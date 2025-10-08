Партия "Альтернатива для Германии" исключила из фракции в земельном парламенте Гамбурга депутата Роберта Риша. Поводом стало его участие в съезде ультраправых в Санкт-Петербурге. В отношении политика начато дисциплинарное разбирательство, он может быть исключён из партии.

Учредительная конференция международной лиги антиглобалистов "Паладины" прошла в сентябре. Организаторами выступили бизнесмен Константин Малофеев и философ Александр Дугин. Риш не афишировал своё участие в мероприятии — его присутствие выявила редакция Радио Свобода.

В последние годы "Альтернатива для Германии" старается смягчить свою риторику, сделать имидж менее токсичным и дистанцироваться от связей с Кремлём, отмечалось в расследовании. Партия заявила, что поездка её депутата в Россию "нарушает её демократические принципы" и внутренние правила, регулирующие зарубежные поездки и контакты с лоббистами, передаёт t-online.

Риш утверждает, что не участвовал в форуме, а лишь сопровождал свою бывшую коллегу по фракции Ольгу Петерсен, у которой в день проведения мероприятия был день рождения. По словам депутата, он не знал, куда именно направляется, и не может нести ответственность за то, "с кем оказался в одном помещении". Организатор форума Малофеев, по данным многочисленных расследований, близок к российским спецслужбам, а Дугин считается идеологом, связанным с консервативным крылом Кремля.

После выхода расследования РС поездку гамбургского депутата раскритиковали представители партий ХДС и "Зелёные". В "Альтернативе для Германии" заявили, что были введены в заблуждение. Утверждается, что Риш пропустил заседание фракции, сославшись на личные обстоятельства.

Глава гамбургского отделения АдГ Дирк Нокеман заявил, что депутат "ввёл партию в заблуждение" и не проявил раскаяния, когда был уличён в этом. "Мы не позволим себя обманывать и реагируем с должной решительностью", — сказал он.