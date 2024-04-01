В Дамаске в результате, предположительно, израильского авиаудара по территории иранского посольства убит генерал иранской военизированной группировки Корпус стражей исламской революции Мохаммад Реза Захеди. Он был одним из ключевых командиров иранских подразделений специального назначения — сил "Аль-Кудс", и руководил их операциями в Сирии и Ливане.

Удар был нанесён по зданию консульства рядом с посольством в районе 17 часов по местному времени (совпадает с московским). На фотографиях с места событий видно, что здание полностью разрушено. Погибли, по разным данным, от пяти до восьми человек, передаёт Иранская служба Радио Свобода — Радио Фарда.

Министерство обороны Сирии сообщило, что израильские самолёты нанесли удар со стороны Голанских высот. Сирийские средства ПВО, как утверждается, сбили несколько из выпущенных ракет. Посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари пообещал дать "жёсткий ответ" на случившееся. В Израиле это не комментировали.

Близкое к Корпусу стражей информационное агентство "Тасним" сообщает, что в результате атаки погиб заместитель Захеди, Мохаммад Хади Рахими. Агентство называет его бывшим координатором сил "Аль-Кудс". Иранское государственное телевидение сообщает о гибели нескольких дипломатов.

В 2020 году в Багдаде в результате ракетного удара со стороны США был убит глава "Аль-Кудс", генерал Касем Сулеймани. Это привело к резкому обострению ситуации в регионе. Проиранские группировки несколько раз атаковали американские военные базы, Тегеран отказался исполнять ограничения по ядерной сделке, ставившей под международный контроль ядерную программу страны.

Корпус стражей исламской революции имеет значительное влияние на политику и экономику Ирана. Формально входя в состав армии, корпус обладает собственными войсками, в том числе воздушными и морскими, контролирует иранскую ракетную программу и подчиняется не президенту страны, а её религиозному лидеру — аятолле Али Хаменеи. Власти США признали Корпус террористической организацией.

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