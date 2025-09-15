Ссылки для упрощенного доступа

Нетаньяху: Израиль и США совместно обеспечат свою безопасность

Израиль и США продолжат действовать совместно для защиты двух стран, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции с госсекретарём США Марко Рубио.

Визит Рубио в Израиль проходит на фоне обострения отношений Вашингтона с другими союзниками на Ближнем Востоке из-за недавнего израильского удара по лидерам ХАМАС в Катаре и расширения израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Палестинская группировка ХАМАС признана террористической в США, Евросоюзе и Израиле.

"Визит Рубио — это ясный сигнал, что Америка стоит рядом с Израилем перед лицом террора", — подчеркнул Нетаньяху.

Новость дополняется

