"Неприемлемая ситуация". Работает ли американская блокада Ормуза?

Чтобы заставить Иран пойти на мирное соглашение, Соединённые Штаты с 13 апреля ввели морскую блокаду портов и судов этой страны. Но, хотя американская блокада усилила давление на и без того подорванную иранскую экономику, она пока не заставила Тегеран пойти на уступки, чтобы положить конец войне, длившейся почти два месяца.

Иран отказался садиться за стол переговоров, пока США не снимут блокаду, направленную на ограничение нефтяных доходов Тегерана. Вашингтон настаивает на том, что блокада будет снята только после подписания мирного соглашения.

Эмбарго США стало ответом на фактическое закрытие Ираном Ормузского пролива – ключевого пути мировых поставок энергоресурсов – для международного судоходства с момента начала войны 28 февраля. Этот шаг потряс мировые рынки и дал Тегерану новые рычаги влияния в войне.

"Если основная цель блокады – остановить поток судов, следующих в Иран и из него, и, что наиболее важно, экспорт иранской нефти, то блокада оказалась успешной, – говорит Надер Итайим, эксперт по энергетике Ближнего Востока, работающий в британской компании Argus Media, которая предоставляет аналитическую информацию о мировых рынках энергоресурсов и сырьевых товаров. – Но если Вашингтон рассчитывает, что блокада быстро поставит Иран в положение, когда у него не останется иного выбора, кроме как пойти на сделку, то он может разочароваться".

Экспорт нефти "явно сократился"

По имеющимся оценкам, в марте Иран экспортировал 1,8 млн баррелей нефти в сутки. Однако, по словам Итайима, в последние дни этот показатель резко упал до "буквально капель", поскольку последствия блокады усиливаются.

Тем не менее, по его словам, Исламская Республика должна быть в состоянии продержаться в условиях блокады еще два месяца, учитывая, что до введения блокады в море уже находилось до 130 млн баррелей иранской нефти.

Для обеспечения соблюдения блокады 19 апреля в Оманском заливе ВМС США обстреляли и захватили иранское грузовое судно. Двумя днями позже американские военные захватили второе судно – танкер, подозреваемый в контрабанде нефти, – в Индийском океане.

По данным Центрального командования США, в рамках блокады американские военные также "приказали 31 судну развернуться или вернуться" в иранские порты.

Президент США Дональд Трамп назвал блокаду "огромным успехом" и повторил, что не отменит американское эмбарго, пока Вашингтон не достигнет "окончательной договоренности" с Ираном. Американские военные заявили, что "полностью остановили" иранскую торговлю.

Группа по отслеживанию грузов Vortexa сообщила, что 34 танкера, связанных с Ираном, обошли блокаду, добавив, что с 13 по 21 апреля через Ормузский пролив прошло около 10,7 млн баррелей иранской нефти, покинув зону, блокируемую ВМС США. Американские военные опровергли эти данные.

Компания по сбору морских данных Lloyd's List заявила, что по меньшей мере 26 судов иранского "теневого флота" обошли американскую блокаду. "Данные Lloyd’s List Intelligence показывают постоянный поток судов «теневого флота», входящих в Персидский залив и выходящих из него", – сообщила компания 20 апреля.

Невозможно обеспечить полную герметичность блокады континентальной страны

"По сравнению с количеством судов, которые проходили через пролив до введения блокады – примерно шесть или семь в день – объем явно снизился, – отмечает Розмари Келаник, директор программы по Ближнему Востоку в аналитическом центре Defense Priorities (Вашингтон). – Но более серьезная проблема для США заключается в том, что невозможно обеспечить полную герметичность блокады континентальной страны. Иран по-прежнему может осуществлять значительный объем торговли по суше, в том числе и нефтью, хотя и в меньших объемах, чем по морю".

Трамп заявил, что блокада обходится Ирану примерно в 500 миллионов долларов в день. Однако эксперты отмечают, что подсчитать эти потери в действительности сложно. По их оценкам, до войны Иран получал около 45 миллиардов долларов годового дохода от экспорта нефти, что составляло примерно 10 процентов ВВП страны.

"Даже если блокада полностью прервет торговлю нефтью, – а этого не произойдет, – максимальный ущерб может составить 10 процентов потерю ВВП, – говорит Розмари Келаник. – Это большая потеря для мирных условий, но не так уж и плохо, учитывая, что Иран находится в состоянии войны".

По ее словам, ситуацию можно сравнить с украинской: эта страна потеряла 20 процентов своего ВВП после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Это, однако, не помешало украинским войскам сражаться с Россией до почти патовой ситуации на фронте. "Поэтому я скептически отношусь к предположениям о том, что издержки, вызванные блокадой Трампа, сломят решимость Ирана продолжать сопротивляться требованиям США".

Возобновление войны?

Кампания бомбардировок, проводимая США и Израилем, нанесла Ирану огромный материальный ущерб, нанесла сокрушительный удар по его вооруженным силам, лишив его большей части руководства и разрушив важнейшие объекты инфраструктуры.

Тем не менее Тегеран по-прежнему считает, что выигрывает в этом продолжающемся уже второй месяц противостоянии. Это ощущение победы перенеслось и за стол переговоров, где Иран стремится завершить войну на своих условиях.

Первый раунд мирных переговоров в Пакистане завершился 11 апреля без соглашения. Тем не менее Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие, которое должно было истечь 22 апреля. Стороны ведут непрямые консультации о проведении второго раунда переговоров в Исламабаде.

"Одно лишь экономическое давление не заставит Иран пойти на уступки, на которые он не пошел даже под военным давлением, – считает Хамидреза Азизи, научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности. – Скорее всего, Тегеран может возобновить войну. Иран рассматривает нынешнюю ситуацию – ни войны, ни мира – как самый разрушительный сценарий".

Иран уже находится под сокрушительными санкциями США, и блокада еще больше ограничила экономические ресурсы страны. Она также не позволила Ирану ввести пошлины на международные перевозки через Ормузский пролив, что было еще одним источником дохода с начала войны.

22 апреля Иран обстрелял три судна и захватил два из них в Ормузском проливе, что свидетельствует о готовности Тегерана применить силу для прекращения американской блокады.

"Эта ситуация неприемлема для Исламской Республики – говорит Азизи. – Я ожидаю, что они прибегнут к военным действиям".