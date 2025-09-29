Российская альтернатива. Немецкий депутат на "съезде фашистов"

Радио Свобода выяснило, что в недавнем съезде ультраправых организаций, созванном "православным олигархом" Константином Малофеевым, участвовал действующий депутат парламента Гамбурга от партии "Альтернатива для Германии" Роберт Риш, а также его бывшая коллега по этому законодательному органу Ольга Петерсен, исключенная из AfD за связи с Россией и переехавшая туда, "чтобы в Германии у нее не отняли детей".

На состоявшийся в середине сентября в Санкт-Петербурге международный съезд ультраправых движений приехали представители праворадикальных и откровенно фашистских организаций со всего мира – из Франции, Германии, Италии, Мексики, ЮАР и других стран. Организаторы и лидеры форума – Константин Малофеев и философ Александр Дугин – задумали его как "учредительную конференцию международной лиги антиглобалистов «Паладины»". Cреди гостей был депутат от "Единой России" Константин Чебыкин, приветствие участникам направил спикер заксобрания города Александр Бельский.

В съезде, как ранее выяснили российские журналисты, участвовали испанские ультраправые из партии Democracia Nacional, основанной членами бывшей неонацистской организации CEDADE; представители мексиканской UNR, которая также симпатизирует неонацистам; французское ультраправое движение Les Nationalistes. Больше всего шума наделал приезд в Санкт-Петербург представителей еще одного испанского движения Falange Española de las JONS, которые считают себя продолжателями дела испанских фалангистов, фашистского движения в Испании в начале 30-х годов прошлого века, обретшего новую популярность в наши дни.

Мутный персонаж

На снимках с конференции лица нескольких человек размыты, чтобы их невозможно было узнать, но скоординировать усилия по сокрытию персоналий устроители и участники не смогли. В нескольких источниках эти же фотографии были опубликованы без блюра.

Например, на сайте венгерской ультраправой организации "Молодежное движение шестидесяти четырех округов" (HVIM), участвовавшей в съезде, было опубликовано фото участников конференции, на котором было размыто лицо представителя Германии.

Вместе с этим незаблюренную фотографию немецкого делегата выложил в сеть сайт основанной в 1999 году бельгийской ультра-правой политической партии Nation, представитель которой тоже приехал в Санкт-Петербург. Радио Свобода показало снимок журналисту-расследователю немецкого телеканала RTL Сергею Майеру, который узнал на нем Роберта Риша, с марта 2025 года – депутата от партии "Альтернатива для Германии" (Alternative für Deutschland, AfD) в городском парламенте Гамбурга от района Альтона. Сходство подтверждается и данными системы сравнения лиц Amazon AWS.

В последние годы "Альтернатива для Германии" старается смягчать свою риторику, пытается сделать имидж менее "токсичным" и открещивается от связей с Кремлем, хотя в Бундестаге по-прежнему есть негласное табу на коалицию с ней.

Роберт Риш родился в 1971 году и почти 25 лет делал карьеру в компании, занимающейся медицинскими технологиями. До того, как стать депутатом, он несколько лет занимал должность заместителя председателя фракции "Альтернатива для Германии" в гамбургском районе Альтона. Основными пунктами в его предвыборной программе были "сохранение и продвижение немецкой культуры и ценностей, высокой морали и обычаев", "прекращение массовой иммиграции" и требование "депортировать преступных иностранцев в страны их происхождения".

В мае 2025 года Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ признало AfD "убежденной правоэкстремистской организацией, систематически нарушающей принцип уважения человеческого достоинства". Сейчас партия оспаривает это решение.

В феврале на выборах в немецкий парламент "Альтернатива для Германии" набрала более 20% голосов – это ее лучший результат в истории на федеральном уровне. Возможно, в этих условиях Роберт Риш и попросил заблюрить на снимке его лицо – из-за нежелания попасть на фото с буквальными фашистами. На вопросы Радио Свобода, отправленные ему по электронной почте, Риш не ответил. Мы написали письмо в офис AfD в Берлине с просьбой прокомментировать участие Риша в форуме, но также не получили ответа.

Сергей Майер также обратил внимание на женщину, сидящую за спиной Риша. На фото виден лишь узор на воротнике ее блузки, фрагмент прически и цвет волос. Это Ольга Петерсен, также депутат парламента Гамбурга, но бывший. В день форума Малофеева она праздновала свой день рождения, выложив в социальной сети X фотографию в этой же блузке из санкт-петербургского ресторана "Штакеншнейдер" и поблагодарив подписчиков за поздравления.

Петерсен родилась в 1982 году в Омске, в 16 лет переехала с родителями в Гамбург. В июне 2024 года она вернулась в Россию с детьми из-за опасений, что "их изымут" органы ювенальной юстиции – после того, как в Германии на нее якобы был написан донос за визит в марте того же года "наблюдателем" на выборы президента России. Немецкие власти отвергают это, говоря о "запущенных" детях.

После возвращения в Россию, оставаясь депутатом парламента Гамбурга, Петерсен ездила к линии фронта и снимала пророссийские видео о войне. В декабре 2024-го года ее депутатский мандат был отозван, потом это решение подтвердил суд. Из AfD Петерсен исключили. В мае 2025 года она сказала, что хочет уехать обратно в Гамбург, но пока остается в России. На вопросы Радио Свобода, отправленные ей в фейсбуке, она не ответила.

Ну что же ты, студент

Еще одно фото, на котором несколько лиц участников конференции заблюрены, опубликовал все тот же сайт венгерского "Молодежного движения шестидесяти четырех округов" и еще несколько организаций, участвовавших в конференции. При этом в телеграм-канале испанских фалангистов был опубликован точно такой же снимок, но без блюра (позже он было удалено, но сохранилось в репостах).

Молодой человек с усиками, справа на фото выше, появляется и на снимке, опубликованном в аккаунте мексиканской ультраправой организации UNR в социальной сети X. На фото он уже не в респектабельном пиджаке, а в популярной у скинхедов куртке-бомбере.

Этим человеком оказался уроженец Рязани Андрей Викторович Соловьев. В телеграме Соловьев состоит в группе проекта "Архангел", обучающего пилотов дронов для армии, в группе "Раненбургский уезд Рязанской области" (административная единица в Рязанской губернии Российской империи и РСФСР, существовавшая в 1779–1928 годах) и в группе, где общаются его сокурсники – Соловьев учится на третьем курсе Московского государственного института международных отношений (МГИМО). На сайте этого высшего учебного заведения сохранилась запись о проверке результатов ЕГЭ Соловьева за 2023 год, из которой следует, что он поступал в вуз в качестве победителя всероссийской олимпиады школьников.

В институтской группе в телеграме одногруппники Соловьева обратили внимание на короткое видео телеканала "Дождь", в котором мелькают фотографии с форума антиглобалистов, в том числе и с их однокашником в кадре. "Андрюх, а как ты там под конец затесался?" – спрашивает один из них. "Чтоб бл*дей-иноагентов корежило", – отвечает Соловьев.

Впрочем, таким Андрей Соловьев был не всегда.

"Я вырос и родился в Рязани, где учился в обычной общеобразовательной школе. Со средних классов я участвовал в разных олимпиадах: писал школьные и муниципальные этапы и проходил на регионы. В девятом классе впервые попал на долгожданный заключительный этап – по МХК (мировой художественной культуре, – прим. РС) и истории. Так получилось, что между двумя профилями пришлось выбирать и поехать только на одну олимпиаду. Тогда я выбрал искусство", – рассказывал Соловьев в 2023 году сайту "Всеросс-live", проекту "Ассоциации победителей олимпиад".

Позже, рассказывает Соловьев, он понял, что его больше увлекает история, хотя в олимпиадах по МХК он все равно участвует – потому что ему "в целом интересно искусство". Окончив школу, Соловьев переехал в Москву и поступил в университетскую гимназию МГУ, а оттуда – в МГИМО.

"В последнее время, когда у меня бывают свободные дни, я стараюсь больше читать. Но это из разряда скучных увлечений, конечно. Просто до этого я ничего не читал и непонятно чем занимался. А в 11-м классе, что называется, "приперло", и я начал развиваться", – говорил школьник в интервью. "Развитие" привело его в одну из самых одиозных ультраправых российских организаций, созданное Константином Малофеевым националистическое "Братство академистов".

"Либералы трясутся от этих слов"

На аватарках в телеграме и в социальной сети "ВКонтакте" Андрей Соловьев еще без модных усиков и целится куда-то из охотничьего ружья. Он подписан сразу на две группы "академистов" во "ВКонтакте": "Академисты МГИМО" и "Академисты Москва".

"Братство академистов" – сеть студенческих националистически-консервативных клубов, спонсируемая Константином Малофеевым. Эти клубы действуют в 33 городах России и аннексированного Крыма, в них, если судить по количеству подписчиков во "ВКонтакте", состоят в общей сложности несколько тысяч человек.

"Братство академистов – это про объединение русских патриотических студентов с Имперскими замашками. Британская разведка, либералы и недруги трясутся от этих слов, пытаются нас демонизировать. А нам все равно. Мы всегда были Империей. Мы объединяли народы, мы первые покоряли космос, мы брали Париж и трижды Берлин. Почему мы должны оправдываться за то, кем мы являемся?", – так "академисты" описывают сами себя.

Деятельность "академистов" – в основном проведение лекций и семинаров, кроме того, участники движения пишут доносы, добиваясь отмены концертов неугодных им исполнителей и увольнения университетских преподавателей с недостаточно провластной позицией. Как правило региональные клубы официально зарегистрированы при вузах как студенческие сообщества. Несмотря на откровенно националистическую идеологию движения, многие, хотя и не все российские университеты готовы предоставлять ему официальный статус, тем самым легализуя национализм в публичном поле.

В "братство" в основном вступают студенты правых взглядов, некоторые приходят сами, некоторых региональные кураторы разыскивают в близких по идеологии пабликах. Как писало издание "Верстка", поговорившее с участниками движения, кто-то вступает в него просто ради социализации, кого-то привлекает идеология, а кто-то надеется, что участие в "братстве" может быть трамплином для будущей политической карьеры. При этом "академисты" пока не пользуются широкой государственной поддержкой: с ними встречаются и проводят совместные мероприятия депутаты разного уровня, но собственные политические успехи академистов ограничиваются избранием в московские муниципальные депутаты.

Малофееву "академисты" обходятся, судя по всему, не очень дорого: региональные отделения, как писала "Верстка", в основном запрашивают деньги "из Москвы" на производство футболок и значков, изредка – на аренду помещений. Иногда членов сообщества делегируют на идеологически близкие мероприятия, например, на собрание Всемирного Русского Народного Собора, которое организует РПЦ. В дни конференции "Паладинов" в Петербурге академисты участвовали в крестном ходе, где они шли бок о бок с иностранными участниками "съезда фашистов". Вероятно, именно в качестве "делегата" от "Братства академистов" Андрей Соловьев и оказался на конференции.

На вопросы Радио Свобода о его участии в форуме антиглобалистов Андрей Соловьев не ответил, хотя сообщение в телеграме прочитал.

Отрицатель Холокоста и осужденный "правозащитник" из ЮАР

Были на организованном Малофеевым съезде ультраправых организаций и другие интересные персонажи. Например, Южно-Африканскую Республику представлял Франсуа Ван дер Мерве, член организации Bittereinders ("Биттерейндеры"), названной в честь группировки бурских партизан, сопротивлявшихся силам Британской империи на поздних этапах Второй англо-бурской войны. Это движение позиционирует себя как "защитника прав буров и африканеров", потомков европейских колонистов из Нидерландов, Германии и Франции. Весной 2024 года Ван дер Мерве и еще несколько членов организации были осуждены и приговорены к штрафам в размере 5000 рэндов (около 280 долларов США) за "подстрекательство и насилие" во время акции протеста 24 января в Гроблерсдале (провинция Лимпопо). Тогда "Биттерейндеры" требовали освободить из-под стражи двух фермеров, которые находились под арестом по обвинению в нападении на темнокожего охранника фермы – ее владелец заподозрил пострадавшего в том, что тот пришел на работу нетрезвым и спустил на него собаку.

Как следует из фотографий, опубликованных участниками и организаторами конференции, Францию на нем представлял Иван Бенедетти – ультраправый активист Французской националистической партии, до этого исключенный из "Национального фронта" (ныне "Национальное объединение") Марин Ле Пен (та даже назвала его "паразитом"). В 2019 году французский суд приговорил Бенедетти к 8 месяцам тюрьмы за то, что тот тайно продолжал поддерживать деятельность еще одной ультраправой организации "L’Œuvre française" ("Французское дело"), тесно связанной с неонацистскими и монархическими кругами. "Французское дело" было объявлено во Франции экстремистской организацией в 2013 году.

В 2020 году Бенедетти назвал "выдуманным числом" и "сионистской пропагандой" шесть миллионов жертв Холокоста, после чего был приговорен к штрафу в 10 тысяч евро за "оспаривание преступлений против человечности". В 2022 году Бенедетти приезжал в аннесированный Крым в качестве наблюдателя на выездных участках на "референдуме" о вхождении Херсонской области в состав России, а два года спустя, как и Ольга Петерсен, был наблюдателем на выборах президента России, восторгаясь их организацией.

По стопам Ионова

В России уже есть опыт проведения форумов маргинальных политических групп, в том числе из западных стран, под флагом "антиглобализма". В 2015 и 2016 годах в Москве проходила конференция "Диалог наций", организованная "Антиглобалистским движением России". В отличие от нынешней "конференции антиглобалистской лиги", в них участвовали не столько националисты и фашисты, сколько сепаратисты: представители движения Yes California, выступающие за отделение этого штата от США, члены сепаратистских движений из Каталонии, Ломбардии, Пуэрто-Рико и других регионов и стран. Как удалось выяснить Радио Свобода осенью 2024 года, эти конференции проводились на средства президентских грантов, причем в 2017 году заявку на грант главы "Антиглобалистского движения" Александра Ионова не одобрили – несмотря на поддержку со стороны его кураторов из Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. После этого подобные конференции прекратились.

Десять лет спустя та же вывеска "антиглобазизма" используется в России уже для проведения откровенно фашистского съезда – хотя пока не на государственные, а на частные средства. На фоне ужесточения государственной миграционной политики и систематического усиления давления на мигрантов, участия исповедующих нацистскую идеологию добровольческих формирований на стороне РФ в войне в Украине, национализм, в том числе самых крайних форм, постепенно легализуется в России, получая и общественную, и государственную поддержку.

В подготовке материала участвовала "Система" – расследовательский проект Радио Свобода и Настоящего Времени.