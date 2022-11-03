Премьер-министр Израиля поздравил Нетаньяху с победой на выборах

Нынешний глава правительства Израиля Яир Лапид признал поражение на прошедших два дня назад парламентских выборах и поздравил с победой экс-премьера, лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху.

Шаг Лапида открывает Нетаньяху путь к формированию нового кабинета министров, который может стать самым правым в истории страны.

После обработки Центрзибиркомом 99% бюллетеней блок Нетаньяху уверенно лидирует на пятых за примерно четыре года выборах в однопалатный израильский Кнессет.

"Премьер-министр Лапид поздравил оппозиционного лидера Нетаньяху с победой на выборах, сообщив ему, что поручил своему аппарату подготовить организованную передачу власти", - сообщил в четверг офис Лапида.

Партия Нетаньяху "Ликуд", его ультраортодоксальные союзники и крепнущий крайнеправый альянс под названием "Религиозный сионизм" на пути к тому, чтобы получить явное большинство в 120-местном парламенте, означающее завершение беспрецедентного периода политического тупика, отмечается в сообщении France-Presse. У правого блока 64 мандата.

Яир Лапид прежде заявлял своим соратникам по центристской партии "Еш Атид", получившей 24 места в Кнессете, что стране надо подождать окончательных результатов голосования.

73-летний Биньямин Нетаньяху прежде возглавлял правительство Израиля несколько раз, в общей сложности более 15 лет. Он всё ещё находится в стране под судом по обвинению в коррупции, но вину отрицает.