньше - версии крушения малайзийского боинга. Почерк один.

Навального настолько все забыли, что матери запрещают провести гражданскую панихиду. Никто не должен знать, где и когда будут хоронить Алексея. Ведь все его забыли, и туда никто не придет. Сбитый летчик, но хоронить надо во Владимирской области на окраине кладбища в узком семейном кругу, иначе с телом может что-то произойти - то есть они сначала издевались над живым Навальным, теперь издеваются над мертвым.

У России настолько сильный, легитимный и всенародно любимый президент, что, даже убив своего главного оппонента, он продолжает его до усрачки бояться.

Сергей Пархоменко

Ну вот как и предполагалось.

Убийцы намерены скрыть следы своего преступления самым варварским способом: уничтожить тело жертвы. Матери Алексея Навального - Людмиле Навальной - прямо заявили, что если она не согласится на тайные похороны, они "что-то сделают с телом". Понятно, что они могут сделать: сжечь и оставить без погребения вовсе, чтобы не было никакого места, где лежит герой.

Людмила Навальная должна согласиться, что ее "просто подведут к свежей могиле на окраине владбища и скажут - здесь лежит ваш сын". Где это будет? На тюремном кладбище в Харпе?

Команды поступают непосредственно из Москвы: то ли из Кремля, то ли от руководства Следственного комитета.

Разумеется, все разговоры об "эксперитизе" и "следствии" оказались ложью. Завтра они скажут, что тело кремировано и похоронено, потому что "мать Навального об этом попросила".

У меня есть вопрос к лидерам западных стран и крупнейших международных организаций: вы все еще хотите вести "переговоры о мире" с Путиным? Вы все еще считаете его "партнером по политическому диалогу"? Вы все еще намерены тянуть с реальными, действующими, эффективными санкциями против варварского фараонова царства? Вы все еще не решаетесь полноценно и решительно помочь Украине, которой выпала эта доля - пытаться остановить варварское нашествие на цивилизацию?

Вам нужны еще какие-нибудь аргументы, чтоб вы наконец поняли, с кем вы имеете дело?

В медицинском заключении о смерти Навального говорится, что он умер по "естественным причинам", сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Эта формулировка многим комментаторам показалась предельно циничной.

Божена Рынска

Умер от смерти, короче.

Павел Каныгин

Теперь официально:

«Естественные» причины смерти в России - это, теперь понятно, когда тебя убили, а семье плюнули в лицо и растерли. А неествественные - после долгой и счастливой жизни. Такое тут неестественно.

А где неправда?

Леонид Швец

Причины смерти Навального — естественные, сказано в заключении о смерти.

- Убили? - Естественно!

Помимо раскрытия убийства, его организаторы опасаются еще и того, что похороны превратятся в марш протеста.

Карина Кокрелл-Фере

Ничего человеческого. И страх. Страх даже мертвого, публичных похорон...? Боятся какого-то восстания бесправных и безоружных?

Тревожно за эту женщину. Неужели убьют и мать...?

Аббас Галлямов

В том, что представители Следственного комитета наговорили матери Навального, меня заинтересовала формулировка «боимся, что морг возьмут штурмом».

Думаю, она сильно удивит тех носителей «белого пальто» из либерального лагеря, которые любят рассказывать о «рабской покорности» россиян. Похоже, что власти оценивают граждан страны несколько иначе.

Марина Литвинович

Конечно, они хотели бы, чтобы было как с похоронами Пригожина. Тихо, не на том кладбище, только семья, под контролем спецслужб. Чтобы сами похороны были как спецоперация: с дезинформацией публики о месте и дне похорон, с липовыми похоронными кортежами, очень быстро и по деловому. Чтобы никаких толп, никаких граждан, только по спецпропускам.

По их мнению, похороны Навального тоже должны быть такими: как спецоперация. Под их полным контролем. С участием только родственников и спецслужб. Специальный морг, спецрейс, специальное похоронное агентство, специальное кладбище.

Жутко, что и после смерти Навальный остаётся у них заложником, даже мертвым. Но даже мертвым, он продолжает создавать им проблемы.

Аркадий Дубнов

Мы переживаем в эти дни и часы одну из самых позорных страниц российской истории.

Власть, торгующаяся с матерью за тело погибшего в тюрьме ее сына, имя которого знает весь мир, но имя это, - о, мистика, - боится произнести вслух глава государства, власть, обуянная страхом публичного прощания с ненавистным ей политиком, - зрелище это невыносимо постыдное.

Сергей Ерженков

Есть такой расхожий штамп либеральной прессы нулевых-десятых годов, что Владимир Путин зачистил политическое поле от конкурентов. И чем дольше будет длится его правление, тем он чаще будет обнаруживать конкурентов не только среди живых, но и среди мертвых, как можно убедиться на примере с выдачей мертвого тела Навального. Идеальная Россия Путина - это ледяная пустыня, как завещал Победоносцев. То есть это даже не кладбище, где есть кресты, памятники, а глазу есть, за что зацепиться и над чем всплакнуть, куда люди приносят цветы, а такая абсолютно ровная, стерильная поверхность, и снег уже припорошил следы от гусениц проезжавших танков, и лишь вдалеке бродит одинокий человек. Сам Владимир Путин

Тихон Дзядко

Возможно, в русской истории есть и другие подобные случаи, но знаете, кого хотели похоронить тайно (и похоронили)? Александра Сергеевича Пушкина. И кем в истории остался Пушкин, а кем Николай Первый?