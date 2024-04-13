Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля

Иран запустил десятки беспилотников-камикадзе в сторону Израиля. Об этом вечером в субботу заявили в Армии обороны Израиля-ЦАХАЛ. Беспилотники запущены в нескольких волнах. Впоследствии появились сообщения также о запуске крылатых ракет.

По всей видимости, речь идёт об ударе Ирана по Израилю, о котором в последние дни писали со ссылкой на источники многочисленные СМИ и о возможности которого предупреждал в том числе президент США Джо Байден.

Речь, по всей видимости, идёт о беспилотниках того же типа, которые используются Россией в войне против Украины. Путь беспилотников от Ирана до Израиля занимает несколько часов. В ЦАХАЛ заявили, что ПВО Израиля готово отражать атаку.

Иранский Корпус стражей исламской революции заявил вечером в субботу, что в ответ на израильский удар по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске "десятки дронов и ракет" нанесли удар по определённым целям на территории Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи написал в соцсетях: "Зловредный сионистский режим будет наказан".

Белый дом подтвердил сообщения о том, что Иран начал атаку на Израиль, и заявил, что Соединённые Штаты поддерживают народ Израиля и поддерживают его самооборону против атаки. Резко осудила действия Ирана также Великобритания.

Ракеты и беспилотники

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, что возможный удар Ирана мог бы быть комбинированным - с использованием беспилотников и ракет. Удар может наноситься по военным целям. Его мощность в настоящий момент оценить трудно, однако в общей сложности речь может идти о сотнях запусков.

Иракские СМИ сообщают, что некоторое число беспилотников было замечено в небе над Ираком.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении вечером в субботу заявил о том, что власти страны готовы к возможной прямой атаке со стороны Ирана. Он призвал жителей Израиля чётко следовать распоряжениям Командования тыла, а также заявил, что в случае, если Иран ударит по Израилю, это не останется без последствий.

Командование тыла ранее распорядилось в ближайшие два дня закрыть все образовательные учреждения в Израиле.

Закрытие воздушного пространства

Ранее появились сообщения о том, что Иордания закрывает на время своё воздушное пространство "на несколько часов" в ночь на воскресенье. Воздушное пространство для полётов гражданской авиации закрыл также Ирак. Израиль также заявил о закрытии на несколько часов международного аэропорта Бен-Гурион и воздушного пространства над страной.

Росавиация сообщила, что рейсы российских авиакомпаний в Иорданию, Израиль и Ирак приостановлены. К Ирану эта мера не относится, он ограничения на полёты не вводил.

Как сообщает AFP со ссылкой на представителей ЦАХАЛ, израильские военные пытаются сбить беспилотники над Иорданией. Число выпущенных беспилотников, как сообщается, превысило 100. По сообщения Al Arabiya, работает также авиация США.

Сообщалось о том, что в воздух подняты десятки израильских боевых самолётов.

Байден прервал отдых

Президент США Джо Байден в субботу прервал свой отдых в штате Делавэр и вернулся в Вашингтон в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Он обсуждает ситуацию с членами кабинета и Совета национальной безопасности.

Пентагон сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин поговорил с главой Минобороны Израиля Йоавом Галлантом и заверил его в поддержке со стороны Вашингтона перед лицом возможных атак со стороны Ирана и проиранских сил в регионе.

Что предшествовало атаке