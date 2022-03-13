Неслучайные параллели. Вера Васильева – о ликвидации "Мемориала"

Трагедия Украины заслонила собой все остальные трагедии. На второй, пятый или даже десятый план отошло то, что при других обстоятельствах стало бы новостью номер один. Среди этих событий – отказ апелляционной коллегии Верховного суда РФ в конце прошлого месяца удовлетворить жалобу "Международного Мемориала" на решение о его ликвидации, принятую судом первой инстанции. Это судебное заседание произвело на меня гнетущее впечатление, причем не только своим предсказуемым финалом. Полупустой зал для прессы – внимание журналистов отвлечено Украиной. У входа в здание Верховного суда на Поварской улице собрались сочувствующие правозащитной организации. Их заметно меньше, чем обычно, очевидно, по той же причине – фокус общественного внимания сместился. Это создало у меня какое-то двойное ощущение безнадежности и беззащитности перед репрессивным аппаратом авторитарного государства.

С одной стороны, блистательно выступили представители "Мемориала" и его юридические защитники – Ян Рачинский, Генри Резник, Мария Эйсмонт. Они говорили о главном, о ключевом: историческая и гуманитарная деятельность "Мемориала" помогала не повторять преступления прошлого и не совершать ошибки в настоящем. А представители Генеральной прокуратуры, Роскомнадзора, Министерства юстиции всю суть дела сводили к отсутствию в некоторых случаях маркировки о статусе "иностранного агента" (что обуславливалось, как объяснял "Мемориал", непреднамеренными ошибками и планомерно устранялось). "Организация в своей деятельности демонстрирует устойчивое пренебрежение к законам", – утверждает сторона обвинения.

"Мемориал" – не раскуроченный сейф и не юридическая структура, "Мемориал" – это люди

Едва судебное решение вступило силу, как власть недвусмысленно, на мой взгляд, продемонстрировала, что в действительности стоит за преследованиями "Мемориала" и какова истинная подоплека репрессивных действий, и это вовсе не формальные несоответствия требованиям маркировки. 4 марта сотрудники ОМОНа, как известно, провели обыски в двух московских офисах "Мемориала". В Малом Каретном переулке следственные действия продолжались 11 часов. Помимо прочего, с помощью болгарки был вскрыт сейф, но хозяев сейфа, которые могли бы его открыть, в здание не пустили. Неизвестно, что обыскивавшие ожидали увидеть в этом хранилище (может быть, пачки валюты, полученной "иностранными агентами" из-за границы?). В сейфе, однако, хранились списки списки с именами пострадавших от сталинских репрессий, составленные для публикации в очередной "Книге памяти" (регулярный выпуск таких "Книг памяти" является одной из важнейших миссий "Мемориала").

Обыск на улице Каретный Ряд затянулся на 14 часов. Как рассказала на своей странице в фейсбуке член правления "Международного Мемориала" Александра Поливанова, покидая помещение, силовики оставили "на память" на флипчарте надпись: "Мемориал – всё!" Слово "Мемориал" поначалу написали с орфографической ошибкой, а рядом начертили большую букву "Z", которую сейчас можно увидеть и на задних стеклах автомобилей российских псевдопатриотов. "Надо так понимать, что преследование "Мемориала" ведется в рамках той же кампании?" – проводит параллель Александра Поливанова.

На мой взгляд, это чрезвычайно важный вопрос, ответ на который позволяет понять суть происходящего сейчас и в России, и на территории Украины. Созидание, гуманистические ценности, стремление быть частью мировой цивилизации, осмысление болезненного прошлого, извлечение уроков на будущее – с одной стороны; поиск "иноагентов", "шпионов", "предателей", "врагов", осанна диктаторам и палачам, ложь, массовые репрессии и убийства ни в чём не повинных мирных людей – с другой. Однако, что бы ни случилось, "Мемориал" остаётся. "Мемориал" – не раскуроченный сейф и не юридическая структура, "Мемориал" – это люди. Неравнодушные люди, которым есть дело до того, что случилось в прошлом нашей страны и какой она станет в будущем.

Вера Васильева – журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал"



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