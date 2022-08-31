Немецких чиновников подозревают в лоббировании интересов России

Двух высокопоставленных немецких чиновников из Министерства экономики ФРГ подозревают в работе на российские интересы. Об этом сообщается в расследовании газеты Die Zeit. В документах, которые касались энергетической и газовой политики Германии и были подготовлены подозреваемыми, проводилась политика, выгодная не Берлину, а Москве. Немецкое ведомство по охране конституции установило, что оба чиновника в прошлом имели связи с Россией.

Представители Министерства экономики обратились в ведомство по охране конституции, когда обнаружили в ряде документов позиции, не соответствующие интересам Германии, но продвигающие интересы России. Речь шла о политике в отношении газопровода "Северный поток-2", уровне заполнения газохранилищ, а также отчете о безопасности энергетических поставок в Германию. В частности, в них утверждалось, что передача Gazprom Germania - дочерней компании российского "Газпрома" - в управление федеральному агентству и поддержка поставщика газа Uniper могут "столкнуться с препятствиями".

Источник в ведомстве по охране конституции рассказал Die Zeit, что при проверке жизненного пути чиновников обнаружилась их "эмоциональная привязанность" к России; один из них в России учился. Ведомство совместно с Минэкономики начало расследование. Идет ли речь о лоббировании российских экономических интересов или о шпионаже, пока не сообщается.

Строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию поддерживалось правительством ФРГ до начала военного вторжения России в Украину. После начала войны Германия объявила о прекращении ввода в эксплуатацию уже практически построенного газопровода.

После начала войны Германия также объявила о планах постепенно отказаться от российских энергоносителей. Ранее из России импортировалось 40% всего используемого в Германии природного газа.

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