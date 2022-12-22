Нетаньяху сообщил президенту Израиля о формировании правительства

Претендующий на пост премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал президента страны Исхака Герцога о формировании нового правительства. Это произошло в среду вечером, незадолго до истечения срока, отведённого для создания правящей коалиции.

Ранее уже длительное время занимавший пост главы правительства, лидер "Ликуда" Нетаньяху возглавляет блок правых религиозных партий, победивший на выборах в ноябре. Предложенный им состав кабинета может стать первым в истории Израиля правящим альянсом, включающим представителей политических сил из крайне правого спектра.

Парламентские выборы этой осенью стали уже пятыми в стране за последние четыре года. "Ликуд" оказалась лидером голосования, получив 32 места. Этого, впрочем, недостаточно для большинства в Кнессете в 61 мандат. В связи с этим Нетаньяху начал переговоры с возможными партнёрами по коалиции.

Предполагалось, что последней датой вступления Нетаньяху в должность премьера будет 2 января. Однако, по сообщениям израильских СМИ, новая коалиция попытается привести к присяге правительство уже в этом году, пишет "Немецкая волна".