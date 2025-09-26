Нетаньяху: Израиль не допустит создания палестинского государства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу выступил на Генеральной Ассамблее ООН с речью, в которой заявил, что Израиль категорически отвергает возможность создания палестинского государства. По его словам, подобная перспектива представляет угрозу безопасности Израиля и подрывает его национальные интересы.

Нетаньяху подчеркнул, что военные действия против признанной в США и ЕС террористической палестинской группировки ХАМАС будут продолжены до полного устранения исходящей от неё угрозы.

Выступление премьера состоялось вскоре после того, как Франция, Великобритания и ряд других государств признали Палестину в качестве независимого государства. Назвав это решение "позорным клеймом", Нетаньяху сказал: "Знаете, какой сигнал лидеры, признавшие на этой неделе палестинское государство, послали палестинцам? Это очень ясный сигнал: убийство евреев окупается". "Израиль не позволит вам навязать ему террористическое государство. Мы будем защищать себя и своё будущее, несмотря на давление извне", - подчеркнул Нетаньяху.

Президент Палестинской администрации Махмуд Аббас в четверг выступил с обращением в формате видеосвязи. Он осудил атаку ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и заявил неприемлемости антисемитизма. Однако Нетаньяху в своей речи назвал Палестинскую администрацию "коррумпированной" и поставил под сомнение её роль в потенциальных переговорах об урегулировании в Газе.

Тема аннексии Западного берега, обсуждаемая в израильском правительстве, в речи Нетаньяху затронута не была. Президент США Дональд Трамп, продвигающий собственный план урегулирования палестино-израильского конфликта, связанный с разоружением ХАМАС, предупредил в четверг, что не допустит аннексии Западного Берега.

Несмотря на расхождения с Трампом по отдельным вопросам, Нетаньяху подчеркнул важность сотрудничества с Вашингтоном и положительно отозвался о Трампе, который в пятницу сказал, что предварительные договоренности о прекращении огня в Газе, возможно, уже достигнуты.

Делегация Ирана бойкотировала выступление израильского премьера, разместив на своём столе фотографии жертв израильских авиаударов по Ирану в июне этого года. Во время речи Нетаньяху несколько делегаций демонстративно покинули заседание Генеральной Ассамблеи ООН, однако представители многих стран встретили его выступление аплодисментами. У здания ООН прошли демонстрации с призывами к аресту израильского премьер-министра по обвинению в военных преступлениях.

Нетаньяху отверг обвинения в адрес Израиля в геноциде палестинцев в Газе, подчеркнув, что армия предупреждает мирных жителей о предстоящих ударах. В то же время международные организации указывают, что массовое перемещение населения Газы квалифицируется как нарушение гуманитарного права. По данным ООН, почти все жители сектора были вынуждены покинуть свои дома.

Завершая выступление, Нетаньяху перешел на иврит и обратился к заложникам и их семьям: "Мы не забыли вас ни на мгновение. Израиль будет добиваться возвращения всех — живых и погибших". Речь Нетаньяху транслировалась в Газе через громкоговорители - в надежде, что заложники услышат его слова.



