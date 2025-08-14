Немецкая НКО Demokrati‑JA признана в России "нежелательной"

Генеральная прокуратура России объявила "нежелательной" немецкую неправительственную организацию Demokrati-JA.

Гепрокуратура утверждает, что участники организации "занимаются внесением раскола в русскоязычную диаспору Германии", проводят в ФРГ "массовые антироссийские публичные акции" и "дискредитируют" политику российских властей.

На сайте организации говорится, что Demokrati-JA – это российское эмигрантское сообщество в Берлине, сформировавшееся на волне протестов начала 2021 г. в связи с возвращением Алексея Навального в Россию. С 2022 года Demokrati-JA участвует в антивоенном движении и ставит своей целью "приблизить конец преступного путинского режима и создать условия для демократических преобразований в России".