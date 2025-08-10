Нетаньяху: новое наступление ЦАХАЛ в Газе будет "довольно коротким"

Израиль готовится к новому этапу военной операции в секторе Газа, целью которого станет установление контроля над двумя оставшимися оплотами движения ХАМАС.

Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в Иерусалиме.

По его словам, план предполагает наступление на город Газа, крупнейший населённый пункт анклава. Нетаньяху отметил, что операция должна завершиться "довольно быстро" и, как ожидается, приведёт к окончанию боевых действий.

"Я не хочу говорить о точных сроках, но мы говорим о довольно коротком временном промежутке, потому что мы хотим завершить войну", - цитирует израильского премьера Reuters.

В минувшую пятницу власти Израиля утвердили расширение военной кампании в Газе, что вызвало критику внутри страны и за рубежом, в том числе со стороны ряда европейских государств.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль намерен "довести операцию до конца" и "разгромить ХАМАС", поскольку эта группировка, признанная в США и ЕС террористической организацией, отказывается сложить оружие. Руководство ХАМАС ранее заявило, что группировка не будет разоружаться до тех пор, пока не будет создано независимое палестинское государство.

Нетаньяху также сообщил, что наряду с военными действиями планируется "гуманитарный рывок" — увеличение поставок помощи для населения Газы, координируемое с США. Предусмотрено создание "безопасных зон" для перемещения гражданского населения.